نجم ريال مدريد يقرر تمثيل منتخب المغرب بدلاً من إسبانيا

أكدت العديد من الصحف الإسبانية أن نجم ريال مدريد “إبراهيم دياز” قد قرر تمثيل المنتخب المغربي بدلاً من منتخب إسبانيا، وقد إنضم دياز لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من نادي أسي ميلان الإيطالي.

وخلال مساء أمس الأحد، أكدت صحيفة “الماركا” الإسبانية أن ابراهيم دياز البالغ من العمر 24 عاماً قد قرر الإنضمام للمنتخب المغربي خلال الفترة المقبلة.

🇲🇦 Es definitivo: Brahim elige jugar con Marruecos ante la pasividad de España 📌 Exclusiva @marca, informa @Juan_Castro_10

https://t.co/hwbDpDK2xD — MARCA (@marca) March 10, 2024

أرقام ابراهيم دياز مع ريال مدريد

ويشهد هذا الموسم تألق من ابراهيم دياز مع ريال مدريد، فقد شارك دياز حتى الأن في 23 مباراة مع المرينغي في الدوري الإسباني ونجح في تسجيل 4 أهداف وتمكن من صناعة هدفين.

وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا فقد شارك ابراهيم دياز مع ريال مدريد في 5 مباريات وتمكن من إحراز هدفين وصناعة هدف واحد.