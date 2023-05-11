نجم منتخب المغرب يتصدر اهتمامات برشلونة لخلافة سيرجيو بوسكيتس

بدأت تحركات إدارة نادي برشلونة الإسباني، من أجل إبرام التعاقد مع محور ارتكاز مميز، لتعويض رحيل القائد سيرجيو بوسكيتس.

وسبق أن أصدر نادي برشلونة، أمس الأربعاء، بيانا رسميا، من أجل الإعلان الرسمي عن رحيل القائد ونجم خط الوسط المخضرم سيرجيو بوسكيتس بنهاية الموسم الجاري، مع انتهاء عقده مع البلوجرانا.

سفيان أمرابط يتصدر اهتمامات برشلونة لخلافة بوسكيتس

ووفقًا لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن برشلونة بدأ في وضع الأسماء البديلة وعلى رأسها البرتغالي روبن نيفيز، لاعب وولفرهامبتون.

وأشارت الصحيفة المقربة من النادي الكتالوني: “لا يوجد إجماع داخل النادي على نيفيز، حيث لا يرونه كمحور ارتكاز ولا يلعب بهذه الطريقة مع فريقه وولفرهامبتون”.

ولفتت التقارير، إلى أن الأنظار اتجهت للمغربي سفيان أمرابط لاعب خط وسط فيورنتينا، بل إنه جاء قبل جوندوجان نجم مانشستر سيتي، في قائمة المطلوبين.

وأتمت صحيفة “سبورت” تقريرها بأن فرص أمرابط أصبحت كبيرة، لكن كل شيء يعتمد على حل أزمة اللعب المالي النظيف.