نجم النصر السعودي يقترب من الانتقال إلى عملاق الدوري التركي

كشفت تقارير صحفية تركية أن نادي بشكتاش في مفاوضات جادة من أجل التعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني من صفوف نادي النصر السعودي.

وينتظر أن تشكل هذه الخطوة في حال إتمامها واحدة من أبرز صفقات الدوري التركي خلال الموسم الحالي، نظرًا للقيمة الفنية والسوقية العالية لساديو ماني.

بشكتاش يستهدف مهاجم النصر السعودي

وفقًا لما ذكرته صحيفة (aspor) التركية فإن إدارة بشكتاش تستعد لفتح خط اتصال مباشر مع مسؤولي النصر، بهدف حسم الصفقة سريعًا والوصول إلى اتفاق نهائي.

ساديو ماني، الذي تألق مع أندية ليفربول وبايرن ميونيخ وحقق إنجازات بارزة في الملاعب الأوروبية، يلعب بقميص النصر، إلى جانب كريستيانو رونالدو في دوري روشن.

وعلى الرغم من وجود اهتمام سابق من عدة أندية أوروبية بخدمات الجناح السنغالي المخضرم، فإن غلق باب الانتقالات حال دون عودته إلى القارة العجوز مجددًا.

موقف ساديو ماني من الرحيل عن النصر السعودي

من جانبه، اتخذ الجناح السنغالي ساديو ماني قراره بالرحيل عن صفوف فريق النصر، بعد ثلاثة مواسم قضاها في المملكة العربية السعودية بقميص العالمي.

وأصبح الانتقال إلى الدوري التركي الخيار الأقرب بالنسبة لنجم الفريق العاصمي، حيث يحظى باهتمام خاص من نادي بشكتاش، وسبقه فنربخشة.

التقارير تؤكد أن ماني ينظر بإيجابية إلى فكرة الانتقال إلى إسطنبول وارتداء قميص بشكتاش، وسط توقعات بأن تنتهي المفاوضات خلال فترة قصيرة.

وفي حال نجاح المفاوضات، سيشكل النجم السنغالي إضافة هجومية قوية للفريق التركي، الذي أعلن مؤخرًا إقالة مدربه النرويجي أولي جونار سولشاير.

صفقات نادي النصر السعودي الجديدة

ويتطلع النادي الأصفر العاصمي إلى تدعيم الفريق بصفقات مميزة، للمنافسة على دوري روشن ودوري أبطال آسيا 2 إلى جانب كأس الملك.

وتعاقد النصر خلال نافذة الانتقالات الصيفية الحالية مع 6 صفقات على النحو التالي: