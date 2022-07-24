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نتيجة مباراة الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد | ملخص وأبرز الأحداث

حسام مصطفى

انتصر نادي برشلونة الأسباني في مباراة الكلاسيكو الودية ضد ريال مدريد الأسباني التي أُقيمت في مدينة لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية وهي ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، حيث شهدت المباراة الظهور الأول للكثير من اللاعبين مثل روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وكريستنسن من برشلونة، وتشواميني وروديجير من ريال مدريد.

برشلونة وريال مدرير

مجريات مباراة برشلونة وريال مدريد

اعتمد ريال مدريد في المباراة على الهجمة المرتدة خصوصًا من الناحية اليسرى التي يتواجد فيها فينسيوس جونيور، الذي يتميز بالسرعة والمهارة والخفة وقدرته على التغلغل وفك دفاعات برشلونة.

بأقدام رافينيا..برشلونة ينتصر على مدريد في الكلاسيكو الودي 2022

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد الودية والقنوات الناقلة للمباراة مجانا

في الدقيقة 18 سدد فالفيردي تسديدة قوية ولكن تستقر في القائم الأيمن، فيما أهدر أنسو فاتي فرصة التقدم بالهدف الأول لصالح برشلونة بعد خطأ من كامافينجا.

أحرز البرازيلي رافينيا الهدف الأول لصالح برشلونة في الدقيقة 28 بسبب خطأ من ميليتاو، ليكون هذا هو الهدف الأول له في مسيرته مع النادي الكتالوني المنضم له حديثًا.

رافينيا

في الدقيقة 43 نشبت مشادة بين لاعبي الفريقين بسبب عرقلة جوردي ألبا لفينسيوس جونيور، واشتباك بين بوسكيتس ورودريجو.

برشلونة وريال مدريد برشلونة وريال مدريد

في الشوط الثاني أهدر عثمان ديمبلي فرصة التقدم بالهدف الثاني وتأمين نتيجة المباراة في الدقيقة 85، ولكن تصدى لها كورتوا الذي قدم أداء ممتاز اليوم.

سيواجه برشلونة مباراة ودية ضد يوفنتوس يوم 7/27، وضد نيويورك ريد بولز يوم 7/31، أما ريال مدريد فسوف يواجه نادي أمريكا المكسيكي يوم 7/27، بالإضافة لفريق يوفنتوس يوم 7/31.

تبديلات مباراة برشلونة وريال مدريد

في بداية الشوط الثاني تم إجراء الكثير من التغييرات لكلا الفريقين ليتم إشراك هؤلاء اللاعبين:

  1. فرانك كيسي.
  2. أوباميانج.
  3. عثمان ديمبلي.
  4. فرينكي دي يونج.
  5. سيرجي روبيرتو.
  6. ممفيس ديباي.
  7. سيرجينو دست.
  8. جيرارد بيكيه.
  9. نيتو.
  10. مودريتش.
  11. كابايوس.
  12. كاسيميرو.
  13. ماريانو دياز.
  14. توني كروس.
  15. أسينسيو.

برشلونة وريال مدريد برشلونة وريال مدريد

من الجدير بالذكر ظلت الجماهير تصدر صافرات استهجان ضد مدافع برشلونة بيكيه في كل مرة يلمس فيها الكرة منذ نزوله إلى أرضية الملعب.

حسام مصطفى

مُدون وصحفي مصري أسواني، متخصص في الصحافة الإلكترونية، أهتم بالمجال التقني والرياضي والسينمائي، شعاري في الحياة هو "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا".


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