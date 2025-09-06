نجم البارسا: لا داعي للجدل نحن مازلنا في البداية

أعلن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة تفاصيل جلوسه على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين بالدوري الإسباني، مؤكدًا أن الأمر لا يستحق إثارة الجدل في هذه المرحلة المبكرة من الموسم.

تصريحات ليفاندوفسكي

وأكد ليفاندوفسكي في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا: “كنت أعاني من إصابة لمدة أسبوعين، والموسم ما زال طويلًا جدًا. لم أشعر بأي ضغط للعودة سريعًا أو اللعب أكبر عدد ممكن من الدقائق فورًا، فكل شيء يبدأ فعليًا في سبتمبر، وكان من المهم أن أتعامل بهدوء ودون استعجال”.

وفيما يخص عودته لصفوف منتخب بولندا بعد الأزمة التي نشبت مع المدرب السابق بروبيرز، قال المهاجم المخضرم: “ليس هذا هو الوقت المناسب للحديث عما حدث في يونيو، لكن من الناحية الإنسانية لم يكن موقفًا سهلًا. علينا أن نترك ما مضى خلفنا ونركز على المستقبل، رغم أنني لم أشعر بالرضا، لأن كل تغيير مدرب يُعد فشلًا للجميع”.

برشلونة يتجهز للعودة

في سياق آخر، يتجهز نادي برشلونة للعودة إلى ملعبه التاريخي كامب نو بعد عامين من أعمال التجديد، حيث يترقب النادي الحصول على الموافقة النهائية لاستضافة مباراته فى الدوري الإسباني ضد فالنسيا يوم 14 سبتمبر.

وبحسب تقرير لصحيفة سبورت، فإن الخطوة الأخيرة المتبقية هى الحصول على شهادة الأعمال النهائية (CFO)، التي ستسمح ببدء بيع التذاكر، وأعرب النادي عن ثقته فى الحصول على الضوء الأخضر قبل الأربعاء المقبل، وحال حدوث أي تأخير طارئ سيُؤجل اللقاء إلى 21 سبتمبر ضد خيتافي.

ونوهت الصحيفة إلى أن العودة ستتم بشكل تدريجي، حيث ستبدأ المرحلة الأولى بسعة 27,000 متفرج في المدرج الرئيسي والمرمى الجنوبي، ثم ستُضاف المدرجات الجانبية لتصل السعة إلى 45,000 متفرج بحلول أواخر أكتوبر