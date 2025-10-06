نجم الريال يسابق الزمن من أجل الكلاسيكو

تستمر جهود داني كارفخال ظهير أيمن فريق ريال مدريد حيث يواصل سباقه مع الزمن من أجل اللحاق بالكلاسيكو المرتقب أمام برشلونة في 26 أكتوبر الجاري، بعدما حدثت له إصابة في عضلة الساق اليمنى خلال ديربي “ميتروبوليتانو” أمام أتلتيكو مدريد.

توقعات خاصة بعودة اللاعب

ومن المعروف للجميع أن توقعات الخبراء أشارت إلى غياب المدافع الدولي الإسباني من أربعة إلى خمسة أسابيع، ما وضع مشاركته فى الكلاسيكو محل شك كبير، لكن طبقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” فقد كثف قائد ريال مدريد جهوده فى العمل مع الطاقم الطبي والفني داخل النادي، وسط تفاؤل حذر بإمكانية جاهزيته في الموعد المنتظر.

وفي هذه الفتره التي يهدف فيه كارفخال للعودة سريعاً، يخوض زميله ترينت ألكسندر أرنولد نفس التحدي من أجل خوض أول كلاسيكو له بقميص الريال، وإن كانت فرصه أقل مقارنة بالظهير الإسباني.

كيف يتصرف ألونسو؟

وحتى يتضح الموقف النهائي، يواصل المدرب تشابي ألونسو الاعتماد على أسينسيو لشغل مركز الظهير الأيمن، مع إمكانية اللجوء إلى خيارات أخرى، بينها الدفع بلاعب من قطاع الناشئين أو تغيير الرسم التكتيكي بالاعتماد على ثلاثة مدافعين.

ونجح نادي برشلونة في حصد صدارة ترتيب الدوري الاسباني من ريال مدريد بعد مضي 7 جولات، إذ يحتل البارسا الصدارة برصيد 19 نقطة، في المقابل يحتل ريال مدريد الوصافة برصيد 18 نقطة.