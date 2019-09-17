نتيجة مباراة اوراوا الياباني وشنغهاي الصيني الان في دوري أبطال آسيا

ننشر نتيجة مباراة اوراوا الياباني وشنغهاي الصيني الان اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 ومباراة الإياب من دور الثمانية “ربع النهائي” من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، يذكر أن نتيجة مباراة اوراوا وشنغهاي الذهاب والتي أقيمت في الصين شهدت نتيجة التعادل الإيجابي 2-2 تلك النتيجة التي تمنح أفضلية لفريق اوراوا بطل آسيا الأسبق في النسخة قبل الماضية، والمبارة ستكون قوية جدا اليوم بين الفريقين، سنتابع معكم أهم أحداثها أول بأول، والنتيجة على الرابط التالي:

نتيجة اوراوا وشنغهاي الان

الفائز من تلك المباراة يتأهل لقبل النهائي ليقابل الفائز من بطل اليابان وجوانزو بطل الصين.







نتيجة مباراة اوراوا وشنغهاي الصيني الإياب:

نتيجة مبارة الذهاب كانت التعادل 2-2، مباراة العودة تقام الان اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 على ملعب سايتاما باليابان، في الدقيقة 39 من الشوط الأول يتقدم اوراوا بالهدف الأول أحرزه الحارس يان جوتيلينج حارس شنغهاي بالخطأ في مرماه.

في الدقيقة 60 يحرز وانج شنتشاو هدف شنغهاي الول وهدف التعادل.

نهاية اللقا.

اوراوا 1 – 1 شنغهاي

النتيجة الإجمالية

اوراوا 3 – 3 شنغهاي

بتلك النتيجة يتاهل اوراوا ريد دياموند الياباني للدور قبل النهائي بسبب قاعدة الهدف خارج الديار.