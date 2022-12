ملخص نتيجة وأهداف مباراة ضمك والوحدة كأس خادم الحرمين (الفرسان أول المتأهلين بجدارة)

تفتتح مساء اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022، مباريات الدور الأول أو دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين (كأس الملك) في الموسم الجديد 2023/2022، ولحساب اليوم الأول من مواجهات المرحلة، يحتضن اليوم ملعب ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة) Prince Sultan Sport City Stadium (Mahalah)، أحداث الافتتاحية القوية لـ أغلى الكؤوس، حيث مباراة ضمك والوحدة، والتي يسعى من خلالها الفريقان العريقان لتقديم عرض متميز يليق بتاريخهما الكبير في المسابقة، لاسيما من جانب فرسان مكة المتوجين بلقبين في المنافسة الغالية.

على كل الأحوال، سنستعرض في التغطية التالية كافة التفاصيل والكواليس وآخر المستجدات بشأن موعد مباراة ضمك والوحدة والقنوات الناقلة، إلى جانب تاريخ مشاركات وإنجازات الناديين في كأس الملك السعودي بالنسخة الـ48 من البطولة، علاوة على تاريخ مواجهات ضمك والوحدة.

مباراة ضمك والوحدة

من جديد يلتقي فريقا الوحدة وضمك على بعد أكثر من عام ونصف على آخر لقاء جمعهما في الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2020، والذي انتهى حينها بالتعادل الإيجابي (1-1).

فيما تأتي مواجهة اليوم بين الفرسان في افتتاح الموسم الجديد من بطولة Custodian of the Two Holy Mosques Cup.

كما أسلفنا يسعى ضمك من خلالها إلى كتابة تاريخ جديد في أغلى الكؤوس، بينما يطمح الوحدة إلى لقب ثالث يعادل به ألقاب نادي الشباب.

عمومًا، إليكم سجل أبطال كأس خادم الحرمين الشريفين قبل الموسم الجديد من المنافسات:

هذا، ومن المقرر أن تقام مواجهات دور الستة عشر في كأس الملك السعودي 2023، على مدار 3 أيام متتالية، تبدأ اليوم الثلاثاء، بإقامة لقاءين، الأولى ستجمع ضمك ضد الوحدة، فيما يحل الخليج ضيفًا على الفيحاء في الثانية.

فيما تستكمل مباريات المرحلة الأولى من الكأس السعودية، مساء غدٍ الأربعاء، بإقامة 3 مواجهات، حيث يلتقي أبها مع ضيفه التعاون، وسيلعب الهلال مع الاتفاق، قبل أن يواجه النصر منافسه العدالة.

وتختتم لقاءات دور الـ16 مساء الخميس المقبل، إذ يواجه الباطن منافسه الرائد، وسيحل الطائي ضيفًا على الفتح، وأخيرًا يصطدم الاتحاد بنادي الشباب في كلاسيكو سعودي مرتقب.

* أعلنت إدارة نادي ضمك قبل ساعات، عن طرح تذاكر مباراة ضمك والوحدة في افتتاح لقاءات كأس خادم الحرمين الشريفين والتي يمكن للجماهير الحصول عليها باتباع الإرشادات الواردة في التغريدة التالية:

نادي ضمك

نبدأ تغطيتنا لافتتاح كأس خادم الحرمين مع نادي ضمك السعودي مستضيف المواجهة.

حيثما يرغب فارس الجنوب في مواصلة عروضه القوية هذا الموسم على الصعيد المحلي.

إذ يحتل Damac المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 16 نقطة وصافي (5) أهداف، وذلك من 4 انتصارات و4 تعادلات، بينما خسر من النصر في الأسبوع الثالث بنتيجة (1-2).

على المستوى التاريخي، شارك الفريق الوافد من محافظة خميس مشيط جنوب المملكة 15 في الكأس السعودية، كانت أفضل إنجازاته بلوغ نصف نهائي نسخة 1984، قبل الخسارة من أمام الهلال بنتيجة (1-2).

نادي الوحدة

من جهة أخرى، يخوض نادي الوحدة السعودي انطلاقًا من اليوم، رحلة البحث عن لقب ثالث طال انتظاره في أغلى الكؤوس السعودية.

حيثما يمتلك المارد الأحمر لقبين غاليين حققهما في عامي 1957 (على حساب العميد الاتحادي “4-0”)، و1966 (من أمام الاتفاق “2-0”)، وذلك من أصل 34 مشاركة سابقة خاضها في البطولة العريقة.

غير أن Al Wehda يعاني كثيرًا على الصعيد المحلي، إذ يحتل المرتبة الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 7 نقاط وصافي (-5) أهداف.

وذلك بعدما حقق كبير مكة انتصارين فقط في الدوري، علاوة على تعادل وحيد، و5 هزائم هذا الموسم.

تاريخ مواجهات ضمك والوحدة

في جانب المواجهات التاريخية التي جمعت Damac vs Al Wehda، فبحسب متابعاتنا في “نجوم مصرية”، تعد تلك هي المواجهة الأولى بين الناديين في بطولة كأس الملك السعودي.

غير أن الوحدة وضمك سبق وأن التقيا في إجمالي 10 مواجهات، بواقع 6 لقاءات في دوري الدرجة الأولى، و4 مباريات في دوري المحترفين.

بصفة عامة، فاز الوحدة في 6 مباريات، بينما حقق ضمك انتصارًا وحيدًا، وحسم التعادل نتيجة المواجهات الثلاث الأخرى.

على مستوى الأهداف المسجلة في مواجهات ضمك أمام الوحدة، أحرز فارس الجنوب 7 أهداف، فيما سجل فرسان مكة 14 هدفًا.

أكبر نتيجة شهدها تاريخ لقاءات الناديين، كانت فوز الوحداويين (3-2)، وذلك خلال لقاء الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان موسم 2020/2019، والتي مثلت واحدة من أكبر انتصارات الوحدة ضد ضمك.

بينما جاء الفوز الوحيد لـ ضمك ضد الوحدة بنتيجة (3-1)، وهو ما حدث في مواجهة الذهاب من دوري الدرجة الأولى السعودي موسم 2012/2011.

تشكيل مباراة ضمك والوحدة

أعلن الجهاز الفني لنادي ضمك السعودي بقيادة المدير الفني كرشمير ريزتش Kresimir Resic عن تشكيل فارس الجنوب في مواجهة الوحدة.

وذلك في افتتاح مباريات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023/2022.

التشكيلة الرسمية والاحتياطية لأصحاب الديار ضمت العناصر التالية:

من جهة أخرى، كشفت القيادة الفنية لنادي الوحدة السعودي وعلى رأسها المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا Jose Luis Sierra عن تشكيل فرسان مكة ضد ضمك.

التشكيلة الأساسية ودكة بدلاء المارد الأحمر شملت الأسماء الآتية:

موعد مباراة ضمك والوحدة والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المواجهة الافتتاحية في الموسم الجديد من كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، مساء اليوم الثلاثاء، عند الساعة الرابعة والنصف (4:30 م) بتوقيت الإمارات والكويت وسلطنة عمان، الثالثة والنصف (3:30 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين، الثانية والنصف (2:30 م) بتوقيت مصر ولبنان وفلسطين وقبرص وليبيا والسودان ورومانيا، الواحدة والنصف (1:30 م) بتوقيت المغرب وفرنسا وإسبانيا وألمانيا وتونس والجزائر وإيطاليا وهولندا، الثانية عشر والنصف (12:30 م) بتوقيت إنجلترا والتوقيت العالمي “غرينتش”.

من ناحية أخرى، وبشأن حكم مباراة ضمك والوحدة، فلم يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) رسميًا حتى كتابة تلك السطور عن طاقم تحكيم المواجهة بعد.

إلا أن مصادر إعلامية – تابعتها “نجوم مصرية” – أشارت إلى إسناد المهمة إلى الحكم السعودي محمد البريدي.

أما بشأن القنوات الناقلة للمباراة، فستكون شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية حاضرة من خلال قناة SSC1 HD.

وبشأن معلق مباراة ضمك والوحدة، فسيكون المعلق الرياضي السعودي خالد المديفر، وفق ما أعلنته شركة الرياضة السعودية.

تغطية حصرية LIVE.. ملخص نتيجة وأهداف مباراة ضمك والوحدة

دقائق قليلة، تفصلنا عن انطلاقة مباراة Damac vs Al Wehda.

وذلك في افتتاح مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجديد 2023/2022.

استمتع معنا بتغطية حصرية “لايف” لحظة لحظة لأحداث اللقاء المرتقب.

إضافة إلى ملخص أهداف ونتيجة مباراة ضمك ضد الوحدة، فقط وحصريًا عبر موقعكم “نجوم مصرية”.

فضلًا لا أمرًا، قم بعمل تحديث أو ريفرش Refresh للصفحة باستمرار، من أجل متابعة كل جديد بإذن الله.

انطلاقة اللقاء،،

الدقيقة 1: إيقاع هادئ وحذر متوقع من الفريقين، والكرة مع الوحدة حاليًا.

فرصة خطيرة بعض الشيء من الضيوف، بتمريرة بينية، لعبت بعد ذلك إلى عبدالكريم يودا، ولكن الكرة تطول وإلى ركلة مرمى.

3 دقائق: ركلة زاوية لمصلحة ضمك بعد هجمة خطيرة من عرضية نفذها العربي هلال سوداني في الجانب الأيسر لدفاع الوحدة، قبل أن تسدد بكرة تصطدم في دفاع فرسان مكة وإلى ركلة ركنية.

تسديدة جيدة من جانب آدم ماهر، يمسك بها عبد القدوس عطية بصورة رائعة.

الدقيقة 5: تسديدة رائعة من جناب برونو دوارتي مهاجم ضمك، والكرة يبعدها حارس الوحدة إلى ركلة ركنية.

5 دقائق مرت، حذر قائم من الفريقين، ولكن ضمك أخطر نسبيًا، والنتيجة الحالية هي التعادل السلبي (0-0).

6 دقائق: تسديدة قوية جديدة ضمكاوية، وعبد القدوس عطية حارس الوحدة يمسك بها ببراعة.

الدقيقة 7: عودة الهدوء والحذر إلى أحداث اللقاء، لكن قطعًا مع أي هدف سيكون للمباراة شكل آخر.

8 دقائق: ضغط قوي من جانب عبدالكريم يودا ولكن الحارس الجزائري مصطفى زغبة ينجح في التخلص من الكرة.

ما يزال ضمك أخطر بـ5 تسديدات مباشرة على مرمى الوحدة، مقابل تصويبة واحدة للوحدة.

الدقيقة 9: حاليًا فرسان مكة يضغطون، ورميات تماس عديدة في وسط ملعب أصحاب الأرض.

10 دقائق أولى مرت من اللقاء، والنتيجة ما تزال هي التعادل السلبي (0-0) بين الوحدة وضمك.

الدقيقة 11: عرضية خطيرة وحداوية، والحارس الجزائري مصطفى زغبة يخرج ويمسك بالكرة ببراعة، وخطأ على سلطان السوادي بعد تدخل مع حارس ضمك.

12 دقيقة: انطلاقة سريعة الآن مع الوحدة، ينجح لاعبو ضمك في استخلاصها بصعوبة بعض الشيء.

الدقيقة 13: مازال نادي الوحدة يعتمد على الضغط من خلال الكرات الطولية، وإلى عرضية ثم تسديدة في الأخيرة من القائد وليد باخشوين تعلو مرمى زغبة، وإلى ركلة مرمى ضمكاوية.

14 دقيقة: خطأ وتسلل بعد سقوط خطير من جانب إسلام هوساوي لاعب الوحدة في الجانب الأيسر من دفاع أصحاب الديار، قبل السقوط داخل منطقة الجزاء بعد ذلك.

15 دقيقة: ربع ساعة أولى مرت، وما تزال نتيجة مباراة ضمك ضد الوحدة (0-0).

الدقيقة 16: حتى الآن وبعد مضي أكثر من ربع ساعة من أحداث اللقاء، الاستحواذ بنسبة 53% للوحدة و47% لضمك.

17 دقيقة: تمريرات طولية من الفريقين في الجانب الأيمن من الملعب، والكرة بين أقدام المدافعين وحراس المرمى.

انطلاقة جديدة وحداوية، وعرضية من الجانب الأيمن لدفاع ضمك، يبعدها الأخير، ولكن يستعيدها فرسان مكة مرة أخرى.

الدقيقة 18: استحواذ متواصل من جانب الوحدة بـ94 تمريرة حتى الآن، ولكن الخطورة التي تأتي بالأهداف مازالت غائبة!.

بعد مضي 20 دقيقة نستطيع القول بأن الوحدة أفضل رغم بعض الخطورة في البدايات من جانب ضمك، وفي النهاية التعادل السلبي (0-0) مازال يحكم مواجهة كأس الملك السعودي الأولى هذا الموسم.

الدقيقة 21: تصويبة رائعة من إسلام هوساوي بعد تمريرة بينية في ظهر دفاعات ضمك، والكرة في الأخير تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى مصطفى زغبة.

حاليًا فارس الجنوب في حالة هجومية، وتصويبة ضعيفة من برونو دوارتي من خارج منطقة جزاء الوحدة، والكرة تمر إلى خارج المرمى.

22 دقيقة: عدد التمريرات الطويلة حاليًا 2 لضمك مقابل 4 للوحدة.

الدقيقة 23: في الوقت الحالي لاعبو ضمك يضغطون على حامل الكرة من جانب لاعبي الوحدة.

أوووووووووه هدف أول يضيع من جانب الوحدة، بعد عرضية من الجانب الأيسر لدفاع ضمك، تصل إلى الجانب الآخر، ثم تمريرة يسددها وليد باخشوين قائد الفريق، يبعدها الحارس مصطفى زغبة في البداية، قبل أن يسددها باخشوين مجددًا، ولكن الكرة تمر بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس الجزائري.

عمومًا مرور أكثر من منتصف الشوط الأول في مباراة ضمك ضد الوحدة، والنتيجة الحالية هي التعادل السلبي (0-0).

الدقيقة 27: مجددًا يعود نادي ضمك للضغط على لاعبي الوحدة.

أووووووووه القائم الأيسر لمرمى عبد القدوس عطية حارس مرمى الوحدة يتعاطف مع الضيوف، بعد تسديدة أولى من أحمد الزين بعد عرضية من الجهة اليسرى لدفاع فرسان مكة، قبل أن يعيدها العربي هلال سوداني بتصويبة يمسك بها الحارس ببراعة.

30 دقيقة: عمومًا نصف ساعة أولى مضت، وبدأنا نشاهد ومضات هجومية خطيرة من الفريقين، ونعتقد أن الهدف الأول يقترب.

نتيجة مباراة الوحدة ضد ضمك الآن هي التعادل السلبي (0-0).

31 دقيقة: عرضية ضمكاوية خطيرة جديدة من على حدود منطقة جزاء الوحدة، تنتهي بسقوط بورنو دواتي داخل منطقة جزاء فرسان مكة، وسط مطالبة من مهاجم أصحاب الأرض بركلة جزاء بعد دفعة في الظهر.

حكم اللقاء يشير لاستمرار اللعب بعد الرجوع إلى تقنية الـVAR.

34 دقيقة: توقف اللقاء لإصابة دوماغوج أنتوليتش لاعب ضمك، ويبدو سيكون هناك تغيير اضطراري أول في اللقاء.

35 دقيقة: 10 دقائق أخيرة في الشوط الأول، ونتيجة اللقاء ما تزال التعادل السلبي (0-0).

الدقيقة 36: تناقل للكرات بين لاعبي الوحدة لآن في محاولة لفك شفرة الدفاع الضمكاوي الآن.

خطأ وتسلل على الوحدة مع علاء آل حجي في الجانب الأيمن من دفاع ضمك.

37 دقيقة: تبديل أول اضطراري في صفوف فارس الجنوب بنزول عبدالله الشمري بديلًا عن دوماغوج أنتوليتش المصاب في العضلة الخلفية.

الدقيقة 38: التحامات بين لاعبي الفريقين، وفي الأخير خطأ لصالح أحمد الزين لاعب ضمك في وسط الملعب.

مرة أخرى يعاود ضمك الضغط على دفاع الوحدة، ومحاولة مع العربي هلال سوداني، تنتهي إلى رمية تماس في الجانب الأيمن من الملعب.

39 دقيقة: تمريرة طولية خطيرة من فيصل فجر إلى سلطان السوادي ولكن يتدخل مصطفى زغبة حارس ضمك يمنع هدف وحداوي محقق.

أوووووه، مرة ثانية تمريرة طولية وحداوية وانفراد من علاء حاجي بالحارس مصطفى زغبة، ثم تسديدة تصطدم في جسد الأخير، وتبعد إلى ركلة زاوية من الجانب الأيسر لدفاع ضمك.

ما تزال نتيجة مباراة ضمك أمام الوحدة في افتتاح كأس خادم الحرمين الشريفين هي التعادل السلبي (0-0).

أقل من 5 دقائق على نهاية الشوط الأول.

42 دقيقة: ضغط في هذه اللحظات من جانب ضمك، وخطأ على وليد باخشوين مع الإسباني نونو على حدود منطقة جزاء الوحدة قرب الراية الركنية اليمنى لدفاع الضيوف.

الدقيقة 43: ركلة حرة ضمكاوية، والشمس في عيون الحارس الوحداوي عبدالقدوس عطية، وفي الأخير الدفاع يتخلص من الكرة.

44 دقيقة: رمية جانبية وحداوية بعد محاولة تقدم من جانب العربي هلال سوداني.

تمريرة طولية وحداوية إلى أنسيلمو دي مورايس نجم النصر السعودي السابق، ولكن تصل في الأخير إلى الحارس الجزائري مصطفى زغبة.

نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول وحكم اللقاء يعطي 6 دقائق وقت بدل من ضائع، والتعادل السلبي مازال يحكم المواجهة الأولى في الكأس السعودية 2023.

الدقيقة 1+45: أووووووووه كيف اضعتها يا ديلجادو، بعد انطلاقة مميزة من جانب أصحاب الأرض في الجهة اليمنى من دفاع الوحدة، وعرضية إلى خارج منطقة الجزاء ثم تصويبة بباطن القدم، والكرة تعلو مرمى الضيوف.

45+2 دقيقة: كرات هوائية، واللعب محصور الآن في وسط الملعب.

عودة الضغط الضمكاوي، في محاولة على ما يبدو لافتتاح التسجيل، وعرضية من أحمد الزين يبعدها دفاع الوحدة إلى ركلة زاوية في الجهة اليمنى من دفاع الأخير.

الدقيقة 3+45 دقيقة: أوباااااا تصويبة رأسية من برونو دوراتي عند القائم الأول أو الأيمن من مرمى عبد القدوس عطية، ولكن الكرة في الشباك الخارجية.

45+4 دقيقة: عرضية طويلة من العربي هلال سوداني من خارج منطقة الجزاء، يمسك بها حارس الوحدة من أعلى نقطة.

الدقيقة 5+45: الآن الوحدة يضغط، وربما محاولة أخيرة، ولكن الفريق يلجأ لتجميد اللعب على ما يبدو، وإلى رمية جانبية ضمكاوية بعد محاولة تقدم من إسلام هوساوي في الجانب الأيمن من دفاع فارس الجنوب.

صافرة حكم اللقاء بنهاية الشوط الأول، ونتيجة مباراة ضمك والوحدة الحالية هي التعادل السلبي (0-0).

إليكم إحصائيات الشوط الأول:

انتظرونا بعد قليل مع الشوط الثاني بإذن الله،،

انطلاقة الشوط الثاني،،

الدقيقة 54: توقف بسبب رجوع حكم المباراة إلى تقنية الـVAR، للتأكد من أحقية نونو لركلة جزاء بعد إعاقة داخل “المنطقة المحرمة” للضيوف.

حكم اللقاء يشير لاستمرار اللعب، ولا وجود لأخطأ في اللعبة السابقة.

مرور أكثر من 10 دقائق في الشوط الثاني، ولا تزال نتيجة مباراة الوحدة وضمك (0-0).

57 دقيقة: أوووووه ركلة جزاء لفرسان مكة لصالح علاء آل حجي بعد إعاقة من حسن الشمراني.

الدقيقة 60: ركلة جزاء وحداوية، وفيصل فجر على التنفيذ، ويبدو القرار لم يحسم بعد، مع رجوع الحكم محمد البريدي لمشاهدة اللعبة بنفسه.

ساعة لعب مرت، ولا يزال التعادل السلبي (0-0) مستمرًا بين الوحدة وضمك.

الدقيقة 61: حكم اللقاء يقضي بطرد مباشر لـ حسن الشمراني لاعب ضمك بداعي إعاقة ومنع هدف من خارج منطقة الجزاء.

إلى خروج نونو ونزول إبراهيم النخلي في تشكيلة فارس الجنوب.

62 دقيقة: ركلة حرة وحداوية، يسددها المغربي فيصل فجر من على حدود منطقة الجزاء والكرة أعلى مرمى مصطفى زغبة.

الدقيقة 63: نحو نصف ساعة كاملة سيضطر نادي ضمك للعبها بـ10 لاعبين من أمام الوحدة الآن!.

64 دقيقة: يبدو أن إيقاع اللعب سيتغير، بضغط من جانب الوحدة، وإلى تمريرة طولية تصل إلى إسلام هوساوي واستلام مع عدم سيطرة والكرة في الأخير تصل إلى الحارس مصطفى زغبة.

مرور ثلث ساعة أولى في الشوط الثاني، ونتيجة مباراة ضمك ضد الوحدة ما تزال التعادل السلبي (0-0).

الدقيقة 66: استئناف اللقاء بعد علاج المدافع الجزائري وقائد ضمك فاروق شافعي.

الآن فارس الجنوب يضغط، وتمريرة طولية مع أحمد الزين ثم تسديدة مع خروج خاطئ من الحارس الوحداوي عبدالقدوس عطية في الجانب الأيمن من دفاع الضيوف، وفي الأخير الكرة ترتد في الزين وتخرج إلى ركلة مرمى.

67 دقيقة: هل يلجأ أصحاب الديار للانكماش دفاعيًا بفعل النقص العددي؟.

الدقيقة 68: بطاقة صفراء على آدم ماهر بعد تدخل قوي مع أنسيلمو دي مورايس في وسط ملعب ضمك.

ضربة ثابتة ورحلة حرة وحداوية مع فيصل فجر، تلعب إلى داخل منطقة جزاء ضمك تقابل برأسية ضعيفة من عبدالله الحافظ وإلى ركلة مرمى لأصحاب الأرض.

69 دقيقة: محاولات ضغط من جانب ضمك ولكن على استيحاء خشية مرتدات الضيوف في ظل النقص العددي لفارس الجنوب.

الدقيقة 70: انطلاقة في هجمة ضمكاوية سريعة وخطيرة، وتصويبة في الأخير من عبدالله هوساوي ولكن تصطدم في دفاع فرسان مكة، وإلى رمية تماس في الأخير.

عمومًا ثلث ساعة أخيرة في اللقاء، فهل نتوجه إلى أولى الأشواط الإضافية في النسخة الجديدة من كأس الملك السعودي، مع استمرار التعادل السلبي في مباراة ضمك والوحدة (0-0)؟.

71 دقيقة: أوووووووووه انطلاقة خطيرة باستخلاص رائع من إسلام هوساوي، ومراوغة قصيرة للحارس الجزائري مصطفى زغبة وتصويبة من بين أقدامه ولكن القائم الأيمن يتعاطف مع أصحاب الأرض.

الدقيقة 73: تهدئة للعب من جانب ضمك مع انتفاضة الوحداويين، بسقوط وإصابة مصطفى زغبة حارس فارس الجنوب.

74 دقيقة: استئناف اللقاء، والوحدة في حالة هجوم وضغط استغلالًا للزيادة العددية ومحاولة انهاء اللقاء قبل الأشواط الإضافية.

سقوط وإصابة علاء الحاجي بعد تدخل قوي من فاروق الشافعي قائد ضمك في وسط الملعب.

الدقيقة 75: عرضية وحداوية بعد الركلة الحرة، يتسلمها أنسيلمو دي مورايس من داخل منطقة جزاء ضمك، والكرة إلى ركلة مرمى.

انطلاقة مميزة من آدم ماهر، ثم تصويبة من داخل منطقة جزاء الوحدة، تصطدم في دفاع الأخير وتبعد.

76 دقيقة: أووووووووه استخلاص رائع بعد عرضية وحداوية وتصويبة من فيصل فجر يطير عليها الحارس الجزائري مصطفى زغبة ويبعدها إلى ركلة زاوية في الجانب الأمني من دفاع ضمك.

الدقيقة 78: انطلاقة وسقوط من جانب العربي هلال سوداني لاعب ضمك، على حدود منطقة جزاء المارد الأحمر، وحكم اللقاء يشير لعدم وجود أخطاء.

تناقل للكرات الآن بين أقدام لاعبي الوحدة وسط حصار لدفاع أصحاب الأرض، ومازال الأخير مستبسل.

79 دقيقة: تبديل لصالح الوحدة بخروج عبدالكريم يودا ودخول يحيى النجعي.

حاليًا الاستحواذ 59% لصالح الوحدة مقابل 41 % لضمك.

80 دقيقة: 10 دقائق أخيرة، ونتيجة مباراة الوحدة أمام ضمك في الكأس السعودية 2023 (0-0).

بطاقة صفراء على فيصل فجر بعد خطأ تكتيكي ومسك من اليد مع العربي هلال سوداني في وسط الملعب.

الآن نزول ريان الموسى وخروج أحمد الزين في تشكيل ضمك.

82 دقيقة: جوووووووووووول أول لصالح فرسان مكة من جانب أنسيلمو دي مورايس.

جاء الهدف الأول في المباراة بعد انطلاقة سريعة من جهة يحيى النجعي الجانب الأيسر من دفاع ضمك، ثم عرضية يتركها فيصل فجر قبل أن تصل إلى أنسيلمو يسددها على يسار الحارس مصطفى زغبة.

نتيجة مباراة ضمك ضد الوحدة الآن تأخر الأول (0-1).

الدقيقة 84: انطلاقة وحداوية سريعة وخطيرة في الجانب الأيسر من دفاع ضمك، وعرضية يبعدها دفاع فارس الجنوب.

فرصة خطيرة جديدة ببينية متكررة على طريقة الهدف الأول، ودائمًا مع البديل يحيى النجعي، ثم تمريرة من الجهة اليسرى، يبعدها دفاع أصحاب الديار.

85 دقيقة: خمس دقائق أخيرة، والأفضلية في اللقاء على مستوى النتيجة هي للوحدة الآن بهدف أنسيلمو دي مورايس (1-0).

86 دقيقة: عرضية رائعة من فيصل فجر في الجانب الأيسر من دفاع ضمك، والأخير يبعدها إلى ركلة زاوية، يخرج ويمسك بها الحارس الجزائري مصطفى زغبة من أعلى نقطة.

الدقيقة 87: حاليًا نحن أمام مباراة من جانب واحدة، مع سيطرة واستحواذ بالخبرة من جانب الوحداويين، واستهلاك شرعي للوقت بالتمريرات والمحاولات الخطيرة.

88 دقيقة: محاولة ضغط من جانب أصحاب الأرض، وإلى خطأ على أنسيلمو مع آدم ماهر على حدود منطقة جزاء فرسان مكة.

الدقيقة 89: أوووووووووه هدف التعادل يضيع من القائد الجزائري لضمك فاروق شافعي، بعد عرضية من ركلة الحرة، تضيع من أمام رأس مدافع فارس مكة، ولكن حكم اللقاء يطلق صافرته لاحتساب خطأ وتسلل.

إذن نهاية الوقت الأصلي من المباراة، و12 دقيقة وقت بدل من ضائع.

نتيجة مباراة الوحدة ضد ضمك (1-0).

الدقيقة 1+90: خطأ صالح ضمك، ولاعبو الوحدة يلجأون إلى الاحتجاج للمطالبة برمية جانبية، ربما من قبيل إضاعة الوقت الآن؟.

90+2 دقيقة: لاعبو ضمك يلعبون الكل ف الكل الآن، فلا يوجد ما يبكون عليه في لقاء خروج المغلوب بعكس جمع نقاط والأهداف في مباريات الدوري.

الدقيقة 3+90: خطأ لصالح البديل الوحداوي الناجح يحيى النجعي بعد تدخل قوي من عبد الله تارمين في وسط الملعب.

مازال النجعي ساقطًا على أرضية الملعب، وقطعًا كل هذا الوقت سيتم احتسابه.

90+6 دقيقة: استئناف اللعب مجددًا، بركلة حرة وحداوية، والأخير يلجأ إلى استغلال الوقت بأي طريقة متاحة.

90+7 دقيقة: يبدو أن الإحباط نال من لاعبي ضمك في ظل التأخر في النتيجة مع النقص العددي وقلة الخبرة.

عمومًا الاستحواذ الآن 60% للوحدة مقابل 40% لضمك.

الدقيقة 8+90: تمريرة طولية خطيرة إلى يحيى النجعي وسقوط بعد تدخل من الحارس الجزائري مصطفى زغبة.

خروج علاء الحجي ونزول عبدالكريم القحطاني في تشكيلة الوحدة.

90+9 دقيقة: ركلة زواية لصالح فرسان مكة الذي يقترب من أن يكون أول المتأهلين إلى دور الثمانية في كأس خادم الحرمين الشريفين.

الدقيقة 11+90: أووووووووه هدف التعادل يضيع من جانب ضمك بعد عرضية خطيرة من الجانب الأيمن لدفاع الوحدة والكرة تمر إلى خارج المرمى.

آخر اللحظات قبل صافرة النهاية، ومازالت الخطورة وحداوية وسط تبعثر الأوراق بين الفريقين الآن.

استبسال متواصل من جانب ضمك على أمل خطف هدف قاتل بالتعادل، أو الخروج بأقل الخسائر!.

الدقيقة 13+90: خطأ وتسلل على عبدالكريم القحطاني لاعب الوحدة في الجانب الأيمن من دفاع الوحدة.

90+14 دقيقة: ضغط متواصل من جانب فارس الجنوب مع آخر الفرص والمحاولات الآن للتعديل.

فرصة جديدة وحداوية بتمريرة طولية إلى يحيى النجعي، يبعدها دفاع الوحدة إلى ركلة ركنية.

صافرة حكم اللقاء بنهاية مباراة ضمك والوحدة والنتيجة النهائية هي فوز فرسان مكة (1-0).

إذن الوحدة هو أول المتأهلين إلى دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023/2022.

إليكم إحصائيات اللقاء كاملة:

وانتهت مساء اليوم الثلاثاء، مباراة الفيحاء ضد الخليج (المواجهة الثانية في اليوم الأول لدور الـ16) بفوز حامل لقب البطولة بنتيجة (3-1).

افتتح النتيجة المهاجم الألباني سوكول سيكاليشي Sokol Cikalleshi في الدقيقة 19 لنادي الخليج.

قبل أن يتمكن المهاجم علي أحمد الزقعان من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 30، تبعه لاعب الوسط محمد أبوسبعان في الدقيقة الأولى من الوقت بن ضائع للشوط الأول، واختتم سلطان مندش ثلاثية البرتقالي في الدقيقة السادسة وقبل الأخير من الوقت بدل من ضائع للشوط الثاني.

ليكون الوحدة والفيحاء أول المتأهلين إلى دور الثمانية من بطولة كأس الملك السعودي 2023.

وحول المواجهات القادمة للوحدة والفيحاء في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023/2022، فمن المقرر أن يلتقي فرسان مكة مع الفائز من مباراة الباطن والرائد يوم الخميس المقبل.

بينما سيواجه البرتقالي المنتصر من مواجهة الاتحاد والشباب يوم الخميس القادم أيضًا.

فيما يلي إنفوجرافيك بشكل بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والطريق نحو النهائي بعد انتهاء مباريات اليوم الأول في دور ثمن النهائي: