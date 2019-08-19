نحن الأبطال… شباب منتخب مصر لكرة اليد يتوج بمونديال الناشئين لكرة اليد بعد الفوز على منتخب المانيا لاول مرة فى التاريخ

سحق منتخب مصر لكرة اليد للناشئين نظيره منتخب ألمانيا تحت 19 سنة, فى نهائي مونديال كرة اليد المقام فى مقدونيا, بنتيجة 32 مقابل 28, فى المباراة النهائية التى جمعت الفريقين اليوم فى تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة

<h2>سيناريو المباراة</h2>

بدأ كلا الفريقين متحفظاً بعض الشيء, حيث بدأ اللقاء بداية بطيئة بعض الشيء , حيث بدأ المنتخب الألماني في التهديف, و من ثم بدأ المنتخب المصري باِظهار معدنه الحقيقي بالضغط المستمر على المنتخب الالماني

حيث تقدم المنتخب المصري أكثر من مرة, ثم قام بتوسعة فارق النقاط لأكثر من 7 نقاط معظم أوقات المباراة

ثم حاول منتخب ألمانيا في تقليص الفارق أكثر من مرة, و تسجيل عدد أهداف أكثر من المنتخب .المصري, لكن دون جدوى فلم يستطع المنتخب الألماني الصمود أمام نظيره المصري

وأظهر لاعبين منتخب مصر الناشئين لكرة اليد مهارة عالية جدا, و سيطرة غير مسبوقة حيث تستطيع ان تشعر ان هذا المنتخب, هو مولد لمنتخب كبير جدا و تاريخ مستقبلي كبير

<h2>لحظات فارقة</h2>

الشوط الثاني…. كان غير موفق في بدايته فقط للمنتخب المصري, حيث نجح المنتخب الألماني في تقليص الفارق الى 3 اهداف فقط لا غير, وبات من السهل ان يتخطى المنتخب الألماني نظيره المصري فى النقاط, و يتوج بالبطولة ولكن…. كان للشباب منتخب مصر رأى أخر

حيث تمالك المنتخب المصري نفسه, واستعاد بريقه و نشاطه, و تألق نجوم المنتخب المصري الشباب مثل اللاعب مازن رضا, و حارس المرمى الاكثر من رائع حميد, زاد الفارق ما بين المنتخبين لأكثر من 5 أهداف فى اللحظات الأخيرة, وبالتحديد أخر 5 دقائق فى اللقاء

<h2>مساندة الأشقاء</h2>

أظهر المنتخب النيجيري مساندة غير طبيعية للمنتخب المصري من المدرجات, حيث كان الهتاف للمنتخب المصري على أعلى مستوى منذ الدقيقة الأولى, و حتى الأخيرة و مع أقتراب نهاية المباراة زاد هتاف اعضاء المنتخب النيجيري الإفريقي الشقيق

و من ثم تم تتويج أعضاء منتخب مصر للناشئين بالبطولة, لاول مرة فى التاريخ بعد أداء مشرف جدا و نتيجة مستحقة جدا أمام منتخب عنيد مثل المنتخب الألماني

<h2>ولادة نجوم من ذهب</h2>

تألق الرباعي المصري الشاب أحمد هشام “دودو”, وليد حسن قداح, و ايضا عبد الرحمن حميد, و ياسر حيث كتب الأبطال أساميهم من ذهب فى تاريخ مصر, و ينتظر منهم مستقبل أكثر من رائع بعد الإنجاز التاريخي اليوم .