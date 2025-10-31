نجم البارسا يتفوق على مبابي وهالاند بقائمة مثيرة

بدأ سوق كرة القدم في الإشتعال مع إقتراب الميركاتو الشتوي وسط إنتشار لمجموعة من الأخبار والتكهنات حول النجوم الأغلى في العالم، من لامين يامال الواعد الذي يخطف الأنظار في برشلونة، إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد والنرويجي إيرلينج هالاند ماكينة الأهداف في مانشستر سيتي، اللذين يواصلان الهيمنة على الملاعب الأوروبية بأرقام قياسية.

يامين لامال

وجاء النجم الشاب لامين يامال على رأس قائمة أغلى لاعبي كرة القدم في العالم بسعر بيع وشراء يبلغ 171 مليون جنيه إسترليني، يليه في الوصافة كل من الفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إيرلينج هالاند، بسعر بيع وشراء متقارب يبلغ 154 مليون جنيه إسترليني لكلٍ منهما.

ووفق تقرير لشبكة LenteDesportiva، إليكم نظرة على أغلى 12 لاعبا في سوق البيع والشراء بالعالم حاليًا، من نجوم في قمة عطائهم إلى نجوم المستقبل:

أغلى 12 لاعبا في سوق البيع والشراء

1. لامين يامال- برشلونة- 171 مليون جنيه إسترليني

2. كيليان مبابي -ريال مدريد- 154 مليون جنيه إسترليني

3. إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي- 154 مليون جنيه إسترليني

4. جود بيلينجهام – ريال مدريد- 154 مليون جنيه إسترليني

5. فينيسيوس جونيور-ريال مدريد- 128 مليون جنيه إسترليني

6. بيدري – برشلونة – 120 مليون جنيه إسترليني

7. جمال موسيالا- بايرن ميونخ – 120 مليون جنيه إسترليني

8. بوكايو ساكا – أرسنال– 120 مليون جنيه إسترليني

9. ألكسندر إيزاك – ليفربول- 120 مليون جنيه إسترليني

10. فلوريان فيرتز -ليفربول – 111 مليون جنيه إسترليني

11. مايكل أوليس- بايرن ميونخ– 111 مليون جنيه إسترليني

12. فيديريكو فالفيردي – ريال مدريد- 111 مليون جنيه إسترليني