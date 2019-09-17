نتيجة مباراة الهلال والاتحاد| دوري أبطال آسيا

نتيجة مباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا، المباراة المرتقبة التي تُقام على ستاد جامعة الملك سعود الملعب الخاص بالهلال السعودي الذي يستضيف مباراة الذهاب في البطولة المُشتعلة بطولة دوري أبطال آسيا وتُقام مباراة الإياب بين الاتحاد والهلال السعودي يوم 21 سبتمبر 2019 ليصعد الفريق الفائز من مجموع اللقاءين إلى الدور نصف النهائي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد

يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال السعودي والاتحاد السعودي في بطولة دوري أبطال آسيا بث مباشر عبر شبكة قنوات بي ان سبورت، ومشاهدة جميع مباريات دوري أبطال آسيا البطولة التي تنال الكثير من المشاهدات على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى قارة آسيا.

تشكيل الفريقين

تشكيلة الهلال والاتحاد في لقاء القمة السعودية الأسيوية

الهلال

الاتحاد

نتيجة مباراة الهلال والاتحاد

انتهت نتيجة مباراة الهلال والاتحاد بفوز الهلال 3-1 بمجموع اللقائين، وتأهل الهلال بشكل رسمي إلى دور نصف النهائي، ومن المُقرر أن يواجه السد الذي فاز على نظيره النصر السعودي.