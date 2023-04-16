نتيجة مباراة ريال مدريد وقادش، وترتيب الدوري الإسباني بعد نهاية مباريات اليوم
حقق فريق ريال مدريد لكرة القدم فوزًا مهمًا على نظيره قادش، بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
أهداف مباراة الريال وقادش
من المؤكد أن فوز فريق ريال مدريد على نظيره قادش في المباراة التي جمعتهما أمس سيؤثر على ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، خاصة وأن هذه المباراة كانت ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري.
الهدف الأول للريال
هدف ناتشو الاول على قادش🔥#ريال_مدريد pic.twitter.com/thI6yZyCmM
— الجوكر (@AljwkrAlmdrydy) April 15, 2023
الهدف الثاني للريال
هدف اسينسيو❤️ pic.twitter.com/mhaGWFN9Va
— عالم اسينسيو (@ma11world) April 15, 2023
نتائج مباريات اليوم في الدوري الإسباني
ومن جهة أخرى; فيبدو أن الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز قد شهدت نتائج متنوعة، حيث حقق فريق بلد الوليد فوزًا مهمًا على فياريال بنتيجة 2-1، وفاز ريال بيتيس بنتيجة 3-1 على إسبانيول، بينما خسر ريال سوسيداد أمام أتليتك بلباو بنتيجة 2-0. ومن المتوقع أن تؤثر هذه النتائج بشكل كبير على ترتيب الدوري هي كذلك، خاصة وأن المنافسة بين الفرق تشتد في مراحل متقدمة من الدوري.
ويتصدر فريق برشلونة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة، فيما يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني برصيد 62 نقطة، وسوف يستمر الصراع بين الفرق على اللقب والمراكز الأخرى في الجدول حتى نهاية الموسم، حيث سيحاول كل فريق تحقيق الفوز في المباريات القادمة لتحسين ترتيبه وزيادة فرصه في الفوز باللقب، أو حجز مقعد في البطولات الأوروبية.
جدول ترتيب الدوري الإسباني
- برشلونة 72 نقطة.
- ريال مدريد 62 نقطة.
- أتلتيكو مدريد 57 نقطة.
- ريال سوسيداد 51 نقطة.
- ريال بيتيس 48 نقطة
- فياريال 47 نقطة.
- أتلتيك بلباو 43 نقطة.
- رايو فاليكانو 40 نقطة.
- أوساسونا 38 نقطة.
- سيلتا فيجو 36 نقطة.
- جيرونا 35 نقطة.
- ريال مايوركا 34 نقطة.
- إشبيلية 32 نقطة.
- ريال بلد الوليد 32 نقطة.
- قادش 31 نقطة.
- خيتافي 30 نقطة.
- ألميريا 30 نقطة.
- فالنسيا 27 نقطة.
- أسبانيول 27 نقطة.