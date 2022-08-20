السعودية تستضيف اليوم نزال البحر الأحمر أحد أكبر مباراة في تاريخ الملاكمة

تتجه الأنظار إلى عروس البحر الأحمر “جدة” مساء اليوم السبت، حيث أن المملكة العربية السعودية، تستضيف واحدة من أكبر المباريات في تاريخ الملاكمة، نزال البحر الأحمر،وهي مباراة الإياب التي طال انتظارها، والتي ستجمع حامل اللقب أولكسندر أوسيك الأوكراني، والمتحدي أنتوني جوشوا البريطاني، وتعتبر واحدة من أكثر المباريات إثارة للاهتمام التي يتابعها الناس في جميع أنحاء العالم عن كثب.

نزال البحر الأحمر

موعد ومكان الحدث

من المقرر أن يُقام الحدث العالمي على لقب بطولة العالم للملاكمة للوزن الثقيل، اليوم السبت 20 أغسطس 2022م، وذلك في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، حيث سيتمكن حشد كبير من جماهير الملاكمة من مشاهدة المباراة، وقد بدأت فعاليات الحدث، يوم الإثنين، والتي شملت عقد مؤتمرات صحفية، وتدريبات عامة تقليدية، وغيرها الكثير، وكان آخرها يوم الجمعة عندما وقف المقاتلان على الميزان.

وكان قطبي نزال البحر الأحمر صعدا إلى المنصة وسط هتافات الحشد، ووقف جوشوا البريطاني على الميزان أولاً، حيث بلغ وزنه 110.9 كجم، فيما بلغ وزن خصمه الأوكراني حامل اللقب، أوسيك، 100.5 كجم.

وسُئل أوسيك عما رآه عندما نظر في عيون جوشوا، فأجاب “نفسي”، وأضاف “كان انعكاسًا لنفسي”، بينما أجاب جوشوا على نفس السؤال بقوله: “ليس كثيرًا، مجرد مواجهة، وأنا أقول دائمًا، بالنسبة لي شخصيًا، المواجهة لا تعني شيئًا”، وعندما سُئل عما إذا كان وزنه الأعلى سيساعده على الفوز يوم السبت، قال جوشوا: “كل الأشياء الأخرى لا تهم، الأمر كله يتعلق بالقتال، وهو ما أنا مستعد له.”

مباريات ثانوية

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الملاكمة لـ نزال البحر الأحمر في تمام الساعة السادسة مساءًا، و هناك أيضًا 10 مواجهات أخرى يتنافس فيها الملاكمون في المباريات الثانوية، ومن بينها وأبرزها سيكون أول حدث للملاكمة للسيدات في السعودية، حيث سيُصنع التاريخ عندما تلتقي الملاكمة البريطانية الصومالية المحترفة، رملا علي وخصمها من جمهورية دومينيكا، الملاكمة كريستال جارسيا نوفا وجهاً لوجه أمام حشد كبير في مدينة الملك عبد الله الرياضية يوم السبت.