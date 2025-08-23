نجم برشلونة يكتب تاريخًا جديدًا في الدوري الإسباني

يستمر النجم الشاب لامين يامال، لاعب نادي برشلونة الإسباني، في جذب و خطف الأضواء في ملاعب الليجا، بعدما أصبح أصغر لاعب من مواليد القرن الحادي والعشرين يصل إلى 15 هدفًا في الدوري الإسباني.

يأتي هذا الإنجاز التاريخي بعمر 18 عامًا و34 يومًا فقط، ليحطم الرقم القياسي السابق الذي كان بحوزة زميله السابق في برشلونة أنسو فاتي، الذي سجل هدفه الخامس عشر في عمر 19 عامًا و188 يومًا عام 2022.

هدف تاريخي

الهدف الذي دوّن اسم يامال في السجلات التاريخية جاء خلال مباراة برشلونة الافتتاحية في موسم 2025/26 أمام ريال مايوركا، والتي انتهت بفوز الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة.

ولم يكتفِ نجم البارسا بتسجيل هدف مقوس رائع، بل قدم عرضًا متكاملًا شمل تمريرة حاسمة، تسع تسديدات على المرمى، وست مراوغات ناجحة، وهو ما منحه جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وبحسب إحصائيات شبكة “أوبتا”، فقد سجل لامين يامال أهدافه الـ15 في الدوري الإسباني خلال 74 مباراة فقط، ليبرهن على قدراته الكبيرة وثباته اللافت في المستوى.

ارتداءه للقميص الأسطوري رقم 10 في برشلونة يضاعف من الضغوط، لكنه يثبت يومًا بعد يوم أنه الوريث الشرعي لأساطير النادي الكتالوني.

نجم المستقبل ومحط أنظار العالم

رحلة يامال في كسر الأرقام لا تتوقف؛ إذ سبق أن أصبح أصغر هداف في تاريخ الكلاسيكو أمام ريال مدريد، كما دوّن اسمه كأصغر هداف في بطولة كأس الأمم الأوروبية. هذه الإنجازات تجعله محط أنظار جماهير كرة القدم العالمية، وسط توقعات بمستقبل استثنائي يضعه ضمن قائمة الأفضل في تاريخ اللعبة.