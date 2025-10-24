أخبار الرياضة

نجم ليفربول السابق يكشف سر تراجع آداء صلاح.. ويراهن على عودته للتألق

آياتي خيري

قال اللاعب بيتر كراوتش، نجم نادي ليفربول الإنجليزي السابق، أن محمد صلاح قائد منتخب مصر يمتلك القدرة على التألق من جديد، موضحاً أنه لا يشعر بالقلق من تراجع أداء اللاعب الفترة الأخيرة.

كراوتش يراهن على تألق صلاح

وأضاف بيتر كراوتش، في تصريحات لصحيفة “ليفربول إيكو” الإنجليزية، “إن أداء محمد صلاح تراجع كثيراً بعد رحيل ألكسندر أرنولد إلى نادي ريال مدريد الإسباني، حيث كان صلاح وأرنولد يشكلان ثنائية نارية في الجبهة اليمنى”.

وتابع كراوتش، “محمد صلاح يبذل جاهداً لإثبات نفسه مع ليفربول، لا أتوقع جلوسه على مقاعد البدلاء، بل أتوقع استمرار مشاركته حتى فى المباريات الكبرى، سيعمل على استعادة مستواه المعهود، لا شك أن الأمر كان محبطًا بالتأكيد بالنسبة له خلال الفترة الأخيرة، محمد صلاح لا يزال فى كامل لياقته، وسيقدم أداءً رائعاً الفترة القادمة”.

اهداف صلاح

وأحرز محمد صلاح 3 أهداف فقط مع ليفربول منذ بداية الموسم الحالي، بواقع هدفان في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، وهدف وحيد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

في حين ساعد محمد صلاح في 274 هدفًا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث سجل 186 هدفًا، بينما صنع 88 هدفاً أخر، بفارق هدفين فقط عن الرقم القياسي لنادٍ واحد المسجل باسم واين روني مع مانشستر يونايتد حيث سجل 183 هدفًا، وصنع 93 هدفاً أخر.

