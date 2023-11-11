ملخص و نتيجة مباراة الوحدة والنصر الدوري السعودي (23 دقيقة.. العالمي في المقدمة)

مع انتصاف ليل اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023، سنعرف نتيجة مباراة الوحدة والنصر في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2024/2023، ضمن لقاءات الذهاب أو الدور الأول، عن اليوم الختامي في الجولة 13 من البطولة، يستضيفها الليلة ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية King Abdul Aziz Sport City Stadium في مدينة مكة المكرمة الملقبة بـ”العاصمة المقدسة”، يسعى من خلالها وصيف كأس الملك إلى تأمين موقعه ضمن العشر الأوائل في دوري روشن، بينما يأمل العالمي في تقليص الفارق مع غريمه التقليدي الهلال متصدر جدول المسابقة.

ملخص ونتيجة مباراة الوحدة والنصر في الدوري السعودي (المصدر. موقع جول دوت كوم)

عمومًا، سنتناول تفصيلًا في السطور القادمة، ملخص و نتيجة مباراة الوحدة والنصر وموعد اللقاء والقنوات الناقلة، فضلًا عن مشوار الفريقين ونتائجهما بالموسم 48 من دوري المحترفين السعودي 2024، وأيضًا وضعية الناديين في جدول ترتيب دوري روشن السعودي حاليًا.

ملخص و نتيجة مباراة الوحدة والنصر

مع اللقاء التاسع والأخير عن الأسبوع الثالث عشر ضمن منافسات Saudi Professional League 2023/2024، حيث قمة النصر ضد الوحدة.

نادي الوحدة

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الضيافة، والذين يأملون في مواصلة صحوة الانتصار بالأسبوع الماضي.

حاليًا يخوض الـ Al Wehda الجولة الجديدة، وهم في المرتبة الـ8 في سلم ترتيب الدوري السعودي:

بعد أن حصد فرسان مكة 16 نقطة وفارق (-2) هدف.

وذلك إثر فوز المارد الأحمر في 5 مباريات، والتعادل في واحدة.

غير أن النجم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس Anselmo ورفاقه، تجرعوا مرارة الهزيمة 6 مرات هذا الموسم (من بينها الخسارة من أهلي جدة بالثلاثية في الجولة 10).

نادي النصر

من جهة أخرى، يسعى فارس نجد إلى خوض تحدٍ جديد ضمن فيه المركز الثاني في دوري روشن السعودي عن الأسبوع الجاري:

غير أن القاري يظل يبحث عن الصدارة واللقب الغائب عن خزائن القلعة الصفراء منذ موسم 2019-2018.

غدًا نلتقي في مكة المكرمة 💛 pic.twitter.com/yTOCZhYSvd — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 10, 2023

2 = 32 🥶 pic.twitter.com/srX6dfJ2ar — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 10, 2023

في الوقت الحالي، يمتلك Al Nassr في رصيده 28 نقطة وصافي (19) هدفًا:

وذلك إثر فوز الشمس في 9 مواجهات (آخرها الانتصار بالثنائية على الخليج الأسبوع الفائت)، والتعادل في واحدة.

بينما تلقى رفقاء نجم الوسط الفرنسي سيكو فوفانا Seko Fofana خسارتين بالموسم الجاري.

على كل الأحوال، فيما يلي جدول ترتيب Roshn Saudi League 2023/2024 خلال الجولة 13:

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كانت مواجهتها الموسم الماضي في دوري روشن بين النصر والوحدة قد أسفرت عن:

فوز العالمي ذهابًا وإيابًا بنتيجتي (1-0) و(4-0) على الترتيب، حيث سجل رونالدو سوبر هاتريك “في اللقاء الأخير (4 أهداف)”.

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ومنذ أول أمس الخميس، انطلقت مباريات الجولة الجديدة من المسابقة المحلية السعودية:

حيثما انتصر الرائد على الشباب بثنائية.

بثنائية. كما حقق الخليج الفوز على الطائي بنتيجة (3-1).

بينما انتهى لقاء الرياض ضد الفتح بالتعادل الإيجابي (1-1).

كذلك فرض ضمك التعادل إيجابيًا مع ضيفه الأهلي.

ويوم أمس الجمعة:

انتزع الهلال فوزًا صعبًا بثنائية دون رد من أمام ضيفه التعاون.

إضافة إلى اكتساح حامل اللقب “الاتحاد” ضيفه أبها بنتيجة (4-2).

وسوف يسدل الستار على الجولة الجديدة اليوم السبت:

إذ يستضيف الفيحاء نادي الاتفاق، ويواجه الأخدود فريق الحزم بالتوقيت ذاته.

قبل أن تأتي مواجهة النصر أمام الوحدة في الختام.

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تشكيلة المباراة

يخوض نادي النصر والوحدة قمة الليلة بالتشكيل التالي:

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موعد مباراة الوحدة ضد النصر والقنوات الناقلة

أخيرًا، ستلعب مواجهة Al Wehda vs Al Nassr في ختام الأسبوع الـ13 من دوري المحترفين السعودي 2024، مساء اليوم السبت، عند:

التاسعة (9:00 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والعراق.

الثامنة (8:00 م) بتوقيت مصر وليبيا والسودان وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا.

أما عن حكم اللقاء، فهو الحكم الدولي المكسيكي فرناندو هيرنانديز غوميز Fernando Hernandez Gomez وفق ما أعلنه الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم (SAFF) قبل قليل.

ستوفر شبكة قنوات إس إس سي الرياضية السعودية التغطية الحية والبث المباشر للمواجهة، من خلال شاشتي SSC 1 و SSC 5.

من ناحية أخرى، وحول معلق مباراة الوحدة والنصر فقد أسندت شركة الرياضة السعودية المهمة إلى المعلقين الرياضيين الإماراتي فارس عوض، والسعوديين خالد المديفر وفهد العريشي.

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ملخص أهداف و نتيجة مباراة النصر ضد الوحدة

حتى الآن مر 23 دقيقة من أحداث مواجهة Al Nassr vs Al Wehda في ختام لقاءات الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024.

نتيجة اللقاء الحالية هي تقدم فارس نجد بهدف نظيف (1-0).

أما عن أهداف المباراة:

فقد تقدم المدافع البرازيلي أليكس تيليس Alex Telles للضيوف في الدقيقة 11 من زمن المواجهة في شوطها الأول.