ملخص أهداف و نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد الدوري الإسباني (بيلينجهام يصنع الفارق!)

مع حلول مساء اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023، سنعرف نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني الدرجة الأولى موسم 2024/2023، لحساب الدور الأول أو الذهاب عن الجولة الحادية عشر، يحتضن ملعب لويس كومبانيس الأولمبي Olimpic Lluis Companys في مدينة برشلونة الإسبانية أحداث الكلاسيكو الإسباني أو كلاسيكو الأرض، يسعى من خلالها حامل اللقب إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، من أجل اقتناص صدارة الليغا، في المقابل يأمل الملكي في التمسك بصدارة أحد أقوى البطولات العالمية الأوروبية.

ملخص ونتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني (المصدر. موقع SNL24)

على كل الأحوال، سنتناول سويًا في التقرير التالي، ملخص و نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد وموعد اللقاء والقنوات الناقلة، علاوة على مشوار الناديين ونتائجهما في الموسم الـ93 من الدوري الإسباني 2024، فضلًا عن وضعية الفريقين في جدول ترتيب الليجا حاليًا.

مع اللقاء الثالث والثاني عن اليوم الثاني في الأسبوع الحادي عشر من La Liga 2024/2023، حيث قمة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض.

نبدأ مع مستضيف القمة، والذي يخوض لقاء السبت، منتشيًا بسلسلة نتائجه الجيدة:

لاسيما في دوري أبطال أوروبا، والتي تكللت بحسم جولة الذهاب بالعلامة الكاملة (9 نقاط وصافي “7” أهداف) متصدرًا مجموعته الثامنة بجدارة.

