نتيجة مباريات الجولة الثالثة اليوم الأحد 30 يونيو 2019 كاس أمم أفريقيا 2019 وصدار منتخب مصر

ينتظر الآن المصريين نتيجة مباراة مصر وأوغندا وبيان نتيجة مباريات الجولة الثالثة اليوم الأحد 30 يونيو 2019 في بطولة كاس أمم أفريقيا 2019، حيث يتم اللعب في الجولة الثالثة 4 مباريات يوميا لمدة ثلاثة أيام، وذلك في الساعة 6:00 مساءً، والساعة 9:00 م بتوقيت مصر، واليوم لعبت المجموعة الثانية مبارياتها بالجولة الثالثة واستطاع منتخب مدغشقر من الفوز بصدارة المجموعة بعد فوزه على منتخب نيجيريا بهدفين نظيفين.

نتيجة مباريات الجولة الثالثة اليوم

الآن منتخب الفراعنة يلعب مباراته ضد أوغندا،ضمن مباريات مصر في البطولة، واستطاع الحصول على هدفين دون رد، كما استطاع منتخب الكونغو الديمقراطية متزيل المجموعة حتى الجولة الثانية دون نقاط من إحراز أربعة أهداف ضد زيمبابوي، وما زالت المبارتان في الشوط الثاني، وعقب الانتهاء نقدم لكم نتائج المجموعة الأولى، ونقاط كل منتخب.

جدول ترتيب المجموعة الثانية

هذا جدول ترتيب المجموعة ب بنهاية مباراة الجولة الثالثة للمجموعة، وصدارة مدغشقر للمجموعة المشارك بالبطولة لأول مرة في تاريخه:

جدول ترتيب المجموعة الثانية

هذا جدول منتخب الفراعنة، ولكن المباراة لم تنتهي بعد

وننتظر نهاية مباريات المجموعة في الجولة الثالثة لموافتكم بالنتيجة.