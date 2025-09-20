نجم ريال مدريد يحسم الجدل حول مستقبله

وصت الكثير من الأخبار والشائعات خرج البرازيلي رودريجو جوس، مهاجم ريال مدريد، عن صمته للرد على الشائعات المتكررة التي تربطه بالرحيل عن النادي الملكي خلال فترات الانتقالات.

لاعب ريال مدريد وتصريحات هامة

وقال نجم الميرنجي في تصريحات لشبكة TNT Sports، رودريجو: “كل عام يقال إنني سأرحل، وكل أسبوع يضعونني مع فريق مختلف. حتى أنني كنت أمزح مع والديّ وأريهما الأخبار وأقول: (هذا فريقي الجديد)”.

وتابع النجم البرازيلي: “منذ البداية كنت أعرف أنني أريد البقاء في ريال مدريد.. هذا هو مكاني وبيتي”.

هل يرحل اللاعب؟

ومن المعروف أنه في وقت سابق إرتبط اسم رودريجو بالانتقال في الميركاتو الصيفي الماضي، خاصة بعد غيابه عن حسابات المدرب تشابي ألونسو في كأس العالم للأندية، غير أن اللاعب أكد التزامه بمواصلة مشواره مع الميرنجي.

تجدر الإشارة إلى أن المهاجم البرازيلي شارك أساسيًا في مباراة ريال مدريد ضد أولمبيك مارسيليا، التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويستمر عقد رودريجو مع ريال مدريد حتى صيف 2028، متضمناً شرطًا جزائيًا بقيمة مليار يورو.