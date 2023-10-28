ملخص أهداف و نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد الدوري الإسباني (بيلينجهام يصنع الفارق!)

مع حلول مساء اليوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023، سنعرف نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني الدرجة الأولى موسم 2024/2023، لحساب الدور الأول أو الذهاب عن الجولة الحادية عشر، يحتضن ملعب لويس كومبانيس الأولمبي Olimpic Lluis Companys في مدينة برشلونة الإسبانية أحداث الكلاسيكو الإسباني أو كلاسيكو الأرض، يسعى من خلالها حامل اللقب إلى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، من أجل اقتناص صدارة الليغا، في المقابل يأمل الملكي في التمسك بصدارة أحد أقوى البطولات العالمية الأوروبية.

ملخص ونتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني (المصدر. موقع SNL24)

على كل الأحوال، سنتناول سويًا في التقرير التالي، ملخص و نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد وموعد اللقاء والقنوات الناقلة، علاوة على مشوار الناديين ونتائجهما في الموسم الـ93 من الدوري الإسباني 2024، فضلًا عن وضعية الفريقين في جدول ترتيب الليجا حاليًا.

* الآن يمكنكم متابعة التغطية الحية المباشرة للكلاسكيو + ملخص أهداف ونتيجة القمة، وتفاصيل أخرى فقط مرر إلى الأسفل قليلًا…

ملخص و نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد

مع اللقاء الثالث والثاني عن اليوم الثاني في الأسبوع الحادي عشر من La Liga 2024/2023، حيث قمة ريال مدريد ضد برشلونة في كلاسيكو الأرض.

نادي برشلونة

نبدأ مع مستضيف القمة، والذي يخوض لقاء السبت، منتشيًا بسلسلة نتائجه الجيدة:

لاسيما في دوري أبطال أوروبا، والتي تكللت بحسم جولة الذهاب بالعلامة الكاملة (9 نقاط وصافي “7” أهداف) متصدرًا مجموعته الثامنة بجدارة.

أما على صعيد الدوري الإسباني، فيأتي FC Barcelona في المرتبة الثالثة بالجدول:

بعد أن جمع 24 نقطة وفارق (12) هدفًا.

إثر فوز أبناء المدرب المحلي تشافي هيرنانديز Xavi Hernandez في 7 مباريات.

كما تعادل البلوجرانا في 3 لقاءات.

في 3 لقاءات. بينما غابت الهزائم عن سجلات الهداف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي Robert Lewandowski ورفاقه، لينفرد حامل اللقب بهذا الإنجاز بالموسم الحالي.

نادي ريال مدريد

من جهة أخرى، يخوض الملكي قمة الأسبوع الجديد في الليغا، طامحًا إلى التمسك بالصدارة.

حيثما يأتي Real Madrid CF على رأس جدول البطولة المحلية الإسبانية:

وذلك برصيد 25 نقطة وصافي (14) أهداف، بفارق (+3) أهداف عن جيرونا الوصيف.

إذ حقق رجال المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي – Carlo Ancelotti الانتصار في 8 مواجهات.

إضافة إلى التعادل في لقاء وحيد.

غير أن رفقاء نجم الوسط الإنجليزي الدولي جود بيلينجهام Jude Bellingham “المشكوك في مشاركته بالكلاسيكو” تلقوا هزيمة واحدة (في ديربي مدريد من أمام أتلتيكو “1-3”).

عمومًا، إليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024 أثناء الجولة 11:

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كانت مباريات الجولة الجديدة من الليغا، قد انطلقت يوم أمس الجمعة:

حيثما تغلب جيرونا على سيلتا فيغو بهدف نظيف.

واليوم السبت، تقام 4 لقاءات:

إذ يلعب ألميريا ضد لاس بالماس ( انتهت بفوز مثير للأخير “1-2” ).

). ثم يستضيف برشلونة غريمه التقليدي ريال مدريد.

قبل أن يستقبل ريال مايوركا خصمه خيتافي ( أسفرت عن تعادل الفريقين سلبيًا “0-0” ).

). ويواجه قادش ضيفه إشبيلية ( حسم التعادل الإيجابي “2-2” نتيجتها ).

وتستكمل مواجهات الأسبوع يوم غدًا الأحد:

فيحل أوساسونا ضيفًا على ريال بيتيس.

قبل أن رايو فاليكانو مع ريال سوسيداد.

ويلتقي أتلتيك بيلباو مع فالنسيا.

ثم يستقبل أتلتيكو مدريد فريق ديبورتيفو ألافيس.

على أن يسدل الستار على الجولة بعد غدًا الاثنين، بلقاء يجمع غرناطة ضد فياريال.

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موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة قمة FC Barcelona vs Real Madrid CF ضمن الجولة 11 في الدوري الإسباني 2024، مساء اليوم السبت، عند الخامسة والربع (5:14 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والعراق.

الرابعة والربع (4:15 م) بتوقيت مصر وإسبانيا وألمانيا وليبيا وهولندا وإيطاليا والسودان وفرنسا.

أما عن حكم كلاسيكو الأرض، فقد أسند الاتحاد الإسباني لكرة القدم ( RFEF ) المهمة إلى الحكم الدولي الإسباني خيسوس خيل مانزانو Jesus Gil Manzano.

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية بنقل أحداث الكلاسيكو، عبر شاشات beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 1 English و beIN Sports HD 1 French، وكذلك beIN Sports 1 FR و beIN 4K HDR.

من ناحية أخرى، وبشأن معلق مباراة برشلونة وريال مدريد، فيسكون المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي عبر بي إن سبورتس.

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ملخص أهداف و نتيجة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد

انتهت أحداث مباراة FC Barcelona vs Real Madrid CF في إطار لقاءات الجولة 11 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى 2024.

استمتع معنا بتغطية حصرية “لايف” لأحداث الكلاسيكو الإسباني المرتقب.

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يخوض الفريقان كلاسيكو الليلة بتشكيل مكون من العناصر التالية:

ركلة بداية الكلاسيكو والكرة أولًا مع البارسا،،

الدقيقة 1: حمى البداية المتوقعة ومرحلة جس النبض بين عملاقي كرة القدم الإسبانية.

الآن الكرة مع الملكي وتهدئة لـ اللعب بشكل مبكر.

حاليًا تمريرة طويلة إلى فينسيوس جونيور، لكن تطول في الجانب الأيمن من دفاع أصحاب الأرض، وإلى خارج الملعب رمية جانبية.

2 دقيقة: بانتظار التوهج الهجومي الأول من الجانبين، في ظل تمريرات غير دقيقة وإما خارج الملعب وإما من نصيب مدافعي الفريقين.

الدقيقة 3: أوووه فرصة خطيرة مدريدية وجود بيلينغهام يرتكب خطأ عكسي بعد انطلاقة سريعة، قام بشد قميص أحد مدافعي البلوجرانا.

الآن خطأ آخر لأصحاب الديار على كارفاخال في وسط الملعب.

4 دقائق: البارسا يحاول تدوير الكرة والاستحواذ على مجريات اللعب.

الآن خطأ على توني كروس في وسط الملعب بعد إعاقة جافي.

الدقيقة 5: خمس دقائق أولى مرت من زمن كلاسيكو الأرض.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد هي التعادل السلبي (0-0).

الحذر سائد من الجانبين، وعدم الرغبة في الاندفاع خشية تلقي هدف مبكر من هنا أو هناك.

7 دقائق: جوووووووول أول لبرشلونة من جوندجان بخطأ كارثي من دافيد ألابا.

جاء الهدف الأول للنجم الألماني في لقاءات الكلاسيكو الإسباني، بعد سلسلة تمريرات وصلت سهلة في الأخير إلى جود بيلينغهام الذي يمررها إلى الخلف يتدخل ويقطعها نجم مانشستر سيتي السابق قبل أن يبعدها ألابا، يسددها جوندوجان في الأخير على يسار الحارس كيبا.

نتيجة المباراة الآن (1-0) للبارسا.

9 دقائق: حالة من الاندفاع والانفعال في صفوف ريال مدريد في هجمات، على أمل العودة سريعًا في كلاسيكو الأرض.

الآن خطأ عكسي من فينسيوس جونيور بعد تدخل غريب مع جافي في ظل اعتراض النجم البرازيلي على احتساب خطأ بعد الجذب من القميص من الخلف للنجم الإسباني الشاب.

10 دقائق أولى مضت من زمن الكلاسيكو الإسباني.

نتيجة مباراة ريال مدريد وبرشلونة هي تأخر الأول (0-1).

أخطاء متكررة وغريبة من لاعبي ريال وسط الرغبة في استعاد الكرة من بين أقدما أصحاب الأرض.

12 دقيقة: خطأ وركلة حرة مدريدية بعد وسط ملعب أصحاب الأرض.

محاولة تنفيذ بينية من الملكي، تنتهي في الأخير بخطأ من كارفاخال على جواو فيلكس.

الدقيقة 13: حال من الذهول والصدمة على وجه كارلو أنشيلوتي مدرب الريال وعناصر الاحتياطي في الفريق.

15 دقيقة: ربع ساعة أولى مرت من زمن الكلاسيكو الإسباني.

أووووه تسديدة برشلونية خطيرة بعد خطأ دفاعي مدريدي جديد، من فيرمين لوبيز مارين والقائم الأيمن للحارس كيبا يتعاطف مع الضيوف.

الآن إحصائيات الكلاسيكو تشير لاستحواذ البارسا 59% مقابل 41% للريال.

أول بطاقة صفراء في القمة على فيرمين لوبيز مارين بعد تدخل عنيف على قدم الألماني توني كروس.

21 دقيقة: اندفاع قوي من ريال مدريد مع فينسيوس جونيور، وعرضية من الجانب الأيمن لدفاع برشلونة، ثم رأسية من الجانب الآخر تبعد من دفاع البارسا.

الآن تسديدة قوية ومباغتة من الألماني أنتونيو روديجير، والكرة تمر بجوار القائم الأيمن من مرمى الحارس الألماني المخضرم مارك أندريه تير شتيغن.

قبل ذلك كانت هناك فرصة خطيرة للفريق الكتالوني بتمريرة طولية من جواو فيليكس، تصطدم الكرة بقدم ألابا من الخلف لتمنع الهجمة المرتدة الخطيرة لأصحاب الأرض.

عمومًا مرت أكثر من ثلث ساعة، ونتيجة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد (1-0).

24 دقيقة: احتجاج من تشافي مدرب برشلونة للمطالبة ببطاقة على الريال بعد تدخل على أحد لاعبي فريقه.

الآن انطلاقة خطيرة من البارسا، ولكن يؤمن كارفاخال بالخبرة على الكرة، لتطول وتخرج إلى ركلة مرمى مدريدية.

الدقيقة 25: التحامات عديدة في اللقاء، والتفوق حاليًا للمدافعين.

في الوقت الحالي نلاحظ أن اللقاء محصور نسبيًا في وسط الملعب.

يعتبر هدف جوندوجان اليوم هو الأسرع في الكلاسيكو منذ أكتوبر 2014 حيث سجل نيمار نجم برشلونة الأسبق والهلال السعودي الحالي بعد مضي 3 دقائق وعدة ثوان في مرمى الريال.

27 دقيقة: ضغط شرس من أصحاب القمصان البيضاء حاليًا، في محاولة للعودة في النتيجة قبل نهاية الشوط الأول.

أووووه انطلاقة خطيرة من البرتغالي جواو فيليكس بعد هفوة دفاعية من لاعبي الملكي، ولكن يسقط فيليكس وسط مطالبة بخطأ على كارفاخال قائد الريال اليوم.

حوار بين تشافي وفينسيوس جونيور حول اللعبة الخطيرة السابقة.

الدقيقة 28: عرضية مدريدية من الجانب الأيمن لدفاع أصحاب الأرض، ولكن تطول وتخرج إلى رمية جانبية للبارسا.

30 دقيقة: نصف ساعة أولى مضت من زمن كلاسيكو الأرض.

نتيجة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة مازالت تأخر الأول (0-1).

الآن الإحصائيات تشير لاستحواذ البارسا بنسبة 58% مقابل 42% للميرنجي.

الدقيقة 32: هفوة دفاعية جديدة من روديجير، ومرور خطير من بالدي، ولكن تقطع بعد توغل من داخل منطقة جزاء الضيوف.

حاليًا التقديرات تشير لاحتمالية فوز برشلونة بنسبة 61% مقابل انتصار الريال بـ15%، و24% لانتهاء كلاسيكو الأرض بالتعادل.

35 دقيقة: عشر دقائق أخيرة في الكلاسيكو الإسباني، ومازال البارسا في المقدمة بهدف إلكاي جوندوجان (1-0).

الدقيقة 36: حالة من التيه يعانيها هجوم الريال في قمة اليوم.

أوووه تسديدة بعد مراوغة من لوبيز نجم برشلونة الشاب، والكرة تعلو العارضة الأفقية لمرمى كيبا حارس تشيلسي السابق، تلقى ترحيب تشافي من خارج الخطوط.

37 دقيقة: أووووه أول فرصة خطيرة للريال بعد تمريرة طولية من كروس وصلت إلى القائد كارفاخال في الجهة اليسرى من دفاع الفريق الكتالوني، يسددها النجم الإسباني مباشرة، لكن في الشباك الخارجية اليسرى لمرمى الحارس مارك أندريه تير شتيغن.

الدقيقة 38: سيطرة وتحكم كبير من جانب أصحاب الأرض في إيقاع اللعب اليوم.

39 دقيقة: تمريرة طولية برشلونية، والكرة سهلة في أحضان الحارس كيبا.

40 دقيقة: خمس دقائق أخيرة، ونلاحظ نشاط متزايد من الريال من أجل التعادل قبل الذهاب إلى غرف الملابس.

الآن عرضية أرضية من جونيور، تصطدم في دفاع برشلونة من الجانب الأيمن، وإلى رمية تماس.

أقل من خمس دقائق أخيرة في الشوط الأول.

نتيجة مباراة برشلونة مع ريال مدريد (1-0).

41 دقيقة: أووووه فرصة خطيرة بانطلاقة فردية بالمهارة من جواو فيليكس، لكن ينجح كارفاخال بالخبرة مرة أخرى في الحصول على الكرة.

الدقيقة 42: تسديدة من توني كروس، والكرة تصطدم في الدفاع الكتالوني وتغير اتجاهها، لكن تصل سهلة في أحضان الحارس الألماني تيرشتيجن.

43 دقيقة: خطأ على جافي مع جود بيلينغهام في وسط ملعب البارسا.

الآن خطأ على كارفاخال قائد ريال مدريد بتدخل على جواو كانسيلو وسط مطالبة من نجوم البلوجرانا ببطاقة صفراء.

الدقيقة 44: مع الركنية الأولى لبرشلونة في الشوط الأول من الجانب الأيسر لدفاع الملكي، وجوندوجان على التنفيذ.

45 دقيقة: روديجير ينقذ الريال من عرضية خطيرة من أراوخو، ويبعدها الكرة برأسية إلى ركلة زاوية جديدة للبارسا.

نهاية الوقت الأصلي بالشوط الأول، والحكم يقرر احتساب دقيقة وقت بدل من ضائع.

أوباااا تسديدة قوية من البلوجرانا، يتصدى لها كيبا ببراعة.

الدقيقة 1+45: بطاقة صفراء مستحقة على برشلونة منعت هجمة مرتدة مدريدية في وسط الملعب على فيران توريس بعد إعاقة فينسيوس جونيور.

الآن صافرة نهاية الشوط الأول.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد الحالية هي تقدم البارسا بهدف نظيف (1-0).

الآن مع إحصائيات شوط الكلاسيكو الأول:

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انطلاقة الشوط الثاني،،

الدقيقة 68: جوووووووووول أول والتعادل للملكي عن طريق النجم الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام Jude Bellingham.

الهدف الأول للضيوف أتى من تسديدة صاروخية من بيلينجهام من خارج منطقة جزاء أصحاب الأرض، عرفت طريقها نحو الزاوية اليسرى العليا للحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن.

90 دقيقة: جوووووووووول ثاني والتقدم الأول للميرنجي عبر بلينيجهام أيضًا.

الهدف الثاني وهدف التقدم والفوز للريال أتى من عرضية نفذها كارفاخال من الجانب الأيسر لدفاع البارسا، مرت من أمام لوكا مودريتيش داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض ثم من الدفاع الكتالوني، قبل أن تتهيء للنجم الإنجليزي الذي يسددها بالقدم اليمنى، أرضية سكنت شباك الحارس تيرشتيجن.

لتنتهي مباراة ريال مدريد وبرشلونة والنتيجة النهائية فوز الأول (2-1).

الآن مع إحصائيات الكلاسيكو كاملة:

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بحسب ما انتهت إليه نتيجة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، يرفع الملكي رصيده من النقاط إلى 28 وصافي (15) هدفًا.

ليستعيد صدارة جدول ترتيب الليجا من جيرونا.

بينما تجمد رصيد حامل اللقب عند 24 نقطة وفارق (11) هدفًا.

ويستقر البارسا عند المرتبة الثالثة في سلم ترتيب البطولة الأوروبية.

عمومًا، إليكم جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024 أثناء الجولة 11: