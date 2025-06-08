نجم الهلال السعودي يطمئن إدارة الفريق بإستمراره مع الفريق الموسم القادم وينفي شائعات رحيله

يبدو أن نجم نادي الهلال السعودي إختار الإستمرار مع الفريق والتواجد معه في كأس العالم ودوري أبطال آسيا للنخبة في موسمه الجديد حيث قالت عدة تقارير صحفية، أن الصربي ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم فريق الهلال السعودي أبلغ الإدارة أن مسيرته مستمرة مع النادي خلال الموسم المقبل.

وكيله ينفي رحيله

حيث كشفت صحيفة ” الرياضية ” نقلا عن وكيل اللاعب: “ما تردد بشأن ميتروفيتش خلال الأيام الماضية غير صحيح تمامًا ومزيف، واللاعب مستمر مع الهلال خلال الموسم المقبل بشكل طبيعي، ولا توجد أي أزمة في هذا الشأن “.

وأكد تقرير صادر عن الصحيفة، أن هناك اجتماع بين مسؤولي القطب العاصمي وممثلي ميترو، أُبلغ خلاله اللاعب بأن الباب مفتوح لرحيله في الوقت الحالي، لكن راتبه يُمثّل عائقًا أمام الأندية الراغبة في التعاقد معه، ومن بينها ميلان الإيطالي وبعض أندية الدوري الإنجليزي.

الرحيل مجانا ؟

ومن المعروف للجميع أن عقد ميتروفيتش مع الهلال ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ما يمنحه الحق في التفاوض مع أي نادٍ ابتداءً من يناير المقبل، في حال عدم مبادرة إدارة الهلال بفتح ملف تمديد العقد.

تجدر الإشارة إلى أن ميتروفيتش خاض الموسم الجاري مع الهلال 36 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 28 هدفًا وصنع 7 أهداف، وشارك في 2771 دقيقة لعب طبقًا لموقع ” ترانسفير ماركت ” العالمي.

ويلعب الهلال منافسات كأس العالم للأندية ضمن المجموعة الثامنة التى تضم سالزبورج النمساوى وباتشوكا المكسيكى.