أخبار الرياضة

«رقم قياسي تاريخي!».. ملخص أهداف و نتيجة مباراة النصر وأبها في كأس خادم الحرمين

سيف المصري

انتهت قبل قليل، أحداث المباراة الثانية في اليوم الختامي عن مرحلة دور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023، حيث أسفرت نتيجة مباراة النصر وأبها، والتي أقيمت على ملعب مرسول بارك Mrsool Park في العاصمة السعودية الرياض، عن فوز منطقي – برقم قياسي تاريخي – للعالمي، ليتأهل فارس نجد إلى نصف نهائي البطولة رفقة الاتحاد، والمقرر انطلاق مواجهاته يوم الأحد 23 أبريل المقبل.

ملخص أهداف و نتيجة مباراة النصر وأبها في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

على كل الأحوال، سنتعرف سويًا في التقرير التالي، ملخص أهداف و نتيجة مباراة النصر وأبها، إضافة إلى إحصائيات اللقاء كاملة، وكذلك تشكيل الفريقين قبل المواجهة.

قد يهمك:

موعد مباراة الهلال والاتفاق في دوري روشن والقنوات الناقلة

رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد والفتح في الجولة 21 من دوري روشن السعودي

موعد مباراة الاتحاد والفتح في دوري روشن والقنوات الناقلة

تشكيل المباراة

دخل فريقا النصر وأبها مباراة اليوم بتشكيل مكون من العناصر والأسماء الآتية:

تشكيل النصر في مواجهة أبها في دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين
تشكيل النصر في مواجهة أبها في دور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين
تشكيل أبها ضد الفتح في دور الثمانية من كأس الملك السعودي
تشكيل أبها ضد الفتح في دور الثمانية من كأس الملك السعودي

ملخص أهداف و نتيجة مباراة النصر وأبها

لحظة تسجيل سامي النجعي هدف النصر الأول في شباك أبها والأسرع في تاريخ كأس خادم الحرمين
لحظة تسجيل سامي النجعي هدف النصر الأول في شباك أبها والأسرع في تاريخ كأس خادم الحرمين

كما أسلفنا، فقد انتهت قبل لحظات أحداث مباراة النصر ضد أبها، في ثاني لقاءات اليوم الثاني والأخير عن دور الثمانية في بطولة كأس الملك السعودي 2023، في النسخة 48 من المسابقة، وأسفرت نتيجة اللقاء عن فوز القاري (3-1).

جاءت المواجهة بطاقم تحكيم لاتفي بقيادة الحكم الدولي أندريس تريمانيس Andris Treimanis وفق ما أعلنه الاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) ظهر اليوم رسميًا.

أما عن أهداف المواجهة، فقد افتتحها العالمي مبكرًا عن طريق لاعب الوسط السعودي سامي خليل النجعي في الدقيقة الأولى من المواجهة، وتحديدًا في الثانية الـ11 من زمن اللقاء، مسجلًا أسرع هدف في تاريخ كأس خادم الحرمين الشريفين.

جاء الهدف الأول للقاري بتمريرة طولية نفذها المدافع عبدالإله العمري بعد ضربة البداية مباشرة، وصلت إلى سلطان الغنام في الجانب الأيسر من دفاع أبها، مررها بدوره بينية ضربت دفاعات زعيم الجنوبي ووصلت إلى سامي النجعي، الذي رواغ الدفاع والحارس الكاميروني ديفيز إيباسي، قبل أن يسدد أرضية تهادت إلى أقصى الزاوية اليسرى لمرمى الضيوف.

أهداف مباراة النصر وأبها في ربع نهائي كأس الملك السعودي
لحظة دخول الهدف الأول للنصر في شباك أبها من سامي النجعي

وفي الدقيقة 21، نجح لاعب الوسط السعودي عبدالله محمد الخيبري في مضاعفة النتيجة لأصحاب الأرض.

الهدف الثاني لفارس نجد أتى من عرضية نفذها الظهير الأيسر الإيفواري غيسلان كونان Ghislain Konan من على حدود منطقة الجزاء الأبهاويين، وصلت إلى عبدالله الخيبري، الذي سددها بدوره من مرة واحدة، عرفت طريقها نحو الجانب الأيسر من مرمى حارس الضيوف.

أهداف مباراة النصر ضد أبها
الهدف الثاني للنصر في مرمى أبها عبر عبدالله الخيبري

لينتهي الشوط الأول من مباراة النصر وأبها، بتقدم العالمي بهدفين نظيفين (2-0).

إليكم فيما يلي إحصائيات الشوط الأول من المواجهة:

إحصائيات الشوط الأول من مباراة النصر وأبها في دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
إحصائيات الشوط الأول من مباراة النصر وأبها في دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

في الشوط الثاني، يتمكن لاعب الوسط السعودي الشاب محمد خليل مران من تسجيل ثالث الأهداف النصراوية بعد 4 دقائق فقط من انطلاقه.

أتى الهدف النصراوي الثالث بعد عرضية عقب ركلة ركنية في الجانب الأيسر من دفاع زعيم الجنوب، وصلت إلى محمد مران، الذي حاول تسديدها برأسية، لولا تدخل الحارس إيباسي لتسقط الكرة من يده، ويتابعها مران بشكل جيد، ثم يسددها في المرمى الخالي.

الهدف النصراوي الثالث في شباك زعيم الجنوب عن طريق محمد مران

وأبى الضيوف الخروج بلا تسجيل، لينجح البديل عبد الفتاح محمد آدم في إحراز هدف حفظ ماء الوجه الأبهاوي مع الدقيقة 69 من زمن المواجهة.

الهدف الوحيد لأبها في مرمى النصر، جاء من تسديدة البديل سعد السلولي من على حدود منطقة جزاء العالمي، تصدى لها نواف العقيدي، قبل أن تسقط من يديه فيتابعها عبد الفتاح آدم بتصويبة داخل الشباك.

أهداف مباراة أبها والنصر
الهدف الوحيد لأبها في شباك النصر عن طريق عبد الفتاح آدم

لتنتهي مباراة النصر أمام أبها بعد احتساب 5 دقائق وقت بدل من ضائع، والنتيجة النهائية هي فوز القاري (3-1).

ليتأهل العالمي رفقة الاتحاد، والوحدة الذي تمكن من الفوز على ضيفه أبها بنتيجة (2-1)، إلى دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2023.

وعن أهداف مباراة الوحدة والباطن، فقد سجلها المغربي فيصل فجر من ركلة جزاء في الدقيقة 18 ولاعب الوسط البرازيلي أنسيلمو دي مورايس Anselmo في الدقيقة 53 لـ فرسان مكة، بينما أحرز يوسف الشمري هدف السماوي الوحيد عند الدقيقة 41.

ليضرب النصر موعدًا مع الوحدة في دور قبل النهائي من كأس الملك 2023، فيما سيلعب الفائز من الهلال والفتح مع الاتحاد في الطرف الثاني من الدور ذاته.

عمومًا إليكم إحصائيات مواجهة النصر مع أبها كاملة:

إحصائيات مباراة النصر وأبها في دور الثمانية من كأس الملك السعودي 2023
إحصائيات مباراة النصر وأبها في دور الثمانية من كأس الملك السعودي 2023

* انتظرونا مع ملخص لـ مباراة الهلال والفتح بعد انتهائها، والتي تنطلق بعد نحو ساعة من الآن بإذن الله.

Avatar of سيف المصري
سيف المصري

أنا محرر صحفي إلكتروني محترف أعمل بالمجال لأكثر من 10 سنوات أختص في الأخبار الحصرية والتقارير التحليلية في مجالات السياسية والرياضة والدين...

اعتبر العمل في مجال الصحافة متعة في حد ذاتها تستحق الإبداع وتقديم أفضل محتوى يناسب عقلية قرائنا المتميزين

عملت قبل ذلك في مجال التايبست وإعادة الصياغة وكتابة المقالات الحصرية ومقالات شركات الخدمات.. كما عملت في مجال التوثيق الإعلامي والأرشفة التلفزيونية


اترك تعليقاً
أحدث المقالات