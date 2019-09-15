نتيجة مباراة الهلال وانيمبا الان في دوري أبطال أفريقيا 2019 ومن فاز “الكورة غير منقولة على أي قناة”

نتيجة مباراة الهلال وانيمبا النيجيري هو ما نتابعه معكم الان ومباراة الذهاب في دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، مباراة الهلال وانيمبا لن تكون منقولة على أي قناة، وذلك بعدما رفض نادي انيمبا بث تلك المباراة على أي قناة كما رفض تسجيلها أيضا، ليضمن حضور كبير من جماهير الفريق لملعب المباراة في مدينة آبا النيجيرية.







تأمل كل الجماهير أن تكون نتيجة مباراة الهلال وانيمبا الان نتيجة إيجابية للبطل السوداني، وتعويض نتيجة الخسارة الكبيرة والتي تعرض لها المنتخب الأولمبي في نيجيريا منذ أيام، عندما خسر المنتخب تحت 23 سنة بنتيجة 0-5 في تصفيات طوكيو 2020، الهلال تأهل لهذا الدور بعد التغلب على بطل رواندا رايون سبورت.

نتيجة مباراة الهلال وانيمبا الان في ذهاب دوري أبطال أفريقيا 2019







تشكيل الهلال: جمال سالم، فارس عبدالله، عبداللطيف بوي، السمؤال ميرغني، أطهر الطاهر، أبو عاقله عبدالله، نصر الدين الشغيل، محمد دراج، بشه الصغير، نزار حامد، وليد الشعله.

تألق حارس مرمى الهلال في الشوط

طرد نزار حامد.

نهاية الشوط الأول.

مرور 65 دقيقة على بداية المباراة والنتيجة التعادل.

نهاية المباراة بالتعادل

مبروك للهلال السوداني.

الهلال 0 – 0 انيمبا