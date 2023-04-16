نتيجة مباراة ريال مدريد وقادش، وترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات اليوم

حقق فريق ريال مدريد لكرة القدم فوزًا مهمًا على نظيره قادش، بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

أهداف مباراة الريال وقادش

من المؤكد أن فوز فريق ريال مدريد على نظيره قادش في المباراة التي جمعتهما أمس سيؤثر على ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، خاصة وأن هذه المباراة كانت ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري.

الهدف الأول للريال

الهدف الثاني للريال

نتائج مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ومن جهة أخرى; فيبدو أن الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز قد شهدت نتائج متنوعة، حيث حقق فريق بلد الوليد فوزًا مهمًا على فياريال بنتيجة 2-1، وفاز ريال بيتيس بنتيجة 3-1 على إسبانيول، بينما خسر ريال سوسيداد أمام أتليتك بلباو بنتيجة 2-0. ومن المتوقع أن تؤثر هذه النتائج بشكل كبير على ترتيب الدوري هي كذلك، خاصة وأن المنافسة بين الفرق تشتد في مراحل متقدمة من الدوري.

ويتصدر فريق برشلونة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة، فيما يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 62 نقطة، وسوف يستمر الصراع بين الفرق على اللقب والمراكز الأخرى في الجدول حتى نهاية الموسم، حيث سيحاول كل فريق تحقيق الفوز في المباريات القادمة لتحسين ترتيبه وزيادة فرصه في الفوز باللقب، أو حجز مقعد في البطولات الأوروبية.

جدول ترتيب الدوري الإسباني