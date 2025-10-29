أخبار الرياضة

نجم اليونايتد يهاجم صلاح وفان دايك.. شاهد ماذا قال

شن الدولي الإنجليزي السابق واين روني انتقادات قوية لثنائي ليفربول المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك، معتبرًا أنهما لم يظهرا روح القيادة المطلوبة خلال الفترة الصعبة التي يمر بها الفريق هذا الموسم.

ويواجه ليفربول مشكلة مع تراجع واضح في النتائج بعد خسارته أمام برينتفورد (3-2) في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي الهزيمة الخامسة في آخر ست مباريات، ما جعله يتراجع إلى المركز السابع في الترتيب، بفارق سبع نقاط عن المتصدر أرسنال.

وقال روني في تصريحات أدلى بها عبر بودكاست هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، “مثل هذه الفترات يمكن أن تمرّ بها أي فرق كبرى، لكن ما حدث مع ليفربول جاء بشكل مفاجئ وسريع. هذا هو الوقت الذي يجب أن يظهر فيه القادة الحقيقيون لإخراج الفريق من أزمته، لكني لا أرى ذلك يحدث.”

وتابع روني، “فان دايك وصلاح جدّدا عقديهما مؤخرًا، لكنهما لم يتحملا مسؤولية القيادة داخل الملعب بالشكل المطلوب. لغة الجسد توضح الكثير، ويبدو أن هناك اختلافًا في حماس اللاعبين مقارنة بالمواسم السابقة. وعندما يغيب ذلك عن القادة، يتأثر الفريق بأكمله”.

وأنهى أسطورة مانشستر يونايتد حديثه مؤكدًا أن الفريق يعاني من ضعف ذهني واضح: “ليفربول يتلقى هدفًا فيبدأ الشك بالتسلل إلى اللاعبين. من الصعب تجاوز مثل هذه الحالة دون شخصية قوية في أرض الملعب وغرفة الملابس”.

