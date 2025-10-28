نجم مان يونايتد يحسم قراره بشأن الرحيل

تطرقت عدة تقارير صحفية لموقف البرتغالي برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة وسط اهتمام من أندية الدوري السعودي للمحترفين والدوري الأمريكي لكرة القدم.

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة ” ذا أثليتيك ” الإنجليزية أن برونو فرنانديز تحدث فى هذا الأمر قائلا : “تركيزي منصب على مانشستر يونايتد. وكيل أعمالي يعرف أسلوبي في العمل”.

وأضاف لاعب مان يونايتد: “إذا أراد التحدث معي، فسيكون ذلك بعد كأس العالم. حتى ذلك الحين، لن أتحدث مع أحد!”

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا قد تلقى عرضًا مغريًا من نادي الهلال السعودي في وقت سابق من العام الجاري، إلا أن مانشستر يونايتد تمسك بخدماته. ومع اقتراب برونو من عامه الثاني والثلاثين، قد يصبح النادي الإنجليزي أكثر مرونة في الاستماع للعروض، خاصة وأن عقده يمتد حتى صيف 2026 مع خيار التمديد لعام إضافي.

ويحصل فرنانديز حاليًا راتبًا أسبوعيًا يقدر بـ280 ألف جنيه إسترليني، في حين تشير تقارير إلى إمكانية حصوله على راتب يزيد بأربعة أضعاف حال انتقاله إلى الدوري السعودي.