«رقم قياسي تاريخي!».. ملخص أهداف و نتيجة مباراة النصر وأبها في كأس خادم الحرمين

انتهت قبل قليل، أحداث المباراة الثانية في اليوم الختامي عن مرحلة دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، حيث أسفرت نتيجة مباراة النصر وأبها، والتي أقيمت على ملعب مرسول بارك Mrsool Park في العاصمة السعودية الرياض، عن فوز منطقي – برقم قياسي تاريخي – للعالمي، ليتأهل فارس نجد إلى نصف نهائي البطولة رفقة الاتحاد، والمقرر انطلاق مواجهاته يوم الأحد 23 أبريل المقبل.

على كل الأحوال، سنتعرف سويًا في التقرير التالي، ملخص أهداف و نتيجة مباراة النصر وأبها، إضافة إلى إحصائيات اللقاء كاملة، وكذلك تشكيل الفريقين قبل المواجهة.

تشكيل المباراة

دخل فريقا النصر وأبها مباراة اليوم بتشكيل مكون من العناصر والأسماء الآتية:

ملخص أهداف و نتيجة مباراة النصر وأبها

كما أسلفنا، فقد انتهت قبل لحظات أحداث مباراة النصر ضد أبها، في ثاني لقاءات اليوم الثاني والأخير عن دور الثمانية في بطولة كأس الملك السعودي 2023، في النسخة 48 من المسابقة، وأسفرت نتيجة اللقاء عن فوز القاري (3-1).

جاءت المواجهة بطاقم تحكيم لاتفي بقيادة الحكم الدولي أندريس تريمانيس Andris Treimanis وفق ما أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) ظهر اليوم رسميًا.

أما عن أهداف المواجهة، فقد افتتحها العالمي مبكرًا عن طريق لاعب الوسط السعودي سامي خليل النجعي في الدقيقة الأولى من المواجهة، وتحديدًا في الثانية الـ11 من زمن اللقاء، مسجلًا أسرع هدف في تاريخ كأس خادم الحرمين الشريفين.

جاء الهدف الأول للقاري بتمريرة طولية نفذها المدافع عبدالإله العمري بعد ضربة البداية مباشرة، وصلت إلى سلطان الغنام في الجانب الأيسر من دفاع أبها، مررها بدوره بينية ضربت دفاعات زعيم الجنوبي ووصلت إلى سامي النجعي، الذي رواغ الدفاع والحارس الكاميروني ديفيز إيباسي، قبل أن يسدد أرضية تهادت إلى أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الضيوف.

وفي الدقيقة 21، نجح لاعب الوسط السعودي عبدالله محمد الخيبري في مضاعفة النتيجة لأصحاب الأرض.

الهدف الثاني لفارس نجد أتى من عرضية نفذها الظهير الأيسر الإيفواري غيسلان كونان Ghislain Konan من على حدود منطقة الجزاء الأبهاويين، وصلت إلى عبدالله الخيبري، الذي سددها بدوره من مرة واحدة، عرفت طريقها نحو الجانب الأيسر من مرمى حارس الضيوف.

لينتهي الشوط الأول من مباراة النصر وأبها، بتقدم العالمي بهدفين نظيفين (2-0).

إليكم فيما يلي إحصائيات الشوط الأول من المواجهة:

في الشوط الثاني، يتمكن لاعب الوسط السعودي الشاب محمد خليل مران من تسجيل ثالث الأهداف النصراوية بعد 4 دقائق فقط من انطلاقه.

أتى الهدف النصراوي الثالث بعد عرضية عقب ركلة ركنية في الجانب الأيسر من دفاع زعيم الجنوب، وصلت إلى محمد مران، الذي حاول تسديدها برأسية، لولا تدخل الحارس إيباسي لتسقط الكرة من يده، ويتابعها مران بشكل جيد، ثم يسددها في المرمى الخالي.

وأبى الضيوف الخروج بلا تسجيل، لينجح البديل عبد الفتاح محمد آدم في إحراز هدف حفظ ماء الوجه الأبهاوي مع الدقيقة 69 من زمن المواجهة.

الهدف الوحيد لأبها في مرمى النصر، جاء من تسديدة البديل سعد السلولي من على حدود منطقة جزاء العالمي، تصدى لها نواف العقيدي، قبل أن تسقط من يديه فيتابعها عبد الفتاح آدم بتصويبة داخل الشباك.

لتنتهي مباراة النصر أمام أبها بعد احتساب 5 دقائق وقت بدل من ضائع، والنتيجة النهائية هي فوز القاري (3-1).

ليتأهل العالمي رفقة الاتحاد، والوحدة الذي تمكن من الفوز على ضيفه أبها بنتيجة (2-1)، إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023.

وعن أهداف مباراة الوحدة والباطن، فقد سجلها المغربي فيصل فجر من ركلة جزاء في الدقيقة 18 ولاعب الوسط البرازيلي أنسيلمو دي مورايس Anselmo في الدقيقة 53 لـ فرسان مكة، بينما أحرز يوسف الشمري هدف السماوي الوحيد عند الدقيقة 41.

ليضرب النصر موعدًا مع الوحدة في دور قبل النهائي من كأس الملك 2023، فيما سيلعب الفائز من الهلال والفتح مع الاتحاد في الطرف الثاني من الدور ذاته.

عمومًا إليكم إحصائيات مواجهة النصر مع أبها كاملة:

* انتظرونا مع ملخص لـ مباراة الهلال والفتح بعد انتهائها، والتي تنطلق بعد نحو ساعة من الآن بإذن الله.