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ملخص و نتيجة مباراة الوحدة والنصر الدوري السعودي (23 دقيقة.. العالمي في المقدمة)

سيف المصري

مع انتصاف ليل اليوم السبت الموافق 11 نوفمبر 2023، سنعرف نتيجة مباراة الوحدة والنصر في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2024/2023، ضمن لقاءات الذهاب أو الدور الأول، عن اليوم الختامي في الجولة 13 من البطولة، يستضيفها الليلة ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية King Abdul Aziz Sport City Stadium في مدينة مكة المكرمة الملقبة بـ”العاصمة المقدسة”، يسعى من خلالها وصيف كأس الملك إلى تأمين موقعه ضمن العشر الأوائل في دوري روشن، بينما يأمل العالمي في تقليص الفارق مع غريمه التقليدي الهلال متصدر جدول المسابقة.

ملخص ونتيجة مباراة الوحدة والنصر في الدوري السعودي (المصدر. موقع جول دوت كوم)

ملخص ونتيجة مباراة الوحدة والنصر في الدوري السعودي (المصدر. موقع جول دوت كوم)

عمومًا، سنتناول تفصيلًا في السطور القادمة، ملخص و نتيجة مباراة الوحدة والنصر وموعد اللقاء والقنوات الناقلة، فضلًا عن مشوار الفريقين ونتائجهما بالموسم 48 من دوري المحترفين السعودي 2024، وأيضًا وضعية الناديين في جدول ترتيب دوري روشن السعودي حاليًا.

ملخص و نتيجة مباراة الوحدة والنصر

مباراة الوحدة ضد النصر في دوري روشن السعودي
جانب من مواجهة سابقة جمعت الوحدة ضد النصر (المصدر. حساب العالمي موقع X)

مع اللقاء التاسع والأخير عن الأسبوع الثالث عشر ضمن منافسات Saudi Professional League 2023/2024، حيث قمة النصر ضد الوحدة.

نادي الوحدة

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الضيافة، والذين يأملون في مواصلة صحوة الانتصار بالأسبوع الماضي.

حاليًا يخوض الـ Al Wehda الجولة الجديدة، وهم في المرتبة الـ8 في سلم ترتيب الدوري السعودي:

  • بعد أن حصد فرسان مكة 16 نقطة وفارق (-2) هدف.
  • وذلك إثر فوز المارد الأحمر في 5 مباريات، والتعادل في واحدة.
  • غير أن النجم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس Anselmo ورفاقه، تجرعوا مرارة الهزيمة 6 مرات هذا الموسم (من بينها الخسارة من أهلي جدة بالثلاثية في الجولة 10).
نتائج نادي الوحدة حتى الجولة 12 من دوري روشن السعودي (المصدر. Kooora. com)
نتائج نادي الوحدة حتى الجولة 12 من دوري روشن السعودي (المصدر. Kooora. com)

نادي النصر

من جهة أخرى، يسعى فارس نجد إلى خوض تحدٍ جديد ضمن فيه المركز الثاني في دوري روشن السعودي عن الأسبوع الجاري:

غير أن القاري يظل يبحث عن الصدارة واللقب الغائب عن خزائن القلعة الصفراء منذ موسم 2019-2018.

في الوقت الحالي، يمتلك Al Nassr في رصيده 28 نقطة وصافي (19) هدفًا:

وذلك إثر فوز الشمس في 9 مواجهات (آخرها الانتصار بالثنائية على الخليج الأسبوع الفائت)، والتعادل في واحدة.

بينما تلقى رفقاء نجم الوسط الفرنسي سيكو فوفانا Seko Fofana خسارتين بالموسم الجاري.

نتائج نادي النصر حتى الجولة 12 من الدوري السعودي (المصدر. كووورة دوت كوم)
نتائج نادي النصر حتى الجولة 12 من الدوري السعودي (المصدر. كووورة دوت كوم)

على كل الأحوال، فيما يلي جدول ترتيب Roshn Saudi League 2023/2024 خلال الجولة 13:

جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) موسم 2023_2024 أثناء الجولة 13 بعد انتهاء مباريات اليوم الثاني (الجمعة)
جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) موسم 2023_2024 أثناء الجولة 13 بعد انتهاء مباريات اليوم الثاني (الجمعة)

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كانت مواجهتها الموسم الماضي في دوري روشن بين النصر والوحدة قد أسفرت عن:

فوز العالمي ذهابًا وإيابًا بنتيجتي (1-0) و(4-0) على الترتيب، حيث سجل رونالدو سوبر هاتريك “في اللقاء الأخير (4 أهداف)”.

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ومنذ أول أمس الخميس، انطلقت مباريات الجولة الجديدة من المسابقة المحلية السعودية:

  • حيثما انتصر الرائد على الشباب بثنائية.
  • كما حقق الخليج الفوز على الطائي بنتيجة (3-1).
  • بينما انتهى لقاء الرياض ضد الفتح بالتعادل الإيجابي (1-1).
  • كذلك فرض ضمك التعادل إيجابيًا مع ضيفه الأهلي.

ويوم أمس الجمعة:

  • انتزع الهلال فوزًا صعبًا بثنائية دون رد من أمام ضيفه التعاون.
  • إضافة إلى اكتساح حامل اللقب “الاتحاد” ضيفه أبها بنتيجة (4-2).

وسوف يسدل الستار على الجولة الجديدة اليوم السبت:

  • إذ يستضيف الفيحاء نادي الاتفاق، ويواجه الأخدود فريق الحزم بالتوقيت ذاته.
  • قبل أن تأتي مواجهة النصر أمام الوحدة في الختام.

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تشكيلة المباراة

يخوض نادي النصر والوحدة قمة الليلة بالتشكيل التالي:

قائمة النصر ضد الوحدة في دوري روشن السعودي (المصدر. حساب العالمي موقع X)
قائمة النصر ضد الوحدة في دوري روشن السعودي (المصدر. حساب العالمي موقع X)
تشكيل الوحدة في مواجهة النصر في الدوري السعودي (المصدر. حساب فرسان مكة تويتر)
تشكيل الوحدة في مواجهة النصر في الدوري السعودي (المصدر. حساب فرسان مكة تويتر)

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موعد مباراة الوحدة ضد النصر والقنوات الناقلة

موعد مباراة الوحدة والنصر والقنوات الناقلة (المصدر. معدلة من جانب نجوم مصرية)

أخيرًا، ستلعب مواجهة Al Wehda vs Al Nassr في ختام الأسبوع الـ13 من دوري المحترفين السعودي 2024، مساء اليوم السبت، عند:

  • التاسعة (9:00 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والعراق.
  • الثامنة (8:00 م) بتوقيت مصر وليبيا والسودان وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا.

أما عن حكم اللقاء، فهو الحكم الدولي المكسيكي فرناندو هيرنانديز غوميز Fernando Hernandez Gomez وفق ما أعلنه الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم (SAFF) قبل قليل.

طاقم حكام مباريات اليوم الثالث والختامي عن الجولة الـ13 في الدوري السعودي (دوري روشن) (المصدر. متداول على X)
طاقم حكام مباريات اليوم الثالث والختامي عن الجولة الـ13 في الدوري السعودي (دوري روشن) (المصدر. متداول على X)

ستوفر شبكة قنوات إس إس سي الرياضية السعودية التغطية الحية والبث المباشر للمواجهة، من خلال شاشتي SSC 1 و SSC 5.

من ناحية أخرى، وحول معلق مباراة الوحدة والنصر فقد أسندت شركة الرياضة السعودية المهمة إلى المعلقين الرياضيين الإماراتي فارس عوض، والسعوديين خالد المديفر وفهد العريشي.

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ملخص أهداف و نتيجة مباراة النصر ضد الوحدة

حتى الآن مر 23 دقيقة من أحداث مواجهة Al Nassr vs Al Wehda في ختام لقاءات الجولة 13 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024.

نتيجة اللقاء الحالية هي تقدم فارس نجد بهدف نظيف (1-0).

أما عن أهداف المباراة:

فقد تقدم المدافع البرازيلي أليكس تيليس Alex Telles للضيوف في الدقيقة 11 من زمن المواجهة في شوطها الأول.

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سيف المصري

أنا محرر صحفي إلكتروني محترف أعمل بالمجال لأكثر من 10 سنوات أختص في الأخبار الحصرية والتقارير التحليلية في مجالات السياسية والرياضة والدين...

اعتبر العمل في مجال الصحافة متعة في حد ذاتها تستحق الإبداع وتقديم أفضل محتوى يناسب عقلية قرائنا المتميزين

عملت قبل ذلك في مجال التايبست وإعادة الصياغة وكتابة المقالات الحصرية ومقالات شركات الخدمات.. كما عملت في مجال التوثيق الإعلامي والأرشفة التلفزيونية

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