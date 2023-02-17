«فوز صعب واستعادة الصدارة».. نتيجة مباراة النصر والتعاون في الدوري السعودي

بانتصار صعب، أسفرت نتيجة مباراة النصر والتعاون، في مستهل مباريات اليوم الثالث عن الجولة 17 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023/2022، والتي استضافها ملعب مرسول بارك Mrsool Park في العاصمة السعودية الرياض، وذلك بفوز أعاد صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين إلى قلعة العالمي مرة، لتتواصل معها “لعبة الكراسي الموسيقية”، بانتظار لقاء مؤجل للزعيم من أمام الفيحاء، بينما توقف رصيد التعاون وكفاحه نحو اللحاق بقطار المنافسة على لقب مثير قد لا يحسم إلا في الأمتار الأخيرة.

على كل الأحوال، سنتناول بالتفصيل في التقرير التالي، نتيجة مباراة النصر والتعاون، بالإضافة إلى إحصائيات اللقاء كاملة، وكذلك تشكيل الفريقين قبل المواجهة، علاوة على جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي في نسخته رقم 47 أثناء الأسبوع 17.

نتيجة مباراة النصر والتعاون

كما أسلفنا، فقد انتهت مباراة التعاون ضد النصر، ضمن لقاءات اليوم الثالث وقبل الأخير عن الأسبوع السابع عشر من بطولة Saudi Professional League 2023/2022، وذلك بفوز فارس نجد بنتيجة (2-1).

إليكم أولًا تشكيل الفريقين قبل المواجهة:

أما عن أهداف المباراة، فقد افتتحها نجم الأهلي السابق عبدالرحمن غريب، في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، وذلك بعد تمرير ساحرة من وسط الملعب من جانب النجم والقائد البرتغالي كريستيانو رونالدو ضربت دفاعات الضيوف، لينطلق غريب منفردًا بمرمى حارس التعاون البرازيلي مايلسون تينوريو دوس سانتوس Mailson، مسجلًا أول أهداف العالمي.

لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر على التعاون بهدف نظيف (1-0).

فيما يلي إحصائيات شوط اللقاء الأول:

في الشوط الثاني، وبعد مضي دقيقتين فقط من انطلاقه، نجح لاعب الوسط الإسباني ألفارو ميدران Alvaro Medran في إدراك هدف التعادل للذئاب، وذلك بعد عرضية قوية ومتقنة من جانب البديل سميحان النابت، وصلت إلى ميدران المتواجد وحيدًا عند القائم الأيمن لمرمى نواف العقيدي، لم يتردد في تسجيلها داخل الشباك.

وشهدت الدقيقة 66 ألغى هدف لصالح سكري القصيم من توقيع المهاجم الكاميروني الدولي ليندر تاوامبا Leandre Tawamba بداعي تسلل الأخير.

أما عن هدف الحسم، فأتى قبل 12 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة، عن طريق المدافع عبدالله مادو، وذلك بعد عرضية من الجانب الأيمن لدفاع التعاون، وصلت إلى البرازيلي لويس جوستافو Luiz Gustavo الذي سددها بباطن القدم، قبل أن تصل إلى “صاروخ ماديرا” الواقف أمام مرمى التعاون، ليمررها في الأخير إلى مادو الذي يسجلها مباشرة في المرمى.

لتنتهي مباراة النصر أمام التعاون، بعد احتساب 9 دقائق وقت بدل من ضائع، والنتيجة النهائية هي فوز القاري (2-1).

إليكم إحصائيات اللقاء كاملة:

هذا ومن المقرر أن تقام بعد قليل، مباراة الوحدة والرائد في ختام لقاءات اليوم الثالث وقبل الأخير من دوري روشن السعودي للمحترفين.

على ضوء نتيجة مباراة النصر ضد التعاون، يرتفع رصيد العالمي إلى النقطة 40 وصافي (27) هدفًا، لينجح في استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.

بينما تجمد رصيد الذئاب عند 30 نقطة وصافي (6) أهداف، ويبقى في المرتبة الخامسة.

إليكم جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا أثناء الجولة 17: