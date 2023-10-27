ملخص أهداف و نتيجة مباراة الهلال والأهلي الدوري السعودي (الزعيم يحسم الكلاسيكو بجدارة)

مع قرب منتصف ليل اليوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023، سنعرف نتيجة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2023/2024، ضمن مواجهات الدور الأول أو مرحلة الذهاب، عن الجولة الحادية عشر، يستضيفها الليلة ملعب استاد الملك فهد الدولي King Fahd International Stadium في العاصمة السعودية الرياض أحداث الكلاسيكو السعودي الجديد، يسعى من خلالها الزعيم إلى تحقيق والفوز والنقاط الثلاث، من أجل تأمين صدارة دوري روشن، واستغلال تعثر الاتحاد والتعاون بالأمس، بينما يأمل قلعة الكؤوس إلى الخروج بانتصار، قد يقود الفريق إلى وصافة جدول الترتيب مجددًا.

ملخص ونتيجة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي (المصدر. موقع البطولة الرسمي)

عمومًا، سنتناول بالتفاصيل في التقرير التالي، ملخص و نتيجة مباراة الهلال والأهلي وموعد اللقاء والقنوات الناقلة، علاوة على مشوار الناديين ونتائجهما في الموسم 48 من دوري المحترفين السعودي 2024، وكذلك وضعية الفريقين في جدول ترتيب دوري روشن حاليًا.

* الآن يمكنكم متابعة التغطية الحية المباشرة للكلاسيكو السعودي + ملخص أهداف و نتيجة المباراة، فقط مرر إلى الأسفل قليلًا…

ملخص و نتيجة مباراة الهلال والأهلي

مع اللقاء السادس والثلاث عن اليوم الثاني في الأسبوع الحادي عشر ضمن منافسات Saudi Professional League 2023/2024، حيث قمة الأهلي ضد الهلال في الكلاسيكو السعودي.

نادي الهلال

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الديار، والطامحين إلى مواصلة الانتصارات للأسبوع الرابع تواليًا.

ويدخل كبير آسيا مواجهة الليلة، منتشيًا بفوزه العريض “بنصف دستة” على مومباي سيتي الهندي في دوري الأبطال.

أما في دوري روشن السعودي، فيحتل وصيف العالم صدارة جدول ترتيب البطولة:

وذلك برصيد 26 نقطة وصافي (20) هدفًا.

حيثما حقق Al Hilal ثمان انتصارات هذا الموسم (آخرها كان الفوز الصعب على الخليج “العنيد”).

“العنيد”). كما تعادل رجال المدير الفني البرتغالي خورخي خيسوس Jorge Jesus في لقاءين.

بينما يمتلك رفقاء النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا Neymar سجلًا خاليًا من الهزائم بالموسم الجاري.

نادي الأهلي

من جهة أخرى، يدخل الملكي الجولة الجديدة من الدوري السعودي، وعينه على وصافة الترتيب.

إذ يأتي Al Ahli في الوقت الحالي في المرتبة الرابعة في سلم الترتيب العام:

بعد أن جمع الراقي 22 نقطة وفارق (6) أهداف.

إثر فوز كتيبة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله Matthias Jaissle في 7 مباريات (آخرهم كان الانتصار على الوحدة بثلاثية).

بثلاثية). علاوة على التعادل في لقاء وحيد.

لكن تلقى قائد المنتخب الجزائري رياض محرز Riyad Mahrez ورفاقه خسارتين بالموسم الجاري.

على كل الأحوال، سنعرض لكم جدول ترتيب Roshn Saudi League 2023/2024 خلال الجولة 11:

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كانت مواجهات الجولة الجديدة من البطولة، قد انطلقت يوم أمس الخميس:

حيثما تغلب ضمك على الأخدود بثنائية نظيفة.

بينما تعثر التعاون أمام مضيفه الخليج بالتعادل الإيجابي (1-1).

كذلك تعادل الاتحاد إيجابيًا مع ضيفه الحزم.

واليوم الجمعة تقام 3 مباريات:

إذ يلعب الطائي ضد الرياض ( انتهت بفوز الأول “3-2” )، ويحل الفتح ضيفًا على الرائد ( حسمها النموذجي بالثنائية ).

)، ويحل الفتح ضيفًا على ( ). ثم يواجه الهلال نادي الأهلي في قمة الأسبوع والكلاسيكو السعودي.

وسيسدل الستار على لقاءات الجولة يوم غدًا السبت:

فيلعب أبها مع الشباب، والفيحاء أمام النصر.

قبل أن يصطدم الاتفاق مع مستضيفه الوحدة.

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موعد مباراة الهلال والأهلي والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة قمة Al Hilal vs Al Ahli لحساب الجولة 11 في دوري روشن السعودي، مساء اليوم الجمعة، عند السادسة (6:00 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والعراق.

الخامسة (5:00 م) بتوقيت مصر وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وليبيا والسودان.

أما عن حكم الكلاسيكو السعودي، فسيعلن الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم (SAFF) رسميًا عن هويته لاحقًا.

غير أن مصادر إعلامية – تابعتها “نجوم مصرية” – تشير لإسناد القمة إلى الحكم الدولي الأرجنتيني يايل فالكون Yael Falcon.

ستقوم شبكة قنوات إس إس سي الرياضية السعودية بنقل أحداث المباراة، عبر فضائيتي SSC 1 و SSC 5.

من ناحية أخرى، وبشأن معلق مباراة الهلال والأهلي، فسيكون المعلق الرياضي السعودي فهد العريشي، والإماراتي فارس عوض، والمصريين مدحت شلبي وتامر بدوي.

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ملخص أهداف و نتيجة مباراة الهلال ضد الأهلي

قبل قليل، انتهت مواجهة Al Hilal vs Al Ahli في ختام لقاءات اليوم الثاني عن الجولة 11 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024.

حيثما أسفرت نتيجة شوط الكلاسيكو السعودي الأول عن تقدم الزعيم بثنائية دون رد (2-0).

استمتع معنا بتغطية حصرية “لايف” لحظة بلحظة لأحداث القمة.

علاوة على ملخص أهداف و نتيجة مباراة الهلال أمام الأهلي، وإحصائيات المواجهة كاملة، وجدول ترتيب البطولة، فقط وحصريًا عبر موقعكم “نجوم مصرية”.

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يخوض الناديين قمة الليلة بتشكيل مكون من العناصر التالية:

أما عن أهداف الكلاسيكو:

فقد افتتحها لاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش Sergej Milinkovic-Savic مبكرًا لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى.

الهدف الأول للزعيم جاء بعد تمريرة طولية من المدافع السنغالي كوليبالي، ضربت دفاعات الضيوف، لتصل إلى سافيتش، الذي ينفرد بالحارس السنغالي إدوارد ميندي، سددها أرضية على يساره في الشباك الخالية.

وشهدت الدقيقة 26 إهدار النجم الصربي الكسندر ميتروفيتش Aleksandar Mitrovic هدفًا هلاليًا ثانيًا من ركلة جزاء.

قبل أن يعود اللاعب ميتروفيتش ذاته، مسجلًا أولى أهدافه وثاني الأهداف الهلالية في الكلاسيكو عند الدقيقة 37، بعد رأسية سكنت أقصى الزاوية اليمنى للحارس السنغالي الذي اكتفى بالمشاهدة!.

الآن مع إحصائيات شوط اللقاء الأول:

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انطلاقة الشوط الثاني،،

58 دقيقة: جوووووووووووول أول للأهلي عن طريق المهاجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين Allan Saint-Maximin.

هدف تقليص الفارق الأهلي أتى بعد سلسلة تمريرات من قلعة الكؤوس داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض، انتهت بتمريرة أرضية من رياض محرز إلى النجم الفرنسي، الذي صوبها وسط غابة من السيقان الزرقاء، حالت دون مشاهدة الحارس الدولي المغربي ياسين بونو للكرة إلا وهي على يمينه داخل الشباك.

الدقيقة 60: ساعة لعب مرت من أحداث الكلاسيكو السعودي.

نتيجة مباراة الهلال ضد الأهلي الحالية هي (2-1) لصالح الزعيم.

73 دقيقة: ركلة حرة هلالية على حدود منطقة جزاء الملكي، فهل يحسمها أصحاب الأرض؟.

الآن نشاهد سافيتش ومالكوم على تنفيذ الضربة الثابتة التي قد تحمل هدف حسم الكلاسيكو.

أووووه تسديدة سافيتش تصطدم في الشباك العلوية الخارجية للحارس السنغالي إدوارد ميندي.

لم ينجح الهلال حتى الآن في الدوري السعودي في الاستفادة من الضربات الثابتة.

74 دقيقة: انطلاقة هلالية في الجانب الأيمن من دفاع الضيوف، وعرضية من فراس البريكان تبعد إلى خارج الملعب رمية جانبية.

الدقيقة 75: ربع ساعة أخيرة في الكلاسيكو.

لازالت نتيجة مباراة الأهلي ضد الهلال هي تأخر الأول (1-2).

الآن نزول محمد إبراهيم كنو وخروج ميشيل ديلغادو غير الموفق مع الهلال اليوم.

77 دقيقة: كبير آسيا يرجع يضغط الآن، وانفعال من المدير الفني خورخي خيسوس على لاعبيه.

الدقيقة 78: سيطرة واستحواذ من جانب الهلال بنسبة 53% مقابل 47% لأهلي.

أووووه تمريرة بينية خطيرة من مالكوم إلى سالم الدوسري، ينفرد بمرمى ميندي، ولكن تطول وتخرج إلى ركلة مرمى أهلاوية.

الآن انطلاقة أهلاوية جديدة وأمل آخر في العودة في اللقاء.

79 دقيقة: محاولة مرور رائعة من فيغا، ولكن تخرج الكرة إلى خارج الملعب رمية تماس.

أوباااااا تمريرة طولية في هجمة مرتدة هلالية من التورنيدو إلى ميتروفيتش ينفرد بها بالحارس ميندي، لكن يسددها في جسد الحارس السنغالي المتألق.

80 دقيقة: 10 دقائق أخيرة في الكلاسيكو السعودي، ولازال الموج الأزرق متفوقًا في النتيجة (2-1).

الآن ضغط شرس من الأهلي وتدخل من كوليبالي على الثنائي فيغا وفراس البريكان، وإلى خارج الملعب ركلة ركنية في الجانب الأيمن من دفاع أصحاب الأرض.

81 دقيقة: الملكي يضغط بكل شراسة ولم يستسلم بعد على ما يبدو.

الدقيقة 82: علي البليهي يمنع فراس البريكان من الانفراد بالحارس المغربي ياسين بونو في فرصة أهلاوية محققة للعودة في النتيجة، وإلى ركلة مرمى في الأهلي بعد اصطدام الكرة بالنجم الدولي ولاعب الفتح السابق.

83 دقيقة: أووووووووووه هدف قااااااتل بالنيران الصديقة عن طريق المدافع البرازيلي روجير إيبانيز.

جاء الهدف الهلالي الثالث بعد تمريرة طولية من سعود عبد الحميد مررها روجير إيبانيز برأسية إلى حارس الفريق إدوارد ميندي المتقدم من مرماه، لتسكن الكرة في الشباك.

نتيجة مباراة الهلال مع الأهلي (3-1).

86 دقيقة: إلى خطأ لصالح فرانك كيسيه لاعب الأهلي في وسط الملعب.

الآن الأهلي يسارع الخطى من أجل تسجيل هدف تقليص الفارق.

أوووه تمريرة طولية هلالية وفرصة من أجل مرتدة وانفراد، لكن تقطع في آخر لحظة على حدود منطقة جزاء الضيوف.

87 دقيقة: فهد الرشيدي يستعد للدخول في تشكيلة الأهلي.

الأعصاب تتوتر الآن، وجماهير الأهلي تبدأ في مغادرة ملعب ستاد الملك فهد الدولي.

بطاقة صفراء على علي الأسمري بعد الاحتجاج على الحكم الأرجنتيني لاحتساب خطأ لمصلحة سافيتش.

الآن يغادر ياسر الشهراني ونزول محمد البريك، وكذلك خروج التورنيدو سالم الدوسري ونزول حسان تمبكتي.

89 دقيقة: بطاقة صفراء على فرانك كيسيه بعد تدخل وإعاقة ميتروفيتش في وسط الملعب.

90 دقيقة: نهاية الوقت الأصلي والحكم يعطي 4 دقائق وقت بدل من ضائع.

الدقيقة 93: خطأ على رياض محرز بعد انطلاقة وإعاقة للبديل الهلالي محمد البريك الذي تولى شارة القيادة بعد خروج سالم الدوسري.

آخر المحاولات من الجانبين، ولقطة رائعة بمرواغات من سافيتش تنال إعجاب الجماهير.

صافرة نهاية الكلاسيكو السعودي.

نتيجة مباراة الهلال ضد الأهلي النهائية هي فوز الزعيم (3-1).

لم يستطع صالح الشهري الذي كان يستعد للدخول والمشاركة في كرنفال الهلال الليلة.

بذلك يكون الزعيم قد حقق سابع انتصاراته على التوالي تحت قيادة البرتغالي خورخي خيسوس.

الآن مع إحصائيات اللقاء كاملة:

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على ضوء نتيجة مباراة الهلال ضد الأهلي، يرتفع رصيد الموج الأزرق إلى النقطة 29 وصافي (22) هدفًا.

ليستقر وصيف العالم على رأس جدول ترتيب دوري روشن.

بينما تجمد رصيد الملكي عند 22 نقطة وفارق (4) أهداف.

ويبقى قلعة الكؤوس “مؤقتًا” في المرتبة الرابعة في سلم ترتيب المسابقة.

عمومًا، إليكم جدول ترتيب الدوري السعودي أثناء الجولة 11: