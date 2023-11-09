ملخص و نتيجة مباراة ضمك والأهلي الدوري السعودي (الملكي يفرط بالـ3 نقاط!!)

مع حلول قرب منتصف ليل اليوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2023، سنعرف نتيجة مباراة ضمك والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2024/2023، في ختام لقاءات اليوم الأول عن الجولة 13 من المسابقة، لحساب الدور الأول أو مرحلة الذهاب، يحتضنها الليلة ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية (المحالة)Prince Sultan Sport City Stadium (Mahalah) في مدينة أبها السعودية، يسعى من خلالها أصحاب الأرض إلى الخروج بنتيجة إيجابية، تؤمن بقاء الفريق في المنطقة الدافئة بوسط جدول دوري روشن، بينما يسعى قلعة الكؤوس إلى نقاط ثلاث، قد تدخله إلى مثلث القمة المؤهل إلى دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل، بعد غياب لـ3 مواسم عن المشاركات الأهلاوية.

ملخص ونتيجة مباراة ضمك والأهلي في الدوري السعودي (المصدر. Goal.com)

عمومًا، سنعرض لكم في السطور القادمة، تغطية شاملة و ملخص و نتيجة مباراة ضمك والأهلي وموعد المواجهة والقنوات الناقلة، فضلًا عن رحلة الناديين ونتائجهما بالموسم 48 من دوري المحترفين السعودي 2024، وأيضًا وضعية الفريقين في جدول ترتيب دوري روشن.

* الآن يمكنكم متابعة ملخص و نتيجة مباراة الأهلي ضد ضمك، وإحصائيات اللقاء كاملة، وتفاصيل أخرى، بالتمرير إلى الأسفل قليلًا…

ملخص و نتيجة مباراة ضمك والأهلي

مع اللقاء الرابع والأخير عن اليوم الأول في الأسبوع الثالث عشر من Saudi Professional League 2023/2024، حيث قمة الأهلي ضد ضمك.

نادي ضمك

نبدأ مع مستضيف المواجهة، والذي يخوض تحديًا من نوعٍ خاص، من أجل تأمين موقعه في جدول الدوري السعودي.

حاليًا يأتي Damac في المرتبة الـ11 في سلم ترتيب المسابقة:

بعد أن حصد فارس الجنوب 14 نقطة وفارق (1) هدف.

حيثما فاز أبناء المدرب الروماني كوزمين كونترا Cosmin Contra في 3 لقاءات.

كما تعادل الفرسان في 5 مواجهات.

لكن تجرع المهاجم الكاميروني الدولي جورج كيفين نكودو Georges-Kevin N’Koudou ورفاقه مرارة الهزيمة 4 مرات هذا الموسم (آخرها السقوط أمام العالمي “النصر” بالجولة 10).

النادي الأهلي

من جهة أخرى، يسعى الملكي لاستثمار الفرصة الذهبية – ولو مؤقتًا – للدخول إلى مثلث القمة في دوري روشن السعودي.

في الوقت الحالي يحتل Al Ahli المركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة:

وذلك برصيد 25 نقطة وصافي (7) أهداف.

إثر فوز كتيبة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله Matthias Jaissle في 8 لقاءات.

علاوة على تعادل الراقي في مباراة واحدة.

بينما تلقى رفقاء الحارس السنغالي الدولي إدوارد ميندي Edouard Mendy ثلاثة هزائم بالموسم الجاري (آخرها كانت الخسارة من الزعيم الهلالي في الكلاسيكو بالجولة قبل الماضية).

على كل الأحوال، إليكم جدول ترتيب Roshn Saudi League 2023/2024 قبل انطلاقة الجولة 13:

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وانطلقت مساء اليوم الخميس، لقاءات الأسبوع الجديد:

حيثما تغلب الرائد على الشباب بثنائية، كما انتصر الخليج على ضيفه الطائي بنتيجة (3-1).

على الشباب بثنائية، كما انتصر الخليج على ضيفه الطائي بنتيجة (3-1). وتلعب حاليًا مباراة الرياض ضد الفتح، في نفس توقيت مواجهة الأهلي مع ضمك.

ويوم غدًا الجمعة:

يواجه الهلال نادي التعاون في قمة الجولة.

إضافة إلى لقاء يجمع الاتحاد أمام أبها.

على أن تختتم الجولة بعد غدًا السبت:

إذ يستضيف الفيحاء فريق الاتفاق، وبالتوقيت ذاته تقام مواجهة الأخدود مع الحزم.

قبل أن يحل النصر ضيفًا على الوحدة في الختام.

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موعد مباراة ضمك ضد الأهلي والقنوات الناقلة

أخيرًا، تُلعب مواجهة Damac vs Al Ahli في ختام لقاءات اليوم الأول بالجولة 13 من دوري روشن السعودي 2024، مساء اليوم الخميس، عند التاسعة (9:00 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والعراق.

الثامنة (8:00 م) بتوقيت مصر وليبيا وإسبانيا والسودان وإيطاليا وفرنسا وهولندا وألمانيا.

أما عن حكم المباراة، فهو الحكم الأرجنتيني الدولي ليناردو راي هيلفر Leandro Rey Hilfer وفق ما أعلنه الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم (SAFF).

ستوفر شبكة قنوات إس إس سي الرياضية السعودية، تغطية حية ومباشرة للقاء، من خلال شاشتي SSC 1 و SSC 5.

من ناحية أخرى، وحول معلق مباراة ضمك والأهلي فهم المعلقون الرياضيون السعوديون حماد العنزي وعبدالله المحيسن وفهد العريشي، بحسب ما أفادت به شركة الرياضة السعودية.

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ملخص و نتيجة مباراة الأهلي ضد ضمك

انتهت قبل قليل قمة Al Ahli vs Damac في ختام مواجهات اليوم الأول عن الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024.

حيثما أسفرت نتيجة المواجهة عن تعادل الفريقين إيجابيًا بنتيجة (2-2).

أما عن أهداف المباراة:

فقد قص المدافع السعودي عبدالباسط علي هندي Abdulbaset Hindi شريط الأهداف للضيوف عند الدقيقة 10 من اللقاء في شوطه الأول.

قبل أن يضيف لاعب الوسط السعودي سميحان ضيدان النابت Sumayhan Alnabit نجم التعاون السابق الهدف الثاني للملكي بالدقيقة 44 بالشوط الأول.

ثم نجح المدافع الجزائري فاروق شافعي Farouk Chafai في تقليص الفارق لأصحاب الأرض بالدقيقة 73.

قبل أن يهدي لاعب الوسط الروماني الدولي نيكولاي ستانسيو Nicolae Stanciu التعادل لـ فارس الجنوب عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل من ضائع للشوط الثاني (الدقيقة 1+90).

الآن مع إحصائيات شوط اللقاء الأول: