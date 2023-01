ملخص نتيجة وأهداف مباراة النصر والعدالة في كأس الملك السعودي (نهاية منطقية)

تختتم مساء اليوم الأربعاء 21 ديسمبر الجاري، مباريات اليوم الثاني من دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023/2022، حيث يحتضن الليلة ملعب ستاد الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر Prince Abduarrahman bin Saud Stadium “بعد تغييره من ملعب مرسول بارك بناءً على طلب إدارة العالمي”، فعاليات مباراة النصر والعدالة، والتي تعد في متناول الفرسان نسبيًا، والتي تعتبر من أسهل المواجهات التي تخوضها الأندية الكبرى في كأس الملك السعودي، لكن يبقى الخوف من مفاجآت أغلى الكؤوس التي لا تنتهي!.

على كل الأحوال، سنستعرض بالتفصيل في التغطية التالية، كل الكواليس والأخبار والمعلومات بشأن موعد مباراة النصر والعدالة والقنوات الناقلة، إضافة إلى تاريخ مشاركات وإنجازات الناديين في الكأس السعودية قبل الموسم الثامن والأربعين، علاوة على تاريخ مواجهات النصر والعدالة.

مباراة النصر والعدالة

إلى المباراة رقم 8 من بطولة Custodian of the Two Holy Mosques Cup في النسخة الجديدة بموسم 2023/2022، والتي تجمع فريقا العدالة والنصر.

وهي تأتي على بعد أقل من 90 يومًا، على آخر لقاء جمع الناديين، في إطار مباريات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين، والذي انتهى باكتساح العالمي للعدالة بنتيجة (4-1).

ويسعى الفريقان إلى ضربة بداية موفقة، من أجل العبور إلى دور الثمانية من الكأس السعودية، رفقة الوحدة والفيحاء.

فيما يلي سجل أبطال كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل انطلاق لقاءات النسخة 48 من البطولة:

كانت مواجهات دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، قد انطلقت مساء أمس الثلاثاء، حيث تغلب الوحدة على مضيفه ضمك “بـ10 لاعبين”، كما تخطى الفيحاء عقبة ضيفه الخليج بعد “Come Back” صعب بنتيجة (3-1).

فيما تستكمل لقاءات ثمن نهائي الكأس السعودية، مساء اليوم الأربعاء، بإقامة 3 مباريات، تجمع الأولى أبها ضد التعاون، ويلعب الهلال مع ضيفه الاتفاق، ويواجه العدالة مضيفه النصر.

وستختتم مواجهات دور الستة عشر من كأس الملك، مساء غدٍ الخميس، فيلعب الباطن مع الرائد، إضافة إلى مواجهة تجمع الفتح والطائي، وأخيرًا مع الكلاسيكو المنتظر بين الاتحاد والشباب.

وإليكم إنفوجرافيك حول الطريق إلى نهائي كأس خادم الحرمين عقب انتهاء مباريات اليوم الأول في دور الـ16 من النسخة الجديدة للبطولة:

كانت إدارة العالمي قد أعلنت قبل ساعات عن طرح تذاكر مباراة النصر والعدالة في كأس الملك، والتي يتسنى للجماهير الحصول عليها باتباع الإرشادات الواردة في التغريدة التالية:

اليوم الاربعـاء ⏳#العالمي في مقـرّه يخوض مباراته 🤩 🆚 | ⁧#النصر_العدالة⁩

⏱ | التاسعة مساءً

🏟 | ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود " يرحمه الله"

🎟 | https://t.co/OrwmDaUiQe والموعد بإذن الله ⁧#نصر⁩ 💛 pic.twitter.com/8jJJS2QIW0 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 21, 2022

نادي النصر

نستهل تغطيتنا مع نادي النصر السعودي، مستضيف لقاء الليلة، ومتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.

حيثما نجح العالمي في الوصول إلى النقطة 22 وصافي (18) هدفًا، عقب الفوز الأخير على الرائد في الجولة التاسعة، بهاتريك من نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا Anderson Talisca.

ليتفوق Al Nassr بفارق الأهداف المسجلة على الشباب الوصيف.

🎬 | اختتمنا الاستعداد لمباراة #النصر_العدالة 💛

وننتظركم غدًا في ملعب الرمز 🤩 pic.twitter.com/vlCnTcBPoT — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) December 20, 2022

ونجح الفرسان هذا الموسم على مستوى دوري روشن للمحترفين، في تحقيق 7 انتصارات، وتعادل في مباراة، وخسر في أخرى.

أما على صعيد كأس خادم الحرمين الشريفين، فقد شارك فارس نجد في إجمالي 34 نسخة من البطولة، حاز خلالها 6 ألقاب، آخرهم كان في عام 1990 على حساب التعاون، بعد الفوز في النهائي (2-0).

نادي العدالة

من جهة أخرى، يدشن نادي العدالة السعودي حضوره الخامس في بطولة كأس الملك السعودي.

حيثما كانت أفضل إنجازات الفريق الوافد من الإحساء في المنطقة الشرقية السعودية، بلوغ دور ربع النهائي مرتين، الأولى خسر فيها من الفيصلي في عام 2017 بنتيجة (1-2)، أما في الثانية فسقط بهدف عبد الرزاق حمد الله نجم الاتحاد الحالي بهدف عام 2020.

صور الشاشة وشارك بتوقعك لمباراة#النصر_العداله 1⃣ يشترط عمل اعجاب

2⃣ يشترط اعادة التغريدة#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/vUUFMIUove — نـادي الــعـدالـة السعودي (@aladalahclub) December 20, 2022

أما على الصعيد المحلي، فالنادي الذي يشارك للمرة الثانية في دوري المحترفين يعاني بشدة هذا الموسم.

حيث يحتل Al Adalh المرتبة الـ14 في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 4 نقاط وصافي (-13) هدفًا، متساويًا مع الخليج أول ثنائي القاع في رصيد النقاط والأهداف، متفوقًا بفارق الأهداف المسجلة فقط.

تاريخ مواجهات النصر والعدالة

في جانب المواجهات التاريخية التي جمعت Al Nassr vs Al Adalh، فوفق ما رصدناه في “نجوم مصرية”، جمعت الناديين مواجهة واحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

جاءت المواجهة الوحيدة بين الفريقين، في دور الثمانية من نسخة 2020 (التي توج بها الهلال على حساب النصر “2-1”)، والتي حسمها العالمي كما أسلفنا بهدف نظيف.

تشكيل مباراة العدالة والنصر

أعلن الجهاز الفني لنادي العدالة السعودي بقيادة المدير الفني التونسي يوسف المناعي عن تشكيل العدالة في مواجهة النصر.

وذلك في ختام مباريات اليوم الثاني في دور الستة عشر من كأس الملك السعودي بالنسخة الجديدة.

التشكيلة الأساسية والاحتياطية للضيوف ضمت الأسماء الآتية:

من ناحية أخرى، كشفت القيادة الفنية لنادي النصر السعودي وعلى رأسها المدرب الفرنسي رودي غارسيا Rudi GARCIA عن تشكيل العالمي ضد العدالة.

التشكيلة الرسمية ودكة بدلاء أصحاب الديار شملت العناصر التالية:

موعد مباراة النصر والعدالة والقنوات الناقلة

أخيرًا، من المقرر إقامة المباراة الثامنة في كأس الملك السعودي 2023، مساء اليوم الأربعاء، عند الساعة العاشرة (10:00 م) بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان والكويت، التاسعة (9:00 م) بتوقيت السعودية والبحرين وقطر، الثامنة (8:00 م) بتوقيت مصر ولبنان وفلسطين ورومانيا وليبيا وقبرص والسودان، السابعة (7:00 م) بتوقيت تونس والمغرب والجزائر وألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا، السادسة (6:00 م) بتوقيت إنجلترا والتوقيت العالمي “غرينتش”.

من ناحية أخرى، وبشأن حكم مباراة النصر والعدالة، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) حتى تكليف الحكم السعودي محمد السماعيل بالمهمة.

إليكم الآن طاقم تحكيم لقاءات اليوم الثاني في دور ثمن النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين 2023:

وعن القنوات الناقلة للمواجهة، فستكون شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية من خلال قناتي SSC1 و SSC5.

أما عن معلق مباراة النصر والعدالة، فسيكون المعلق الرياضي السعودي عبدالله الحربي.

****

ملخص أهداف ونتيجة مباراة النصر والعدالة

انتهت مساء اليوم الأربعاء، مباراة Al Nassr vs Al Adalh.

وذلك في آخر لقاءات اليوم الثاني من دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023.

استمتع معنا بتغطية حصرية “لايف” لحظة بلحظة لأحداث المواجهة.

بجانب ملخص نتيجة وأهداف مباراة النصر ضد العدالة، فقط وحصريًا من خلال منصتكم “نجوم مصرية”.

فضلًا لا أمرًا، قم بعمل تحديث أو ريفرش Refresh للصفحة باستمرار من أجل متابعة كل جديد بإذن الله.

انطلاقة اللقاء، والكرة في البداية مع أصحاب الديار،،

حكم المباراة يطالب في البداية بتغيير الكرة،،

الدقيقة 1: انطلاقة أولى مع العالمي في مواجهة قد يغيب عنها الحذر المألوف في مباريات أغلى الكؤوس.

تناقل للكرات الآن بين أصحاب الأرض في وسط ملعب العدالة.

تمريرة بينية من سلطان الغنام تطول على أيمن يحيى وإلى ركلة مرمى للضيوف في الجانب الأيسر من الدفاع.

أول إمساك بالكرة من جانب الضيوف، ولكن سرعان ما تقطع في وسط الملعب.

2 دقيقة: عودة الاستحواذ وتناقل الكرات بين أقدام الفرسان، وتمريرة بينية من الصليهم تطول ولا يلحق بها بيتي مارتينيز وإلى ركلة مرمى للعدالة.

الدقيقة 3: مازال فارس نجد في محاولة للوصول إلى شباك ميلان مياتوفيتش ولكن دفاع الضيوف يواصل الصمود.

أوووووووووه أول تهديد من بيتي مارتينيز بعد استخلاص رائع لكرة من على حدود منطقة الجزاء، والكرة ترتطم في العارضة الأفقية للحارس ميلان مياتوفيتش والكرة في الأخير إلى ركلة مرمى للفريق الوافد من الإحساء.

4 دقائق: العالمي ما يزال في حالة ضغط، ودفاع العدالة ناجح حتى الأداء في التدخلات والإبعاد لكل الكرات.

إذن 5 دقائق أولى مرت من أحداث مباراة النصر والعدالة، والنتيجة الحالية هي التعادل السلبي (0-0).

الدقيقة 6: ركلة حرة مباشرة لصالح النصر في وسط الملعب، والمحاولات مستمرة لاختراق دفاعات العدالة.

انطلاقة بتمريرة ومحاولة تنفيذ هجمة مرتدة من الضيوف، ولكن يبعدها دفاع الفرسان في الأخير.

خطأ لصالح العدالة بعد دفعة في الظهر من جانب القائد النصراوي سلطان الغنام في محاولة هجومية للعالمي على حدود منطقة الجزاء.

7 دقائق: تناقل للكرات مستمر يعطي الاستحواذ شبه كامل للنصر، وعرضية رائعة من الغنام، تمر من أمام تاليسكا، وإلى ركلة مرمى للضيوف.

الدقيقة 8: مازالت الكرة بشكل شبه تام في اللقاء مع العالمي، بانتظار التوهج بأولى الأهداف.

9 دقائق: أووووه.. عرضية نصراوية عن طريق سامي النجعي، من الجهة اليمنى لدفاع العدالة، يقابلها تاليسكا برأسية تمر إلى خارج الملعب في الأخير.

إذن 10 دقائق أولى مرت من زمن الشوط الأول، ونتيجة مباراة النصر ضد العدالة مازالت التعادل السلبي (0-0) مستمر.

الدقيقة 11: العدالة بدأ يكتسب الثقة ويدخل في أجواء اللقاء، بمزيد من الاستحواذ على الكرة، ولكن بلا خطورة حتى الآن على مرمى دافيد أوسبينا.

12 دقيقة: انطلاقة بعد تمريرة بينية من أيمن يحيى في الجانب الأيسر من دفاع العدالة، ومحاولة عرضية من الأخير تصطدم في دفاع الضيوف وإلى ركلة ركنية.

أوووووووه فرصة جديدة وهدف آخر يضيع من النصر عن طريق تاليسكا بعد رأسية من الركلة الركنية تصطدم في العارضة الأفقية، قبل أن ترتد إلى البرازيلي يسددها من أمام المرمى في القائم الأيسر لمرمى الحارس ميلان مياتوفيتش.

ربع ساعة أولى مرت، ونتيجة مباراة العدالة ضد النصر هي التعادل السلبي (0-0) ولكن العالمي أخطر.

الدقيقة 16: ضغط متواصل من جانب النصر ونسبة الاستحواذ 74% مقابل 26% للعدالة.

17 دقيقة: تمريرة وعرضية إلى داخل منطقة جزاء العدالة في الجانب الأيمن من دفاع الأخير، تبعد بعد ذلك.

أوباااااا مقصية من جانب أندرسون تاليسكا من داخل منطقة جزاء العدالة، ولكن تخرج الكرة إلى ركلة مرمى للضيوف.

الدقيقة 18: توقف اللقاء لإصابة إدسون فيليبي دا كروز لاعب العدالة الآن.

مازالت المحاولات النصراوية متواصلة بتنويع للعب من اليمين إلى اليسار، ولكن دفاعات الضيوف تواصل الصمود مع انكماش واضح لمواجهة المد الهجومي لأصحاب الأرض.

19 دقيقة: استئناف اللعب، وسعي على فترات من جانب العدالة للدخول في المباراة وتهديد مرمى الفرسان ولكن بلا جدوى حتى الآن!.

عمومًا ثلث سعى أولى مرت، والنتيجة كما بدأ اللقاء بالتعادل السلبي (0-0).

الدقيقة 21: عرضية جديدة مميزة من جانب القائد النصراوي سلطان الغنام، تمر من أمام سامي النجعي وتاليسكا وإلى ركلة مرمى للضيوف.

انطلاقة بمجهود فردي من تاليسكا وتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، يبعدها دفاع العدالة برأسية إلى ركلة زواية في الجهة اليسرى.

22 دقيقة: نحن الآن أمام مباراة من اتجاه واحد تقريبًا، في ظل انكماش واضح من الضيوف مع فوارق في الإمكانيات لا تخفى على أحد.

الدقيقة 23: تمريرات نصراوية في وسط ملعب العدالة، في محاولة لخلخلة دفاع الأخير، ولكن تقطع بتمريرة طولية، وإلى خطأ وتسلل على أندرسون بلاتا في الجانب الأيسر من دفاع فارس نجد.

24 دقيقة: هل نشهد هدف أول من العالمي، أو حتى لدغة من العدالة مع انتصاف الشوط الأول في مواجهة الكأس السعودية المثيرة؟.

الدقيقة 25: عمومًا مر الآن أكثر من منتصف الشوط الأول في مباراة النصر ضد العدالة والنتيجة مازالت (0-0).

أوباااااااااا كيف أضعتها يا أيمن يحيى!.

تمريرة بينية نصراوية وصلت إلى أيمن يحيى، انفرد بها الأخير بالحارس، ثم سددها تصطدم في القدم اليمنى للأخير قبل أن تخرج إلى ركلة ركنية.

26 دقيقة: ركلة ركنية لصالح فارس نجد في الجهة اليسرى من دفاع العدالة، تلعب سريعة وتقابل برأسية من أيمن يحيى تعلو العارضة الأفقية لمرمى الحارس ميلان مياتوفيتش وإلى ركلة مرمى.

الدقيقة 27: مع مرور الوقت يكتسب العدالة الثقة ويدخل أكثر في المباراة، وهنا تكمن الخطورة على العالمي!.

28 دقيقة: تمريرة طولية من الجانب الأيمن لدفاع العدالة عن طريق الصليهم، يفشل سلطان الغنام في السيطرة عليها في الجانب الآخر، لتطور وتخرج إلى رمية جانبية.

الدقيقة 29: فرصة خطيرة أخرى نصراوية بمرور رائع من تاليسكا ثم تمريرة إلى خارج منطقة الجزاء مع بيتي ماريتينز، يسددها الأخير بكرة تعلو مرمى ميلان مياتوفيتش وإلى ركلة مرمى.

على كل الأحوال، مضت النصف ساعة الأولى في اللقاء، ونتيجة مواجهة العدالة أمام النصر (0-0).

الدقيقة 31: عرضية جديدة من الفرسان، من الجهة اليسرى لدفاع العدالة، يقابلها تاليسكا برأسية ضعيفة تصل سهلة إلى يد الحارس ميلان مياتوفيتش.

32 دقيقة: سيطرة واستحواذ كامل من جانب النصر والاستحواذ حتى الآن بنسبة 78% مقابل 22% للعدالة.

الآن العدالة يبدو الدخول في الأجواء وسط تناقل للكرات في وسط ملعب النصر، ولكن بلا خطورة على مرمى دافيد أوسبينا إلى الآن.

الدقيقة 33: هل ينتهي بنا الشوط الأول بنتيجة التعادل السلبي؟.

مازال الضيوف يواصلون تناقل الكرات، وإلى خطأ مع المدافع الإسباني ألفارو غونزاليز لاعب العالمي.

34 دقيقة: صافرة وخطأ لصالح النصر واصطدام بين سلطان الغنام ومحمد العوفي لاعب الاتحاد السابق على حدود منطقة الجزاء للضيوف.

الدقيقة 35: 10 دقائق أخيرة، ونتيجة مباراة العدالة والنصر هي التعادل السلبي (0-0).

الدقيقة 36: فرصة بهجمة نصراوية منظمة، تبعد باستبسال واضح من جانب دفاع العدالة الآن.

توقف اللقاء لإصابة سامي النجعي بضربة في الساق الأيمن للاعب النصراوي من جانب أندرسون بلاتا بانتظار قرار الـVAR، على غرار حالة الطرد في مباراة الهلال والاتفاق في الكأس السعودية والتي سبقت تلك المباراة، وحسمها الزعيم بنتيجة (4-0) وطرد للمهاجم الدولي التونسي نعيم السليتي بعد تدخل قوي في الدقيقة 41 من الشوط الأول.

39 دقيقة: المشجع البرازيلي ينتقل من مباراة الهلال ضد الاتفاق ومنها إلى مدرجات النصر في لقاء الليلة.

بطاقة صفراء على ألفارو غونزاليز مدافع النصر على الأرجح بداعي الاحتجاج غير اللقاء مع حكم اللقاء.

الدقيقة 40: استئناف اللعب و5 دقائق أخيرة قبل نهاية الشوط الأول.

41 دقيقة: جوووووووووووووووول أول أخيرًا للعالمي من جانب أيمنى يحيى.

جاء الهدف بعد تمريرة طولية من بعد منتصف ملعب العدالة، وصلت إلى سلطان الغنام، مررها أرضية أبعدها دفاع العدالة بصورة خاطئة، لتصل سهلة إلى أيمن يحيى من أمام المرمى مباشرة، يسددها في الشباك بكل سهولة.

نتيجة مباراة النصر ضد العدالة الآن (1-0).

الدقيقة 42: مجددًا السيطرة والاستحواذ مع العالمي، ومن المتوقع أن ينتفض العدالة في الشوط الثاني من أجل تعديل النتيجة، وهو ما قد يسمح للعالمي بتسجيل مزيد من الأهداف مع انفتاح الملعب.

43 دقيقة: تمريرة بينية من سلطان الغنام إلى أيمن يحيى في الجانب الأيسر من دفاع العدالة، ولكن يؤمن عليها الأخير لتخرج إلى ركلة مرمى.

الدقيقة 44: مرة أخرى فارس نجد يواصل الضغط والتهديد لمرمى الضيوف، فهل نشهد هدفًا ثانيًا؟.

أوووووووووه هدف ثانٍ ملغي بالفعل بعد عرضية من جانب القائد سلطان الغنام من خارج منطقة الجزاء، تركها أيمن يحيى الموجود في موقف تسلل، لكنه أغلق الرؤية على حارس العدالة، وإلى داخل الشباك، ولكن الراية والصافرة تلغي الهدف بداعي التسلل.

إذن 5 دقائق وقت بدل من ضائع، ونتيجة مباراة العدالة ضد النصر هي تأخر الأول في كأس ملك السعودي (0-1).

الدقيقة 2+45: حاليًأ الكرة مع لاعبي العدالة، ومحاولة التجرأ على النصر الآن، ومحاولة مرور من غونزاليس، ولكن يقطعها عبدالإله العمري على حدود منطقة الجزاء.

45+3 دقيقة: محاولة نصراوية أخرى، تنتهي بخطأ على العالمي على حدود منطقة جزاء الضيوف.

مخالفة وخطأ لصالح سامي النجعي بعد منتصف ملعب النصر الآن.

الدقيقة 4+45: تمريرة طولية نصراوية، يبعدها دفاع العدالة، تسقط بشكل رائع أمام بيتي مارتينيز على قوس منطقة جزاء الضيوف، يسددها الأخير ولكن الكرة إلى خارج المرمى.

آخر المحاولات إذن في شوط اللقاء الأول مع العالمي، ولكن حكم المباراة يطلق صافرته معلنًا النهاية.

إذن نهاية الشوط الأول في مباراة النصر والعدالة، والنتيجة الحالية هي تقدم فارس نجد (1-0) بهدف أيمن يحيى.

إليكم إحصائيات شوط اللقاء الأول:

***

انطلاقة الشوط الثاني، والكرة في البداية مع العدالة،،

الدقيقة 45: انطلاقة أولى من الضيوف في الجانب الأيمن من دفاع العالمي، والكرة تخرج إلى رمية جانبية لأصحاب الديار.

46 دقيقة: محاولات للهجوم من جانب العدالة على استحياء، وتقريبًا سنشهد نفس سيناريو الشوط الأول في الفترة الثانية من المواجهة.

محاولة نصراوية وسقوط بيتي مارتينيز على حدود منطقة جزاء العدالة، ولكن حكم المواجهة يشير لعدم وجود أخطاء.

الدقيقة 47: رميات جانبية عدة للفريقين، واللعب محصور في وسط الملعب.

تناقل للكرات متواصل بين لاعبي النصر الآن في وسط ملعب الضيوف، وتمريرة طولية إلى سلطان الغنام، يتدخل دفاع الضيوف ويبعدها إلى ركلة زاوية من الجهة اليسرى لدفاع العدالة.

48 دقيقة: تسديدة قوية من سلطان الغنام بعد الركلة الركنية، وسط ارتباكة دفاعية للضيوف، والكرة أعلى من العارضة والقائمين.

الدقيقة 49: تمريرة خاطئة من دفاع العدالة من جانب عبد العزيز الجمعان إلى ميلان مياتوفيتش ولكن تطول وتخرج إلى ركلة ركنية.

أووووووووه هدف ثاني للعالمي يضيع، بعد عرضية من ركلة ركنية تمر من أمام تاليسكا يستقبلها ألفارو برأسية وإلى الشباك الخارجية اليمنى لمرمى حارس الضيوف.

50 دقيقة: 5 دقائق مضت من زمن الشوط الثاني، ونتيجة مباراة النصر أمام العدالة هي التقدم منذ الدقيقة 41 في الشوط الأول بهدف أيمن يحيى (1-0).

الدقيقة 52: ضغط متواصل من جانب أصحاب الأرض، لكن يظل غياب تاليسكا عن مستواه، علامة استفهام واضحة في مواجهة العدالة والنصر في دور الـ16 من كأس الملك السعودي اليوم.

مخالفة وخطأ على تاليسكا بعد دفعة في ظهر عبدالعزيز الجمعان، بعد عرضية من الجانب الأيسر لدفاع الضيوف.

53 دقيقة: هل نشهد نزول المهاجم الكاميروني النصراوي أبوبكر فنسنت صاحب هدف فوز الأسود غير المروضة في البرازيل في كأس العالم قطر 2022؟.

الدقيقة 54: تمريرة طولية وفرصة هجومية جديدة إلى تاليسكا، تطول في الجهة اليمنى من دفاع العدالة، وإلى ركلة مرمى.

55 دقيقة: فوارق واضحة في الإمكانيات بين لاعبي الفريقين، ولا تزال الأفضلية لاعبًا ونتيجة للعالمي بعد 10 دقائق مرت من زمن الشوط الأول (1-0).

ميلان مياتوفيتش ينقذ مرمى العدالة من هدف نصراوي محقق بعد تسديدة من بيتي مارتينيز من على حدود منطقة جزاء الضيوف.

الدقيقة 57: توقف اللقاء لإصابة عبد المجيد الصليهم عقب تدخل في وسط ملعب العدالة وتوقف المباراة.

58 دقيقة: انطلاقة سريعة نصراوية، وتمريرة بينية من أيمن يحيى، لا تصل إلى تاليسكا مع تدخل الدفاع الفريق القادم من الإحساء في آخر لحظة.

مرتدات نصراوية يغيب عنها السرعة، مماد يهدر الفرصة التهديفية.

الدقيقة 59: إصابة أيمن يحيى صاحب هدف اللقاء الوحيد، بعد تدخل غير صحيح مع أحد لاعبي العدالة، وإصابة اللاعبين مع نزول الطاقم الطبي.

60 دقيقة: ساعة لعب مرت، ونزل الكاميروني أبوبكر فنسنت يستعد للدخول في تشكيلة العالمي، والنتيجة مازالت تقدم العالمي (1-0).

لافتتات للترحيب بـ”صاروخ ماديرا” في مدرجات العالمي.

الدقيقة 61: مازالنا نشهد لقاءً من اتجاه واحد على طريقة التقسيمة تمامًا، والاستحواذ للنصر 74% مقابل 26% للعدالة.

الآن خروج بيتي مارتينيز ونزول فنسنت أبو بكر من أجل تعزيز القوة الهجومية النصراوية.

62 دقيقة: تناقل للكرات بين لاعبي العالمي، وعرضية من كونان في الجانب الأيمن من دفاع العدالة، يبعدها الأخير إلى رمية جانبية.

الدقيقة 63: تصويبة من تاليسكا من على حدود منطقة جزاء العدالة، تستفز مدرب العالمي رودي غاريسا بعد ضياعها إلى خارج الملعب.

64 دقيقة: تناقل للكرات بين أقدام لاعبي العالمي على حدود منطقة جزاء الضيوف، وإلى تمريرة بينية إلى أبو بكر فنسنت، يراوغ فيها الحارس ثم يسددها في الشباك الخارجية اليسرى لمرمى الضيوف.

الآن مرت ثلث ساعة في الشوط الثاني، ولا تزال نتيجة مباراة النصر ضد العدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين هي تقدم أصحاب الأرض (1-0).

الدقيقة 66: العدالة بدأ يتحرر من مناطقه الدفاعية ويهاجم العالمي، ولكن دون خطورة على مرمى دافيد أوسبينا بعد.

68 دقيقة: محاولة انطلاق نصراوية مع كونان، والكرة يبعدها دفاع العدالة في الجانب الأيمن إلى رمية تماس.

تمريرة بدون عنوان من لويس غوستافو من بعد منتصف ملعب العدالة، والكرة لا تجد إلى الطريق إلى خارج الملعب.

الدقيقة 69: سقوط وإصابة أحد لاعبي العدالة بعد منتصف ملعب النصر، ونزول الطاقم الطبي.

70 دقيقة: ثلث ساعة أخيرة متبقية في اللقاء، والنتيجة ما تزال التقدم بهدف نظيف لأصحاب الأرض (1-0).

الدقيقة 71: تسديدة قوية ومباغتة من لويس غوستافو من على حدود منطقة جزاء العدالة، يبعدها حارس الأخير بقفازه إلى ركلة ركنية سابعة للعالمي، مقابل ولا ركنية للضيوف.

72 دقيقة: نذكر بأن مدرب العدالة لم يجر أي تبديلات على تشكيل فريقه حتى الآن رغم التأخر في النتيجة.

الدقيقة 73: محاولات مستمرة لهدف ثانٍ مطمئن للعالمي، ولكن دفاعات العدالة تواصل الصمود.

سقوط سامي النجعي على حدود منطقة جزاء العدالة، ولكن حكم اللقاء يرفض منح خطأ ويشير لوجود رمية تماس لفارس نجد.

74 دقيقة: تمريرة بينية خطيرة بعض الشيء للضيوف، ولكن يبعدها كونان ببراعة بعد ذلك.

عرضية نصراوية جديدة من الجانب الأيسر لدفاع الضيوف، وإلى ركلة ركنية أخرى لأصحاب الديار.

الدقيقة 75: ربع ساعة أخيرة في المباراة، ولا تزال النتيجة مستمرة بتقدم النصراويين بهدف نظيف لأيمن يحيى في الدقيقة 41 من زمن المباراة في الشوط الأول (1-0).

الدقيقة 77 : هدف ملغي لصالح النصر مع فنسنت أبو بكر بداعي التسلل على المهاجم الكاميروني للعالمي.

78 دقيقة: مخالفة وركلة حرة للعدالة بعد منتصف ملعب النصر، تصل إلى أندرسون بلاتا، يقابلها بعرضية بالقدم اليمنى، تمر قبل أن تصل إلى رأس إدسون فيليبي دا كروز وإلى ركلة مرمى لأصحاب الديار.

الدقيقة 79: 3 تبديلات الآن للعدالة، بنزول أحمد السلطان وعارف صالح آل حيدر ومحمد بن علي بن عبدالله أبو عبد، وخروج كريستوفر جونزاليز وإدسون فيليبي دا كروز وأندرسون بلاتا.

80 دقيقة: الآن يخرج عبدالمجيد الصليهم ويشرك علي الحسن في تشكيلة النصر.

10 دقائق أخيرة في المباراة والنتيجة الحالية هي تقدم فارس نجد (1-0).

أيضًا نزول خالد الغنام وخروج صاحب الهدف الوحيد في المباراة أيمن يحيى.

الدقيقة 83: رأسية من سامي النجعي بعد عرضية من جانب كونان، والكرة تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى ميلان مياتوفيتش، وإلى ركلة مرمى.

84 دقيقة: العالمي الآن يحاول امتصاص أي محاولة من جانب الضيوف في العودة إلى اللقاء، والتبديلات الأخيرة تظهر ذلك.

تمريرة بينية طولية من كونان إلى البديل خالد الغنام، ولكن الكرة تطول في الجانب الأيمن من دفاع الضيوف، وإلى ركلة مرمى.

الدقيقة 85: جوووووووووووول ثانٍ أخيرًا لفارس نجد من سامي النجعي.

هدف النصر الثاني جاء بعد تمريرة بينية رائعة من البديل الكاميروني فنسنت أبو بكر تضع النجعي في انفراد بالمرمى، وتسديدة في الشباك.

نتيجة مباراة النصر ضد العدالة الآن (2-0).

الدقيقة 86: العدالة لا يوجد لديه ما يبكي عليه، وانطلاقة من الجانب الأيمن لدفاع العالمي، وسقوط أحد لاعبيه ولكن حكم اللقاء يشير لعدم وجود أخطاء.

الآن تبديل جديد للعدالة بنزول وليد الشنقيطي وخروج لوتارو بالاسيوس.

أيضًا خروج ألفارو وغوستافو ونزول عبدالله الخيبري وعلي لاجامي في تشكيلة النصر.

88 دقيقة: خطأ لصالح علي الحسن في دائرة وسط الملعب بعد تدخل على القدم اليسرى للاعب النصر.

الدقيقة 89: ضغط نصراوي مستمر، ومحاولة تنفيذ تمريرة 2.1 بين تاليسكا وأبو بكر، ولكن يقرأها دفاع العدالة بصورة ناجحة على حدود منطقة الجزاء.

نهاية الوقت الأصلي من المباراة، وحكم اللقاء يعطي 8 دقائق وقت بدل من ضائع.

نتيجة مباراة النصر والعدالة (2-0).

الدقيقة 1+90: خطأ وركلة حرة للعدالة من على حدود منطقة جزاء النصر تلعب قوية وإلى ركلة مرمى للعالمي.

90+2 دقيقة: تبديل آخر وأخير للعدالة بخروج حسن الحبيب ونزول عبد الرحمن الحريب.

الدقيقة 3+90: بينية نصراوية جديدة من فنسنت أبو بكر، يتحصل منها خالد الغنام على ركلة ركنية، تصل بعد ذلك إلى سامي النجعي يتباطئ في تخليصها داخل الشباك، والكرة إلى ركلة مرمى للضيوف.

90+4 دقيقة: تمريرة بينية في غاية الخطورة للضيوف، ولكن يفشل المهام في استغلالها، وإلى ركلة مرمى لفارس نجد.

90+5 دقيقة: نحو 3 دقائق أخيرة في الوقت بدل من ضائع، والعالمي بات أقرب من دور الثمانية في كأس الملك السعودي أقرب من أي وقتٍ مضى.

الدقيقة 6+90: آخر الدقائق، ورمية جانبية للعالمي بعد إبعاد خاطئ حارس العدالة.

90+7 دقيقة: خطأ وقد تكون الكرة الأخيرة بركلة حرة للنصر بعد إعاقة تاليسكا في الجانب الأيمن من دفاع العدالة بجوار الراية الركنية قليلًا.

احتكاكات بين تاليسكا ومحمد بن علي بن عبدالله أبو عبد وبطاقة صفراء على الأخير.

الدقيقة 8+90: صافرة حكم اللقاء بنهاية المواجهة، ونتيجة مباراة النصر ضد العدالة النهائية هي فوز العالمي (2-0).

إليكم إحصائيات اللقاء كاملة:

****

على ضوء نتيجة مواجهة النصر والعدالة، يتأهل العالمي إلى دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليكون خامس المتأهلين إلى هذه الدور.

كانت أقيمت اليوم الأربعاء، مباراتان:

في الأولى حقق أبها انتصارًا عريضًا وصعبًا على ضيفه التعاون في لقاء امتد للأشواط الإضافية للمرة الأولى في كأس الملك السعودي 2023، لتنتهي المواجهة بفوز زعيم الجنوب بنتيجة (4-3).

أما المواجهة الثانية فحسمها الهلال ضد مضيفه الاتفاق “بـ10 لاعبين” برباعية نظيفة.

لتكون المواجهة المقبلة للنصر في دور الثمانية من أمام أبها، وذلك على ملعب مرسول بارك “في وقت يحدد لاحقًا”.

بينما سينتظر الهلال الفائز غدًا الخميس من مواجهة الفتح والطائي.

الآن إليكم المتأهلين إلى ربع نهائي كأس الملك السعودي في النسخة الجديدة من المسابقة بعد انتهاء مباريات اليوم الثاني في دور الستة عشر: