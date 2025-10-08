نتيجة مباراة مصر وچيبوتي لكرة القدم اليوم في تصفيات كأس العالم 2026

تمكن منتخب مصر من تحقيق الفوز على منتخب چيبوتي لكرة القدم بثلاثة أهدافٍ مقابل لا شيء، حيث سدد اللاعب إبراهيم عادل الهدف الأول في الدقيقة 8، وجاء الهدف الثاني من أقدام اللاعب العالمي محمد صلاح في الدقيقة الرابعة عشرة من عمر المباراة، والهدف الثالث أيضًا جاء بواسطة محمد صلاح، جاء ذلك في إطار الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم لعام 2026، وتعتبر مواجهة اليوم هي الحاسمة، حيث صعد منتخب مصر اليوم إلى كأس العالم 2026، بقيادة المدير الفني لمنتخب مصر العميد حسام حسن، وقد أقيمت المباراة على أرض المغرب الشقيقة بملعب العربي الزوالي.

بدأت المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، وتم عرض المباراة على كل من قنوات أون سبورت وقناة إم بي سي مصر:

وجاء الهدف الأول في الدقيقة الثامنة من الشوط الأول بأقدام اللاعب إبراهيم عادل.

في الدقيقة الرابعة عشرة أحرز منتخب مصر الهدف الثاني بواسطة محمد صلاح.

في الدقيقة 72 من عمر المباراة قامت چيبوتي بعمل تغيرين جوهريين لمحاولة استعادة المباراة.

في الدقيقة الرابعة والسبعين ركلة ركنية لمنتخب مصر

غادر أحمد سيد زيزو أرض الملعب في الدقيقة 78 ونزول محمود صابر بديلاً عنه.

ضربة ركنية أخرى لمصلحة منتخب مصر، ولكن تخرج إلى خارج الملعب رمية تماس.

ركنية ثالثة على التوالي نتيجة محاولات تريزيجيه المستميته لإحراز هدف، وذلك في الدقيقة 81.

محمد صلاح يحرز الهدف الثالث في الدقيقة 84 معلنًا بها الصعود بمصر إلى كأس العالم 2026.

أعلن الحكم عن خمس دقائق وقت بدل من الضائع في الشوط الثاني من المباراة.

كاد المنتخب الوطني إحراز الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، ولكن ينقذها دفاع چيبوتي لتصير ركلة مرمى تصل إلى الحارس المصري مصطفى شوبير.

إصابات أدت لاستبعاد أبرز لاعبي منتخب مصر

وقد تم استبعاد مجموعة من أبرز نجوم المنتخب من مباراة اليوم، وتضمنت قائمة المستبعدين كلاً من عمر مرموش، وإمام عاشور ونبيل عماد دونجا ومحمد عبد المنعم وصلاح محسن ومحمد شحاتة ومحمود عبد الحفيظ زلاكة، وذلك نظرًا للإصابة.

كان منتخب مصر لكرة القدم قد صعد إلى كأس العالم في المرة الأخيرة في تصفيات روسيا 2018 ولكن لم يحالفه الحظ في تلك البطولة، فخرج من مرحلة المجموعات ولم يكمل التصفيات النهائية، ونأمل في تلك المرة أن يكون أداء المنتخب الوطني أفضل بقيادة المدرب الوطني حسام حسن.