نجم المنتخب الإنجليزي السابق يُشكك في سعادة محمد صلاح مع نادي ليفربول لهذا السبب

أشار نجم المنتخب الإنجليزي السابق “جول كول”، أن النجم المصري “محمد صلاح” جناح ليفربول ولاعب منتخب مصر” غير سعيد” مع فريقه الحالي ليفربول، حيث استشهد النجم السابق بعدم ابتسامة اللاعب خلال المباريات مع الفريق، ولا سيما أن اللاعب يسجل العديد من الأهداف في الموسم الحالي دون الاحتفال بتلك الأهداف، أو الابتسامة كما يزعم لاعب المنتخب الإنجليزي السابق.

تأهل ليفربول لدور الـ16

نجح اللاعب المصري “صلاح” في تأهل نادي ليفربول إلى دور الـ16 في الدوري الأوروبي لكرة القدم، وذلك قبل مباراة واحدة على نهاية دور المجموعات، وذلك من خلال فوز ساحق برباعية على ضيفه نادي “لاسك لينتس”، في مباراة رائعة تألق فيها لاعبي ليفربول ضمن مباريات الجولة الخامسة، والتي أقيمت أمس الخميس الموافق 30 نوفمبر 2023.

محمد صلاح لاعب عظيم

وأضاف “كول” من خلال تصريحات هامة عبر قناة “TNT Sports”، أن محمد صلاح وجهة متجهم إلى حد ما، حيث لا تعرف ما إذا كان سعيداً أم لا، ويمكن لجناح ليفربول تسجيل هدف عالمي ثم تراه لا يبتسم، حيث زعم نجم المنتخب الإنجليزي السابق، أن اللاعب المصري قد يكون مشغول بالمستقبل، مؤكداً أنه بالفعل لاعب عظيم في نادي ليفربول.

هل يريد محمد صلاح البقاء في ليفربول

وتسأل نجم المنتخب السابق، هل يريد النجم المصري البقاء مع نادي ليفربول الإنجليزي خلال الفترة القادمة، أم أنه يرغب في الانتقال لنادي آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية، موضحاً أن اللاعب لدية لياقة بدنية واحترافية عالية، تمكنه من اللعب لمدة خمس أو سبع سنوات أخرى، مؤكداً أنه لا يستسلم.

جاء نص كلمات نجم المنتخب الإنجليزي

” وجهه متجهم إلى حد ما، لا تعرف ما إذا كان سعيدا أم لا، يمكنه تسجيل هدف عالمي ثم تراه لا يبتسم، وأعتقد أن باله مشغول بالمستقبل، إنه بالفعل لاعب عظيم في ليفربول، ليس هناك شك في ذلك. أعتقد أن الموقف الرئيسي سيكون هل يريد البقاء في هذا الفريق حقًا؟، أعتقد أنه سيلعب لمدة خمس أو ست أو سبع سنوات أخرى بسبب احترافيته ولياقته البدنية، لا يبدو أنه يستسلم”.

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أهداف محمد صلاح

والجدير بالذكر أن اللاعب المصري قد لعب مع ليفربول الإنجليزي 19 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، حيث سجل نحو 13 هدفاً وصنع خمسة آخرين، حيث نجح اللاعب المصري خلال لفترة الأخيرة في تحقيق العديد من الأرقام القياسية مع نادي ليفربول الإنجليزي، ويسعى الفرعون المصري إلى تحطيم العديد من الأرقام القياسية الماضية لنجوم فريق نادي ليفربول، وبالفعل نجح في تحطيم العديد من الأرقام القياسية لعدد من اللاعبين المميزين في ليفربول، ومن المتوقع أن يقوم اللاعب بتحطيم العديد من الأرقام خلال الفترة القادمة، وذلك مع مواصلة اللاعب في التهديف مع الفريق الإنجليزي وخوض المباريات.