نجم الزمالك السابق يحذر فيريرا من مشاركة بن شرقي في القمة بسبب الأهلي

تحدث أمير عزمي مجاهد مدرب نادي الزمالك السابق في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد أن طارق حامد وفرجاني ساسي يمثلون 50% من قوة نادي الزمالك في الموسم الماضي، واذا كانت هناك فرصة لعودة فرجاني ساسي للقلعة البيضاء فيجب عودته بأقصى سرعة فهو لاعب مميز للغاية ومفيد لنادي الزمالك، ومع غياب طارق حامد عن لقاءات الزمالك الاخيرة فمن الطبيعي أن يهبط مستوى الفريق.

وكشف عزمي مجاهد أن النادي الاهلي لن يتعاقد مع فرجاني ساسي لأن الأهلي بالفعل يمتلك لاعبين بنفس مستوى ساسي بل وأفضل منه ولا يفكر في اللاعب بأي شكل من الأشكال، وعن حديث علي معلول مع اللاعب للإنضمام للأهلي قال مجاهد أن علي لم يتدخل لتوقيع ساسي للمارد الأحمر.

وطالب مجاهد فيريرا المدير الفني البرتغالي لنادي الزمالك بعدم مشاركة المهاجم المغربي للقلعة البيضاء أشرف بن شرقي أمام النادي الأهلي في مباراة القمة المقبلة، وذلك لأن أداء اللاعب سوف يكون كارثي للغاية بسبب توقيع اللاعب بالفعل للنادي الأهلي في الفترة الماضية.