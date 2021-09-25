نتيجة مباراة ريال مدريد أمام فياريال وباريس سان جيرمان أمام مونبيليه

تعادل ريال مدريد مع ضيفه فياريال في ملعب سانتياغو بيرنابيو معقل الفريق الملكي في الجولة السابعة من جولات الدوري الاسباني الأول لكرة القدم، وعجز ريال مدريد عن استكمال سلسلة الانتصارات في الدوري الاسباني بعد مباراة اليوم أمام فياريال العنيد ليكتفي الفريقان بالتعادل سلبياً بدون أهداف.

جمع ملعب ريال مدريد سانتياغو بيرنابيو مساء اليوم بين فريق ريال مدريد وفريق فياريال لحساب الجولة السابعة من جولات الدوري الاسباني، وخرج كلا الفريقين بنقطة وحيدة إزاء التعادل الذي انتهت عليه المباراة، وكانت مباراة اليوم هي أول مباراة يتعثر فيها الريال مع أحد الفرق في الدوري منذ مباراته الأخيرة ضد ليفانتي في الجولة الثانية من جولات الليغا، ويحتل ريال مدريد حالياً المركز الأول في الدوري الاسباني برصيد 17 نقطة متقدماً على كل من اشبيلية والغريم أتلتيكو مدريد صاحبي المركز الثاني والثالث.

ويلعب ريال مدريد مباراته القادمة في دوري أبطال أوروبا ضد نادي شريف تيراسبول بطل الدوري المولدوفي الأول في إطار الجولة الثانية من جولات المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا، وفي الدوري الاسباني سيعود الريال ليلعب ضد نادي اسبانيول يوم الأحد الثالث من أكتوبر في ملعب كورنيلا ألبرات ولحساب الجولة الثامنة.

وفي مباراته ضد فريق مونبيلييه تمكن باريس سان جيرمان من استعادة بريقه والخروج بنتيجة مشرفة في الدوري الفرنسي على أرضه وأمام جمهوره بإستاد حديقة الأمراء، وتمكن باريس من تحقيق فوز مثير على حساب مونبيلييه بهدفين دون رد لحساب الجولة الثامنة من جولات الدوري الفرنسي “ليغ 1”.

وسجل أهداف اللقاء كل من إدريسا غاناغي في الدقيقة 14 وجوليان دراكسلر في الدقيقة 88، وحصد نادي العاصمة الفرنسية ثلاث نقاط سهلة له أمام مونبيلييه ليحتفظ بصدارة الدوري بـ 24 نقطة متفوقاً على كل من مارسيليا ونيس صاحبي المركزين الثاني والثالث، وستكون مباراة باريس سان جيرمان القادمة أمام فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، وستكون المباراة لحساب الجولة الثانية من جولات المجموعة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا.