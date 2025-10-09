نجم ليفربول الجديد يتغنى بمحمد صلاح.. شاهد ماذا قال؟

أثنى النجم الفرنسي هوجو إيكيتيكي ، مهاجم ليفربول الجديد، بزميله فى الفريق النجم المصري محمد صلاح ، مشيرًا إلى شخصية النجم المصري وتأثيره الإيجابي داخل الفريق.

وجاء إيكيتيكي لينضم لصفوف ليفربول قادمًا من آينتراخت فرانكفورت في بداية الموسم الجاري، في صفقة وصلت قيمتها إلى 95 مليون يورو، حيث تحدث عن تجربته في اللعب بجانب صلاح.

وتحدث النجم إيكيتيكي، فى تصريحات لشبكة بي بي سي قائلًا، “اللعب مع محمد صلاح تجربة رائعة، فهو شخص ودود ومنفتح للغاية، من السهل التواصل معه، واللعب إلى جانبه ممتع جدًا، كنت أتابعه على التلفاز وهو يسجل الأهداف، لكنه فى الحقيقة رياضي متميز للغاية، يمكن لأي لاعب أن يتعلم ويتطور بجانبه، وأنا سعيد بأننا نتشارك الملعب معًا، آمل أن نسجل الكثير من الأهداف ونحقق الانتصارات للفريق سوياً”.

وتابع، “صلاح أكثر من رائع، وهو أفضل مما تراه على الشاشة، قد يظن البعض من خلال ملامحه أنه شخص هادئ أو قليل الكلام، لكنه فى الواقع منفتح جدًا مثل بقية اللاعبين هنا، الجميع فى الفريق يساعدني كثيرًا على التأقلم والاندماج سريعًا”.

وعن أهدافه المستقبلية، قال المهاجم الفرنسي، “من الصعب تحديد هدف واحد فقط لمسيرتي لأنني أود تحقيق الكثير ولكن حاليا أرغب فى التتويج بالدوري الإنجليزي مع ليفربول”.

واختتم”أعرف كم من المميز أن تفوز بالدوري الإنجليزي بالنسبة للناس الإنجليز، وخاصة هنا في ليفربول سيكون الأمر رائعا وأنا متحمس من أجل ذلك”.