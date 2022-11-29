نحن في معركة.. أول تعليق من رونالدوا بعد أزمة هدفه في الأوروجواي

علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلًا.. “نحن في الدور الثامن من كأس العالم! عمل رائع يا فريق! في مواجهة خصم عظيم، جعلنا قوتنا وجودتنا مهمة”.

رونالدو نحن في معركة هيا البرتغال

وأضاف النجم البرتغالي خلال منشوره قائلًا.. “هيا نذهب! نحن في معركة وحلمنا لا يزال على قيد الحياة! هيا، البرتغال”، كان هذا تعليق رونالدوا عقب احتساب الهدف الأول للمنتخب البرتغالي ضد الأورجواي للاعب برونو فيرانانديز بدلًا من كريستيانو رونادل خاصة بعدما أثار هذا الهدف جدلًا كبيرًا في مباريات كأس العالم قطر 2022.

رونالدو لا يهم لمن يكون الهدف الأهم أنه للبرتغال

دلت رسالة النجم البرتغالي رونالدو على أنه لا يوجد فرق بين من أحرز الهدف في المباراة الأهم هو التأهل لدور الثمانية في كأس العالم ووصف المبارة بأنها عمل رائع مشيدًا بفريقه، ولم يلتفت في احتساب الهدف له أو لزميله في الفريق الأهم بأن الهدف محتسب للبرتغال.

هدف رونالدو المثير للجدل والفيفا تحسم الموضوع

وكان الهدف الذي أثار الجدل هو عرضية رفعها اللاعب البرتغالي برونو فيرانانديز من الجهة اليسرى فارتقى رونالدو برأسه ليسجل الكرة في مرمى الأورجواي، وقررت “الفيفا”، احتساب الهدف لصالح برونو وليس لرونالدو، وذلك من خلال تغريدة نشرتها الفيفا عبر حسابها الرسمي على تويتر قائلة “الهدف سجل رسميا باسم برونو فيرنانديز”.