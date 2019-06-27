نتيجة مباراة الهلال وهلال االأبيض اليوم الخميس، دوري النخبة السوداني

ننشر نتيجة مباراة الهلال وهلال الأبيض الان اليوم الخميس الموافق 27 يونيو 2019 وكورة الجولة الرابعة من دوري النخبة السوداني 2019، تقام المباراة على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان ملعب نادي الهلال، الذي يبحث عن الصدارة، بينما يبحث الفريق الضيف هلال التبليدي العودة لسكة الانتصارات من جديد، خاصة بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام المريخ العاصمي بنتيجة 1-3، تبدأ المباراة عند الساعة 7 مساء بتوقيت السودان، الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، والكورة منقولة على قناة الملاعب الرياضية السودانية.

نتيجة مباراة الهلال وهلال الأبيض الان اليوم الخميس بدوري النخبة

قاد نادي الهلال اليوم المدير الفني التونسي للفريق نبيل الكوكي، والذي وصل للخرطوم أول أمس، وبدأ الكوكي مباراة هلال الأبيض بيونس الطيب في مركز حراسة المرمى، وفي خط الدفاع تواجد الرباعي أطهر الطاهر وعبد اللطيف بوي والسمؤال ميرغني وفارس عبدالله، وفي خط الوسط تواجد أبو عاقلة عبدالله وبشة الصغير ومؤمن عصام ومحمد سليم، وفي خط الهجوم تواجد الثنائي ولاء الدين موسى ووليد بخيت الشعلة.

نتيجة مباراة الهلال وهلال الأبيض اليوم أسفرت عن تحقيق فوز كبير للفريق العاصمي 3-0، الأهداف الثلاثة جاءت جميعها في الشوط الأول للمباراة، حيث تألق ولاء الدين موسى وأحرز هدفين، بينما أحرز الهدف الثالث النجم المتألق دائما وليد بخيت الشعلة، بهذا الفوز يرتفع رصيد الهلال إلى 10 نقاط، خلف المريخ صاحب 12 نقطة، بينما يبقى رصيد هلال الأبيض 6 نقاط.

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