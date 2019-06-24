نتيجة مُباراة تونس ضد أنجولا اليوم بكأس الأُمم الإفريقية 2019

للمنتخبات العربية دائماً باع طويل ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وكانت دائماً تلك المنتخبات قادرة على أن تقود مسيرة البطولة نحو تحقيق متتالي للانجازات جعل ما ُأصطلح عليه للمنتخبات العربية الإفريقية بمصطلح منتخبات شمال أفريقيا تقدير خاص تعيه كل منتخبات القارة السمراء .

ولقد خاضت مصر والمغرب والجزائر مباريتهم ببطولة كأس الأمم الإفريقية وتمكنوا جميعاً من تحقيق نتائج ايجابية وحصد النقاط الثلاث للمباريات التي جمعت مصر بزيمبابوي وجمعت المغرب بمنتخب ناميبيا وجمعت الجزائر بالمنتخب الكيني، ويتبقى اليوم لقاءين أحد أطرافهما أيضاً منتخب عربي، حيث تتلقي تونس بالمنتخب الأنجولي في مباراة مُرتقبة، ويلتقي منتخب موريتانيا بالمنتخب المالي .. وحتى اللحظة انتهت مباراة تونس ضد أنجولا ورصدنا لكم نتيجتها فإليكم التفاصيل .

نتيجة مباراة تونس ضد أنجولا

حيث انتهت منذ قليل المباراة الهامة التي جمعت المنتخب التونسي ضد منتخب أنجولا، وكانت المباراة بين الفريقين منتظرة لأن المنتخب الأنجولي من المنتخبات التي تضم عدد من اللاعبين الذين يتميزوا بالقوة والسرعة مما يجعل المهمة على نسور قرطاج ليست بالسهلة .

وانتهت نتيجة مباراة تونس اليوم ضد أنجولا بعدم تمكن المنتخب التونسي من اجتياز منتخب أنجولا بنتيجة تُمكن له النقاط الثلاث فلقد حدث ما كان الجميع يتوقعه من منتخب أنجولا من قوة أداء ونِدية عالية، فلقد تعادل المنتخب التونسي مع منتخب أنجولا بعد أن كانت تونس مُتقدمة حتى الدقيقة 73 من المباراة ليتمكن بعدها اللاعب الأنجولي جالما كامبوس من إضافة هدف التعديل لصالح بلاده، لتنتهي المباراة بين تونس وأنجولا بالتعادل الإجابي بهدف لكل منهما .

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