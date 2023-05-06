نتيجة مباراة الهلال واوراوا اليوم (1-0).. ملخص وأهداف إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2023

انتهت منذ قليل، مباراة الهلال واوراوا، التي جمعت بين كلا الفريقين على ملعب “سايتاما ‏ ” في اليابان، في نهائي إياب دوري أبطال آسيا 2023، وانتهت المباراة بنتيجة (1-0)، وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي هدف لمثله في السعودية.

وشهدت مباراة الهلال ضد اوراوا رد دايموندز أجواء حماسية وحضور جماهيري كبير وملحوظ، وكان للحضور الجماهيري تأثير على كلا الفريقين.

نتيجة مباراة الهلال واوراوا اليوم

وأخطأ لاعب الهلال “أندريه كاريو” وسجل هدف في مرماه في الدقيقة 48، ونجح الفريق الياباني في الحفاظ على النتيجة.

وانتهت المباراة بهدف دون رد، ليصل الفريق الياباني للقب الثالث في تاريخه، ليصبح ثاني الأندية تحقيقاً للبطولة خلف الهلال بـ4 ألقاب.

هدف فوز اوراوا أمام الهلال

جاء الهدف في الدقيقة الثامنة والأربعين من عمر الشوط الثاني، عن طريق خطأ من لاعب الهلال “أندريه كاريو” مسجلاً في مرماه. يذكر أن اللاعب كان الأعلى تقييماً من بين جميع اللاعبين في الشوط الأول، وقدم مردوداً طيباً وأداء كبير.

من هو الفريق الأكثر تتويجاً بدوري أبطال آسيا؟

يُعتبر نادي الهلال السعودي، أكثر الأندية حصولاً على لقب دوري أبطال آسيا، بـ4 مرات، حصل نال اللقب للمرة الأولى في تاريخه عام 1991م.

– فاز الهلال باللقب الأول الآسيوي في تاريخه سنة 1991م، على حساب “استقلال طهران”.

– ثم حقق اللقب ذاته للمرة الثانية سنة 2000، على حساب جوبيلو إيواتا.

– عام 2019 فاز الهلال باللقب على حساب أوراوا رد دايموندز، مضيفاً البطولة الأعلى بالقارة إلى دولاب بطولاته للمرة الثانية.

– وللمرة الرابعة، على حساب بوهانغ ستيلرز.

وحل الهلال السعودي، وصيفاً في دوري أبطال أوروبا في 4 نسخ أعوام (1986، و1987، و2014، و2017).

تأسس نادي الهلال السعودي منذ 65 عاماً، وتحديداً في السادس عشر من أكتوبر لسنة 1957، وهو النادي الأكثر تتويجاً بدوري أبطال آسيا، والأكثر فوزاً بدوري “روشن” السعودي بـ18 لقباً.

وعلى الصعيد المحلي، يحتل الهلال السعودي المركز الرابع في جدول ترتيب دوري “روشن”، برصيد 49 نقطة. ويأتي في الصدارة الاتحاد بـ59 نقطة، وصاحب المركز الثاني النصر بـ56 نقطة، بينما يحل الشباب في المرتبة الثالثة بـ53 نقطة.