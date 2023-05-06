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نتيجة مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

مصطفى زين الدين

خسر فريق الهلال أمام نظيره فريق أوراوا الياباني في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا بهدف دون مقابل على ملعب سياتاما، وبهذه النتيجة يفشل الهلال في الحفاظ على لقبه ليتوج الفريق الياباني بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه، ويذكر أن فريق أوراوا قد فاز بالبطولة في المرة السابقة موسم 2017 على حساب الهلال أيضاً، أحرز هدف أوراوا اللاعب أندري كاريو لاعب الهلال بالخطأ في مرماه في الدقيقة التاسعة والأربعين، كانت مباراة الذهاب قد إنتهت بالتعادل الإيجابي على ملعب الملك فهد بالرياض بهدف لكل فريق، وبهذا يفشل الهلال في التتويج باللقب الأسيوي للمرة الخامسة في تاريخه، حيث يمتلك الهلال في رصيده أربع بطولات سابقة في دوري أبطال آسيا.

نتيجة مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 1 6/5/2023 - 2:11 م

نتيجة مباراة الهلال وأوراوا:

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نتيجة مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا
نتيجة مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا

كانت المباراة قد بدأت بضغط كبير من فريق الهلال ومحاولة مكثفة على المرمي لإحراز الهدف الأول وتفنن لاعبي الهلال في إهدار الفرص أمام المرمي حيث إضاع الفريق فرص محققة وشهدت المباراة تألق كبير من حارس فريق أوراوا، كان ذلك قبل أن يتمكن فريق أوراوا من إحرز الهدف الأول في الدقيقة التاسعة والأربعين من الشوط الثاني عن طريق هدف من نيران صديقه أحرزه اللاعب أندري كاريو، وبهذا يحقق فريق أوراوا البطولة الثالثة في تاريخه في دوري أبطال آسيا، والثانية على حساب فريق الهلال بعد بطولة 2017.

مصطفى زين الدين

اسمي مصطفي زين الدين طالب بكلية الأعلام، لدي خبرة واسعة في مجال صناعة المحتوى وعملت لدي عدد كبير من المواقع الإخبارية، وأعمل بمجال كتابة المقالات منذ 2017.

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