نجم الريدز ساديو ماني ينتقل إلى البافاري

في مفاجأة قد تكون متوقعة لمعظم مشجعي الريدز والجماهير السنغالية، قالت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن بايرن ميونخ وصل لاتفاق مع نظيره ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقة ساديو ماني إلى البافاري تمت

وأكدت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، نقلا عن تقارير ألمانية، أن صفقة انتقال ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونخ تمت بعد التوصل لاتفاق كامل بين الطرفين.

الجدير بالذكر أن الصحيفة كشفت عن تكلفة صفقة انتقال ساديو ماني للفريق البافاري والتي تقدر قيمتها بـ35 مليون جنيه إسترليني، وهي القيمة المالية التي وافق عليها ليفربول بعد رفض العديد من العروض المقدمة من بايرن ميونخ الفترة الماضية.

مدة التعاقد بين ساديو ماني والبايرن

وفي نفس السياق، أكدت الصحيفة أنه من المنتظر أن تصل مدة العقد الذي سيوقعه ساديو ماني مع البافاري لـ3 سنوات.

يذكر أن النجم السنغالي ساديو ماني مرتبط بعقد مع ليفربول الإنجليزي يمتد حتى يونيو 2023، ويرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة بعيدًا عن الريدز.

وعن هذه الصفقة تحدث الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” مؤخرا حيث كتب”توصل ساديو ماني إلى اتفاق شفهي كامل مع بايرن ميونخ بشروط شخصية، وعقد لمدة ثلاث سنوات جاهز للاعب

وتابع: “ستدخل المحادثات في المراحل النهائية مع ليفربول، ومن المقرر تقديم عرض جديد للريدز”. وأنهى رومانو: “ماني يريد بايرن ميونخ وهو قريب جدًا الآن من الانضمام لهم”.