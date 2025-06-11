نجوم المغرب في كأس العالم للأندية 2025 .. 3 لاعبين في الأهلي المصري

سيكون للاعبين المغاربة دور كبير في بطولة كأس العالم للأندية الموسم الحالي 2024- 2025، حيث يشارك عدد من نجوم المغرب في كأس العالم للأندية 2025 ليس فقط في فريق الوداد ولكن في بعض الفرق الأخرى التي ستشارك في البطولة المنتظرة، فمن هم هؤلاء اللاعبين؟

يتابع الملايين من محبي كرة القدم في الشرق الأوسط وفي العالم بأسره بدأ بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة ما بين 14 يونيو 2025 حتى 13 يوليو 2025 وسيشارك فيها 32 فريق من جميع أنحاء العالم وذلك لتشجيع الفريق المفضل، وسيكون لـ نجوم المغرب في كأس العالم للأندية حضور قوي ومميز في عدد من الفرق المشاركة في البطولة.

حيث أنضم لفريق الوداد المغربي كلًا من: يوسف المطيع، إسماعيل المترجي، سفيان أمرابط، مهدي بنعبيد، عبد المنعم بوطويل، جمال حركاس، المهدي مبارك، وأسامة زمراوي.

كما أنضم لفريق الأهلي المصري كلًا من: أشرف دراي ويحيى عطية الله وأشرف بن شرقي.

أما في صفوف فريق ريال مدريد فقد أنضم إبراهيم دياز ويوسف لخديم.

ومن جانب أخر سيلعب في صفوف فريق باريس سان جيرمان الثنائي المميز جدًا أشرف حكيمي ويونس الحناش.

من المقرر أن تقام أول مباراة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 فجر يوم الأحد المقبل الموافق 15 يونيو 2025 وذلك في تمام الساعة 3 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية، حيث تقام المباراة بين فريق الأهلي المصري وإنتر ميامي الأمريكي.