“نراه كل أسبوع..لكن لا نمل تكراره” نادي النصر السعودي يتغزل في كريستيانو رونالدو 

قامت الصفحة الرسمية لنادي النصر السعودي عبر موقع التواصل الإجتماعي “X” بالتغزل في النجم البرتغالي المتألق كريستيانو رونالدو.

فرحة النجم البرتغالي رونالدو-المصدر: صفحة رونالدو بتويتر

حيث قامت صفحة الفريق السعودي بنشر فيديو لإحتفالية النجم كريستيانو رونالدو الشهيرة، وقام بالتعليق على الفيديو قائلًا: نراه كل أسبوع..لكن لا نمل تكراره.

نـــراه كلّ أسـبــوع ..

لكن لا نملّ تكراره 💛 pic.twitter.com/3afwh6fnIo — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 27, 2023

يذكر أن نادي النصر قد تمكن من تحقيق الانتصار أمام نادي اتحاد جدة بنتيجة 5 أهداف لهدفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب عبد الله الفيصل يوم الثلاثاء الماضي الموافق السادس والعشرين من شهر ديسمبر لعام 2023.

ملخص مباراة الاتحاد والنصر بدوري روشن السعودي

وتقدم النجم حمد الله في النتيجة عند الدقيقة 14 من أحداث الشوط الأول، ولكن تعادل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عند 19 من علامة الجزاء، ثم بعدها أضاف تاليسكا الهدف الثاني لنادي النصر عند الدقيقة 38، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتفوق النصر على الاتحاد بهدفين لهدف.

وبعد مرور 6 دقائق فقط من أحداث الشوط الثاني تمكن اللاعب حمد الله من التعادل لنادي اتحاد جدة، إلا أن نادي النصر تحصل على ركلة جزاء عند الدقيقة 66 وتم طرد لاعب الاتحاد فابينيو، ليعود كريستيانو رونالدو ويسجل الهدف الثالث للنصر عند الدقيقة 68 من علامة الجزاء، ثم بعدها أضاف النجم السنغالي ساديو ماني الهدف الرابع للنصر عند الدقيقة 75، قبل أن يعود ماني من جديد ويضيف الهدف الخامس عند الدقيقة 82، لتنتهي أحداث المباراة بفوز النصر بخماسية لهدفين.

موقف نادي النصر والاتحاد بجدول ترتيب دوري روشن السعودي

رفع نادي النصر رصيده من النقاط بعد الفوز على الاتحاد إلى النقطة 43 ويتواجد في المركز الثاني، حيث حقق الانتصار خلال 14 مباراة، وتعادل في لقاء وحيد، بيننا تعرض للهزيمة في 3 مواجهات، وتمكن العالمي من تسجيل 51 هدف حتى الآن، بينما استقبلت شباكه 22 هدف.

بينما تجمد رصيد نادي إتحاد جدة عند النقطة 28 في المركز السادس، بعد أن تعرض للهزيمة في 6 مباريات، وتعادل في 4 مواجهات، بينما إنتصر من قبل خلال 8 مباريات فقط.

منافس النصر في الدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا

تم الإعلان عن قرعة دوري أبطال آسيا، حيث من المقرر أن يلاقي نادي النصر في دور ال 16 نظيره نادي الفيحاء، وموعد لقاء الذهاب سيكون في الفترة ما بين 12 إلى 13 فبراير، بينما سيكون لقاء العودة في الفترة ما بين 19 إلى 20 فبراير لعام 2024.

🗳 | قرعة دور الـ16

في دوري #دوري_أبطال_آسيا تُعلن 🔥 🆚 | #النصر يلاقي الفيحاء 🤩

1️⃣ | مباراة الذهاب : 12-13 فبراير

2️⃣ | مباراة الاياب : 19-20 فبراير بالتوفيق لنصرنا #العالمي 💛 pic.twitter.com/iRdwTMaVW3 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 28, 2023

موعد مباراة النصر القادمة بدوري روشن السعودي

يستضيف ملعب الملك عبد الله ببريدة المواجهة التي تجمع ما بين فريقي النصر والتعاون ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري روشن السعودي، ومن المقرر أن تنطلق صافرة تلك المباراة يوم السبت القادم الموافق 30 من شهر ديسمبر لعام 2023، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة مساءًا بتوقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة مساءًا بتوقيت عاصمة الإمارات “أبو ظبي”.