أخبار الرياضة

نجم منتخب المغرب يتصدر اهتمامات برشلونة لخلافة سيرجيو بوسكيتس

عمر عبد العزيز أحمد

بدأت تحركات إدارة نادي برشلونة الإسباني، من أجل إبرام التعاقد مع محور ارتكاز مميز، لتعويض رحيل القائد سيرجيو بوسكيتس.

سفيان أمرابط

وسبق أن أصدر نادي برشلونة، أمس الأربعاء، بيانا رسميا، من أجل الإعلان الرسمي عن رحيل القائد ونجم خط الوسط المخضرم سيرجيو بوسكيتس بنهاية الموسم الجاري، مع انتهاء عقده مع البلوجرانا.

قد يهمك:

سباق التعاقد مع نجم برشلونة سيرجيو بوسكيتس.. 3 أندية سعودية تتنافس على ضم اللاعب

هل وافق ميسي على عرض الهلال السعودي !؟

سفيان أمرابط يتصدر اهتمامات برشلونة لخلافة بوسكيتس

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة بدأ في وضع الأسماء البديلة وعلى رأسها البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وولفرهامبتون.

وأشارت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني: “لا يوجد إجماع داخل النادي على نيفيز، حيث لا يرونه كمحور ارتكاز ولا يلعب بهذه الطريقة مع فريقه وولفرهامبتون”.

ولفتت التقارير، إلى أن الأنظار اتجهت للمغربي سفيان أمرابط لاعب خط وسط فيورنتينا، بل إنه جاء قبل جوندوجان نجم مانشستر سيتي، في قائمة المطلوبين.

وأتمت صحيفة “سبورت” تقريرها بأن فرص أمرابط أصبحت كبيرة، لكن كل شيء يعتمد على حل أزمة اللعب المالي النظيف.

Avatar of عمر عبد العزيز أحمد
عمر عبد العزيز أحمد

محرر صحفي في قسم الرياضة.. أعمل في موقع نجوم مصرية، القاهرة 24، واتس كورة، وسبق لي العمل في العديد من الصحف والمواقع الشهيرة مثل الفجر، سبورت 360، سبورت جول، أوليه، المواطن.

تابع نجوم مصرية على أخبار جوجل
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.

أحدث المقالات