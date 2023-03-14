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«أحداث مثيرة!».. ملخص أهداف ونتيجة مباراة الهلال والفتح في كأس خادم الحرمين

سيف المصري

انتهت قبل قليل، أحداث المواجهة الأخيرة عن مرحلة دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، حيث أسفرت نتيجة مباراة الهلال والفتح، والتي استضافها ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) Prince Faisal Bin Fahd Stadium في العاصمة السعودية الرياض، عن فوز كبير آسيا، ليلحق بركب الثلاثي الاتحاد والوحدة والنصر إلى دور نصف النهائي، والمقرر إقامة مبارياته يوم الأحد 23 أبريل المقبل، والمتوقع أن يشهد كلاسيكو سعودي مثير جديد على مستوى كأس الملك.

ملخص أهداف ونتيجة مباراة الهلال والفتح في ربع نهائي كأس الملك السعودي

على كل الأحوال، سنتناول بالتفصيل في التقرير التالي، ملخص أهداف و نتيجة مباراة الهلال والفتح، بجانب تشكيل الفريقين قبل المواجهة، وكذلك إحصائيات اللقاء عقب نهاية شوطي المباراة.

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تشكيل المباراة

دخل فريقا الهلال والفتح مباراة اليوم بتشكيل مكون من العناصر والأسماء التالية:

تشكيل الهلال في مواجهة الفتح في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
تشكيل الهلال في مواجهة الفتح في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
تشكيل الفتح ضد الهلال في دور الثمانية من كأس الملك السعودي
تشكيل الفتح ضد الهلال في دور الثمانية من كأس الملك السعودي

ملخص أهداف و نتيجة مباراة الهلال والفتح

جانب من مواجهة الهلال والفتح في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2023
جانب من مواجهة الهلال والفتح في ربع نهائي كأس الملك السعودي 2023

كما أسلفنا، فقد انتهت قبل لحظات أحداث مباراة الهلال ضد الفتح، في ختام مباريات اليوم الثاني والأخير من دور الثمانية في كأس الملك السعودي 2023، بفوز وصيف بطل العالم بنتيجة (3-1).

خاض الناديين اللقاء تحت قيادة تحكيمية للدولي الروماني رادو بيتريسكو Radu Petrescu وفق ما أفاد به الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) ظهر اليوم.

أما عن أهداف القمة، فقد افتتحها الزعيم بركلة جزاء في الدقيقة 17 عن طريق لاعب الوسط الدولي محمد إبراهيم كنو.

هدف الهلال الأول، جاء بعد ركلة جزاء تحصل عليها أصحاب الأرض بعد عرضية اصطدمت في يد المغربي مراد باتنا بجوار القائم الأيمن لمرمى الحارس جاكوب ريني، منع على إثرها الكرة من الوصول إلى أوديون إيغالو، ليقرر حكم اللقاء الرجوع تقنية الـVAR واحتسابها، قبل أن يسددها “كنو” لتستقر الكرة في الزاوية اليمنى الأرضية للحارس السويدي جاكوب ريني.

رجوع حكم مباراة الهلال والفتح في كأس الملك إلى تقنية الـVAR واحتساب ركلة جزاء للزعيم بلمسة يد على مراد باتنا
رجوع حكم مباراة الهلال والفتح في كأس الملك إلى تقنية الـVAR واحتساب ركلة جزاء للزعيم بلمسة يد على مراد باتنا
أهداف مباراة الهلال والفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين
الهدف الأول للهلال في مرمى الفتح بكأس الملك من توقيع محمد إبراهيم كنو من ركلة جزاء

لم يستسلم النموذجي، حتى نجح الهداف والقناص الدولي مراد باتنا من تسجيل هدف التعادل، بعد 10 دقائق فقط من هدف القوة الزرقاء.

هدف الفتح الأول والتعادل، جاء من عرضية نفذها المغربي مراد باتنا – المتسبب في الهدف الأول على فارس الإحساء – من الجانب الأيسر لدفاع كبير آسيا، مرت في غفلة تامة من الثنائي جانج هيون سوو وسعود عبدالحميد، لتجد “البريكان” الذي يسددها بباطن القدم بكل سهولة في وسط مرمى المعيوف الذي عجز عن التعامل معها.

أهداف مباراة الفتح والهلال
الهدف الأول والتعادل للفتح في مرمى عبدالله المعيوف حارس الهلال بكأس الملك عبر فراس البريكان

لينتهي الشوط الأول في مباراة الهلال أمام الفتح بعد احتساب 7 دقائق وقت بدل من ضائع بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1).

إليكم إحصائيات شوط اللقاء الأول:

إحصائيات الشوط الأول من مباراة الهلال والفتح في دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023
إحصائيات الشوط الأول من مباراة الهلال والفتح في دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023

في الشوط الثاني، نجح وصيف بطل كأس العالم للأندية، في خطف تقدم جديد، بالدقيقة 48 عن طريق المهاجم البرازيلي ميشيل ديلغادو Michael Richard Delgado.

الهدف الثاني لـ كبير الرياض، جاء بعد انطلاقة ماكرة من النسر النيجيري أوديون إيغالو في عمق دفاعات أبناء النخيل، إثر تمريرة من أندريه كاريلو من على حدود منطقة الجزاء، ثم تسديدة من المهاجم الأفريقي مرت ضعيفة من بين أقدام المدافع السعودي علي الزبيدي لتجد ديلغادو المتابع الجيد الذي لم يتردد في إرسالها إلى داخل شباك جاكوب ريني.

أهداف مباراة الهلال ضد الفتح في كأس الملك السعودي
لحظة تسجيل ميشيل ديلغادو هدف التقدم الثاني للهلال في شباك الفتح في كأس الملك

وشهدت الدقيقة 67 أول حالة طرد في المباراة، بعد حصول المدافع الدولي الهلالي علي البليهي على البطاقة الصفراء الثانية، إثر إعاقة مراد باتنا داخل مقوس منطقة الجزاء، ليغيب عن الموج الأزرق في مواجهة دور نصف النهائي بكأس خادم الحرمين الشريفين.

لقطة طرد المدافع الهلالي علي البليهي بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية أمام الفتح
لقطة طرد المدافع الهلالي علي البليهي بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثانية أمام الفتح

قبل ذلك، حدث في الدقيقة 64 خروج بشكل غير لائق من لاعب الوسط السعودي وصاحب الهدف الأول محمد إبراهيم كنو، حيث رفض تحية مدربه الأرجنتيني رامون دياز Ramon Diaz احتجاجًا على التبديل!.

لقطة اعتراض كنو على التبديل ورفض مصافحة مدربه رامون دياز
لقطة اعتراض كنو على التبديل ورفض مصافحة مدربه رامون دياز

وقبل 6 دقائق على نهاية اللقاء، يتمكن النسر النيجيري أوديو إيغالو من تسديد رصاصة الرحمة بتسجيل الهدف الثالث لأصحاب الديار.

هدف الهلال الثالث جاء من تمريرة طولية، استقبلها إيغالو برأسية على حدود منطقة جزاء الضيوف، وصلت بعد ذلك إلى القائد سلمان الفرج، الذي مررها بدوره مجددًا إلى الهداف النيجيري داخل المنطقة، والذي سددها بعد ذلك قوية، أخذت يد الحارس جاكوب ريني وسكنت وسط المرمى.

الهدف الثالث ورصاصة الرحمة الهلالية من أوديون إيغالو في شباك الفتح

لتنتهي مباراة الهلال مع الفتح بعد احتساب 5 دقائق وقت بدل من ضائع، والنتيجة النهائية هي فوز كبير الرياض (3-1).

فيما يلي إحصائيات المواجهة كاملة:

إحصائيات مباراة الهلال والفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين كاملة
إحصائيات مباراة الهلال والفتح في كأس خادم الحرمين الشريفين كاملة

بناءً على نتيجة لقاء الزعيم والنمودجي، يتأهل الهلال إلى المربع الذهبي في الكأس السعودية، ليلاقي الاتحاد يوم الأحد 23 أبريل القادم في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

كانت أقيمت اليوم مواجهتان، في الأولى تغلب الوحدة على الباطن بثنائية فيصل فجر وأنسيلمو دي مورايس مقابل هدف من يوسف الشمري (2-1)، فيما حقق النصر فوزًا رائعًا برقم قياسي تاريخي على أبها.

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سيف المصري

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