نجم البلوز السابق يتحدث عن سر تراجع أداء محمد صلاح

تحدث اللاعب النيجيري جون أوبي ميكيل، لاعب تشيلسي السابق، عن أسباب تراجع مستوى محمد صلاح قائد منتخب مصر مع نادي ليفربول الإنجليزي في مختلف البطولات هذا الموسم.

تصريحات أوبي ميكيل

وتابع جون أوبي ميكيل في تصريحات نشرها موقع “جول” العالمي، “محمد صلاح لا يزال متأثراً بوفاة زميله البرتغالي دييجو جوتا في حادث أليم، ما أعلمه أن محمد صلاح كان قريبًا للغاية من جوتا وتأثر كثيرًا برحيله”.

وأضاف ميكيل، “سمعتُ أن محمد صلاح كان قريبًا جدًا من جوتا. لا يبدو على حاله، بل يبدو كظلٍّ لما كان عليه سابقًا سأكون حذرًا وهادئًا جدًا عند انتقاد فريق ليفربول، دعونا لا ننسى ما حدث”.

وفي وقت سابق، حرص محمد صلاح على نعي ديوجو جوتا الذي لقي مصرعه رفقة شقيقه في حادث مروع بإسبانيا في يوليو الماضي، قائلاً، “أنا عاجزٌ عن التعبير، لم أتخيل يومًا أن شيئًا ما سيُخيفني من العودة إلى ليفربول بعد التوقف زملاء الفريق يأتون ويرحلون، لكن ليس بهذه الطريقة. سيكون من الصعب جدًا تقبّل غياب ديوجو عنا عند عودتنا”، مضيفاً، “تعاطفي مع زوجته وأولاده، وبالطبع والديه اللذين فقدا أطفالهما فجأة، كل من يُقرب من ديوجو وشقيقه أندريه بحاجة إلى كل الدعم الممكن لن ننساهم أبدًا”.

صافرة نهاية مباراة ليفربول

و انهار النجم المصري محمد صلاح بالبكاء عقب صافرة نهاية مباراة ليفربول أمام بورنموث في افتتاح الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4 – 2، وسط هتافات جماهير “الريدز” تكريماً لزميله الراحل ديوجو جوتا.

تجدر الإشارة إلى أن محمد صلاح اكتفى بتسجيل 4 أهداف منذ بداية الموسم الحالي مع نادي ليفربول بمختلف البطولات، بواقع 3 أهداف في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، وهدف وحيد في دوري أبطال أوروبا.