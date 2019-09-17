الآن| نتيجة مباراة برشلونة ضد دروتموند دوري أبطال أوروبا

نتيجة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال اوروبا والتي تقام في ألمانيا، وتشهد مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي كان يغيب عن صفوف برشلونة للإصابة، ويدخل ليونيل ميسي في قائمة برشلونة لمواجهة بروسيا درتموند في أول مباريات دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبروسيا دورتموند

سوف تكون مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر البث المُقدم من شبكة قنوات بي ان سبورت ومتابعة أقوى المباريات في إلى البطولات العالمية والاكثر مشاهدة على مستوى العالم بالنسبة لرياضة كرة القدم.

تشكيلة الفريقين

اليكم تشكيلة برشلونة وبروسيا دورتموند التي تخوض اللقاء الاول في المجموعة النارية

برشلونة

بروسيا دورتموند

نتيجة مباراة برشلونة ضد دورتموند

انتهت نتيجة مباراة برشلونة اليوم بالتعادل السلبي في إطار مباريات دوري أبطال أوروبا الجولة الأولي،