“نجوم مصرية” يسلط الضوء على أكاديمية الموهوبين الدولية للألعاب الرياضية

محمود السيد معوض

يخشى الكثير من أولياء الأمور من تعرض أبنائهم لمواقف لا يستطيعون خلالها الدفاع عن أنفسهم، لذلك يحرص الكثيرون منهم على التحاق أطفالهم بإحدى الأكاديميات الخاصة بألعاب الدفاع عن النفس.

وكما نعلم جميعًا أهمية رياضات الدفاع عن النفس في زيادة ثقة الطفل بنفسه، حيث يصبح مقتنعًا من داخله بقدرته على الدفاع عن نفسه، بالإضافة إلى إنها تُساهم في تقوية العضلات، وتُحسن من سرعة رد الفعل، وقد تؤدي إلى زيادة تركيز الطفل، لأنها تحتاج لحضور ذهني مستمر، وتساعد الطفل على رفع معدل لياقته البدنية.

لذلك حرص موقع “نجوم مصرية” على تسليط الضوء على أكاديمية الموهوبين الدولية للألعاب الرياضية، المتخصصة في ألعاب الدفاع عن النفس، والموجودة داخل قرية العدلية التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، والتي يُشرف عليها الكابتن محمد يحيى الضوى المدير الفني للأكاديمية، ويعاونه الكابتن حمادة عرفة المدرب العام بالأكاديمية، ويبذل كليهما قصارى جهدهما لتأسيس اللاعبين بأفضل الطرق الممكنة، لإخراج أكبر عدد ممكن من الأبطال لتشريف قريتهم الحبيبة في المحافل المحلية والقارية والعالمية.

وتضم الأكاديمية العديد من النجوم المميزين، والذين حصلوا على المركز الأول ببطولة الجمهورية، وهم مصطفى رأفت جمعة، عمر حمادة عرفة، ياسين محمد يحيى الضوي، محمد حمادة، حمزة عبد الله، محمد فتحي، سفيان أحمد، السيد أحمد، بالإضافة لوجود الكثير من اللاعبين المتوقع لهم مستقبل مشرق إذا تمكنوا من الحفاظ على أنفسهم وسعوا بكل طاقتهم لتطوير قدراتهم لعل أبرزهم :
عبد الرحمن محمد، محمد أحمد، يحيى محمد يحيى الضوى، بلال متولي أبو عيسى، أحمد محمد مصطفى عمار، محمد خالد نجيب الجيزاوي، يوسف سامح عثمان، أحمد حسن جمعة رشدي، محمد إسلام مهدي، عبد الله محمود درويش.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمود السيد معوض

من مواليد 27 سبتمبر 1991 بقرية العدلية التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، عاشق للصحافة و التعليق على المباريات و تحليل الأداء، عملت من قبل في العديد من الجرائد و المواقع الإلكترونية، وكاتب صحفي ومحلل رياضي بقناة اليوم الفضائية، ومعلق رياضي سابق على شاشة القنال، حاصل على ليسانس آداب قسم علم اجتماع جامعة الزقازيق.


