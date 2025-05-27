نجم الميرنجي السابق يحذر تشابي ألونسو .. فما القصة؟

أرسل النجم الألماني المعتزل توني كروس رسالة تحذيرية واضحة لزميله السابق تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد الجديد، محذرًا إياه من الفوارق الكبيرة بين تدريب الفريق الملكي وأي نادٍ آخر، مثل باير ليفركوزن.

تعليقات توني كروس

وعلق توني كروس في تصريحات لقناة “سكاي سبورتس ألمانيا”، قائلًا “أتطلع بشوق لوصول تشابي، لم يكن القرار مفاجئًا تمامًا بعد الأشهر الماضية، بل كان بمثابة إشارة واضحة، أتمنى له موسمًا أكثر نجاحًا من العام الماضي”.

وأكد نجم الميرنجي السابق، “أعتقد أنه قادر على أن يكون مدربًا ممتازًا لريال مدريد، لكن ريال مدريد ليس باير ليفركوزن، لا أحد يدرك ذلك أكثر من تشابي نفسه”، في إشارة إلى الضغوط والتوقعات المختلفة في النادي الملكي.

كما تطرق كروس لرحيل مودريتش قائلا: “لقد انتهى عهد مودريتش مع ريال مدريد، لكنني متأكد من أنه سيواصل اللعب، بعد كل هذه الفترة وكل هذه البطولات، كان من المهم بالنسبة لي أن أكون حاضرًا في مباراته الأخيرة، أكن له احترامًا كبيرًا، وكان من دواعي سروري أن أشاركه غرفة الملابس طوال تلك السنوات”.

تشابي ألونسو

تجدر الإشارة إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني، أكد الأحد، أن تشابي ألونسو سيكون مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الملكي، خلال المواسم الثلاثة المقبلة، من 1 يونيو 2025 إلى 30 يونيو 2028.

ودشن النادى الملكى بيانا رسميا ذكر فيه: “تشابي ألونسو هو أحد أعظم أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية. دافع عن قميصنا في 236 مباراة رسمية، بين عامي 2009 و2014. وخلال تلك الفترة، فاز بستة ألقاب: كأس أوروبا العاشرة في لشبونة، وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة، ولقب واحد في الدوري الإسباني، ولقبين في كأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني مرة واحدة”.