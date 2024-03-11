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نجم ريال مدريد يقرر تمثيل منتخب المغرب بدلاً من إسبانيا

محمد فريد عبد العزيز

أكدت العديد من الصحف الإسبانية أن نجم ريال مدريد “إبراهيم دياز” قد قرر تمثيل المنتخب المغربي بدلاً من منتخب إسبانيا، وقد إنضم دياز لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من نادي أسي ميلان الإيطالي.

وخلال مساء أمس الأحد، أكدت صحيفة “الماركا” الإسبانية أن ابراهيم دياز البالغ من العمر 24 عاماً قد قرر الإنضمام للمنتخب المغربي خلال الفترة المقبلة.

أرقام ابراهيم دياز مع ريال مدريد 

ويشهد هذا الموسم تألق من ابراهيم دياز مع ريال مدريد، فقد شارك دياز حتى الأن في 23 مباراة مع المرينغي في الدوري الإسباني ونجح في تسجيل 4 أهداف وتمكن من صناعة هدفين.

وعلى مستوى دوري أبطال أوروبا فقد شارك ابراهيم دياز مع ريال مدريد في 5 مباريات وتمكن من إحراز هدفين وصناعة هدف واحد.

 


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عن الكاتب:
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محمد فريد عبد العزيز

طالب، كاتب مقالات رياضية، محب لكرة القدم والرياضة بشكل عام.


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