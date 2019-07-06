نتيجة مباراة نيجيريا والكاميرون دور ال16 كأس الأمم الأفريقية مصر 2019

انطلق منذ ساعة من الآن .. اليوم الثاني من أيام دور ال16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 وهي البطولة التي تستضيفها مصر في الفترة من 20 يونيو إلى 19 يوليو 2019 بدلا من الكاميرون الذي تم سحب منها شرف تنظيم البطولة مؤخراً. هذا ومن خلال هذا المقال نستعرض سوياً نتيجة مُباراة نيجيريا والكاميرون ومتابعة حية دقيقة بدقيقة لكافة الأحداث الهامة في مباراة النهائي المبكر التي تجمع بين نيجيريا والكاميرون في دور ال16 من كأس أمم أفريقيا 2019. وتحظى هذه المباراة إلى أهمية أخرى بجانب قوتها كون من سيفوز بها سيلاقي منتخب مصر في حالة تغلبه على منتخب جنوب افريقيا في المباراة التي تنطلق مساء اليوم في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة.

نتيجة مباراة نيجيريا والكاميرون دور ال16 كأس الأمم الأفريقية 2019

هذا وانتهى اللقاء منذ ثواني وكانت نتيجة مباراة نيجيريا والكاميرون هي 3-2 لصالح نيجيريا ليعلن خروج منتخب الكاميرون حامل اللقب من دور ال16.

تشهد مباراة نيجيريا والكاميرون التي تلعب الآن ندية كبيرة بين المنتخبين حيث تقدم منتخب نيجيريا في النتيجة قبل أن يتعادل منتخب الكاميرون ويتقدم خلال 4 دقائق فقط قبل نهاية الشوط الأول الذي انتهى بتقدم الكاميرون بنتيجة 2-1 .. هذا وقد بدأ الشوط الثاني ولازالت النتيجة تشير الى تقدم الكاميرون 2-1 حتى الدقيقة ال51 من عمر المباراة.

هذا وقد أضاع المنتخب الكاميرون فرصة زيادة النتيجة لـ 3-1 في الدقيقة 51 من عمر اللقاء

مباراة نيجيريا والكاميرون دقيقة بدقيقة

انتهاء اللقاء بفوز نيجيريا على الكاميرون بنتيجة 3-2.

ثلاث دقائق وقت بدل ضائع

لازال التقدم لنيجيريا حتى الدقيقة 85

الدقيقة 66 : نيجيريا يحرز هدف التقدم

الدقيقة 63 : نيجيريا يحرز هدف التعادل لنيجيريا لتصبح النتيجة 2-2 عن طريق ايغالو

لازالت نتيجة المباراة تشير إلى تقدم الكاميرون بنتيجة 2-1 وحتى الدقيقة 54 من عمر اللقاء.