نتيجة مباراة الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد | ملخص وأبرز الأحداث

انتصر نادي برشلونة الأسباني في مباراة الكلاسيكو الودية ضد ريال مدريد الأسباني التي أُقيمت في مدينة لاس فيجاس في الولايات المتحدة الأمريكية وهي ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، حيث شهدت المباراة الظهور الأول للكثير من اللاعبين مثل روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وكريستنسن من برشلونة، وتشواميني وروديجير من ريال مدريد.

مجريات مباراة برشلونة وريال مدريد

اعتمد ريال مدريد في المباراة على الهجمة المرتدة خصوصًا من الناحية اليسرى التي يتواجد فيها فينسيوس جونيور، الذي يتميز بالسرعة والمهارة والخفة وقدرته على التغلغل وفك دفاعات برشلونة.

في الدقيقة 18 سدد فالفيردي تسديدة قوية ولكن تستقر في القائم الأيمن، فيما أهدر أنسو فاتي فرصة التقدم بالهدف الأول لصالح برشلونة بعد خطأ من كامافينجا.

أحرز البرازيلي رافينيا الهدف الأول لصالح برشلونة في الدقيقة 28 بسبب خطأ من ميليتاو، ليكون هذا هو الهدف الأول له في مسيرته مع النادي الكتالوني المنضم له حديثًا.

في الدقيقة 43 نشبت مشادة بين لاعبي الفريقين بسبب عرقلة جوردي ألبا لفينسيوس جونيور، واشتباك بين بوسكيتس ورودريجو.

في الشوط الثاني أهدر عثمان ديمبلي فرصة التقدم بالهدف الثاني وتأمين نتيجة المباراة في الدقيقة 85، ولكن تصدى لها كورتوا الذي قدم أداء ممتاز اليوم.

سيواجه برشلونة مباراة ودية ضد يوفنتوس يوم 7/27، وضد نيويورك ريد بولز يوم 7/31، أما ريال مدريد فسوف يواجه نادي أمريكا المكسيكي يوم 7/27، بالإضافة لفريق يوفنتوس يوم 7/31.

تبديلات مباراة برشلونة وريال مدريد

في بداية الشوط الثاني تم إجراء الكثير من التغييرات لكلا الفريقين ليتم إشراك هؤلاء اللاعبين:

فرانك كيسي. أوباميانج. عثمان ديمبلي. فرينكي دي يونج. سيرجي روبيرتو. ممفيس ديباي. سيرجينو دست. جيرارد بيكيه. نيتو. مودريتش. كابايوس. كاسيميرو. ماريانو دياز. توني كروس. أسينسيو.

من الجدير بالذكر ظلت الجماهير تصدر صافرات استهجان ضد مدافع برشلونة بيكيه في كل مرة يلمس فيها الكرة منذ نزوله إلى أرضية الملعب.