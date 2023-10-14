ملخص أهداف و نتيجة مباراة المغرب وساحل المغرب الودية (تعادل صعب للأسود!)

مع حلول مساء اليوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023، سنعرف نتيجة مباراة المغرب وساحل العاج، في إطار اللقاءات الودية التي تخوضها المنتخبات والأندية ضمن أجندة الفيفا، يحتضنها الليلة ملعب فيليكس هوفويت بوانيي Stade Felix Houphouet-Boigny في العاصمة العاجية أبيدجان، يسعى من خلالها المنتخبان إلى التحضير بقوة لانطلاقة تصفيات كأس العالم 2026، علاوة على نهائيات أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، المقرر انطلاقها أوائل العام المقبل 2024.

ملخص ونتيجة مباراة المغرب وساحل العاج الودية (المصدر. موقع 360 سوكورز)

عمومًا، سنتناول في التغطية التالية، ملخص و نتيجة مباراة المغرب وكوت ديفوار وموعد اللقاء والقنوات الناقلة، فضلًا عن مشوار ونتائج المنتخبين في المباريات الودية تحضيرًا لتصفيات المونديال 2026 والكان 2023.

* الآن يمنكم متابعة أحداث المباراة “لايف”، وإحصائيات المواجهة، وتفاصيل أخرى، فقط بالتمرير إلى الأسفل قليلًا..

ملخص و نتيجة مباراة المغرب وساحل العاج

مع لقاء آخر في Friendly Match جديد، حيث قمة ساحل العاج ضد المغرب.

المنتخب المغربي

نستهل تغطيتنا مع ضيوف، حيث رابع العالم في مونديال فيفا قطر 2022.

والذي يخوض آخر استعداداته من أجل لقاءات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية:

حيثما يواجه أسود الأطلسي منتخب ليبيريا، في مواجهة تحصيل الحاصل للمنتخبين.

إذ ضمن Morocco national football team التأهل رسميًا إلى الكان:

حيث يلعب ضمن المجموعة السادسة F، التي تضم أيضًا منتخبات زامبيا وتنزانيا وجمهورية الكونغو.

أما في تصفيات كأس العالم كندا وأمريكا والمكسيك 2026:

فإن المنتخب الـ13 عالميًا والأول أفريقيًا – وفق أحدث تصنيف للفيفا في سبتمبر الماضي – سيكون في المجموعة الخامسة E، التي تشمل فرق زامبيا والكونغو وتنزانيا والنيجر وإريتريا.

آخر حصة تدريبية لمنتخبنا الوطني قبل لقاء الغد أمام منتخب الكوت ديفوار Last settings before tomorrow's game 🇨🇮⚡🇲🇦#DimaMaghrib pic.twitter.com/hkH0dBEvgE — Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 13, 2023

هذا، وخاض منتخب المغرب منذ مارس الماضي 3 مباريات ودية:

فاز خلالها على البرازيل (2-1)، وبوركينا فاسو بهدف.

بينما تعادل سلبيًا مع كلًا من منتخبي بيرو والرأس الأخضر.

المنتخب العاجي

من جهة أخرى، ومع أصحاب الأرض، ومستضيف النسخة 34 من أمم أفريقيا.

إذ يكثف منتخب كوت ديفوار تحضيراته، لاستضافة المونديال الأفريقي:

حيثما سيلعب الأفيال ضمن المجموعة الأولى A، والتي تضم أيضًا نيجيريا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية.

أما في تصفيات المونديال، فسيتواجد Ivory Coast national football team بالمجموعة السادسة F:

والتي تشمل أيضًا منتخبات الجابون وكينيا وغامبيا، فضلًا عن بوروندي والسيشل.

في سياقٍ آخر، خاض المنتخب المصنف رقم 9 أفريقيًا والـ50 عالميًا 3 لقاءات ودية منذ يناير الماضي:

تعادل خلالها مع الكاميرون (1-1).

بينما خسر من موريتانيا بثلاثية دون رد.

كما لعب مع مالي في سبتمبر الماضي، قبل أن يتوقف اللعب بسبب الأمطار، مما شكل تهديدًا للأمم الأفريقية القادمة!.

***

جدير بالذكر أن كوت ديفوار والمغرب خاضا من قبل مواجهتين وديتين، كانت الغلبة فيهما للعاجيين بنتيجة واحدة (1-0).

أما في كأس الأمم الأفريقية، فالتقيا 5 مرات، فاز الأفيال في 3 منها، بينما انتصر الأسود في لقاءين.

***

تشكيل المقابلة

يخوض منتخبا المغرب وساحل العاج لقاء الليلة بتشكيل مكون من الأسماء الآتية:

موعد مباراة المغرب ضد كوت ديفوار والقنوات الناقلة

أخيرًا، ستلعب مقابلة Ivory Coast vs Morocco الودية، مساء اليوم السبت، عند الثامنة (8:00 م) بتوقيت السعودية ومصر وقطر والبحرين والعراق.

السادسة (6:00 م) بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

أما عن حكم المواجهة، فقد كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) الحكم الدولي البنيني رافيو ليجالي Raphiou Ligali بإدارة اللقاء.

ستقوم القناة الرياضية المغربية Arryadia SD/HD بتغطية أحداث المقابلة.

من ناحية أخرى، وحول معلق مباراة المغرب وساحل العاج، فسيكون المعلق الرياضي المغربي هشام فرج.

***

LIVE.. ملخص أهداف و نتيجة مباراة المغرب ضد كوت ديفوار

لحظات وتنطلق مقابلة Morocco vs Ivory Coast الودية الدولية.

استمتع معنا بتغطية حصرية “لايف” لحظة بلحظة لأحداث المباراة المرتقبة.

علاوة على ملخص أهداف و نتيجة مباراة المغرب ضد كوت ديفوار، وإحصائيات المواجهة، فقط وحصريًا عبر موقعكم “نجوم مصرية”.

فضلًا لا أمرًا، قم بعمل تحديث أو ريفرش Refresh للصفحة باستمرار، من أجل متابعة كل جديد بإذن الله.

ركلة البداية، والكرة أولًا مع المنتخب الإيفواري،،

الدقيقة 1: تناقل للكرات بين أقدام الأفيال في حمى البداية المتوقعة في المواجهة.

حاليًا ضغط من يوسف النصيري يجبر الحارس يحيى فوفانا على إبعاد الكرة إلى خارج الملعب رمية جانبية.

2 دقيقة: الكرة مع المنتخب المغربي في الوقت الحالي، وبناء للهجمة من الخلف.

الآن تمريرة طولية من غانم سايس تصل إلى يوسف نصيري، يهرب من الدفاعات الإيفوارية قبل أن يسقط في منطقة جزاء أصحاب الأرض، ولكن الحكم يشير إلى استمرار اللعب ولا وجود لركلة جزاء.

في الوقت الحالي انطلاقة بتمريرة طولية عاجية، يبعدها الحارس ياسين بونو إلى خارج الملعب رمية تماس.

الدقيقة 3: أوووه عرضية خطيرة من المنتخب الإيفواري، يبعدها غانم سايس قائد ومدافع المنتخب المغربي.

الآن خطأ ورلكة حرة لصالح المنتخب العاجي، بعد تدخل من سليم أملاح قرب منطقة جزاء الضيوف.

4 دقائق: كرة ثابتة إيفوارية، والتهديد الأول على رابع العالم.

5 دقائق أولى مرت.

نتيجة مباراة المغرب وساحل العاج هي التعادل السلبي (0-0).

الآن الكرة بين أقدام لاعبي المنتخب المغربي، والاستحواذ شبه متكافئ بين الجانبين.

6 دقائق: سقوط لـ عز الدين أوناحي على حدود منطقة جزاء كوت ديفوار، والحكم لا يشير لوجود أخطاء.

في الوقت الحالي خطأ لمصلحة سليم أملاح بعد منتصف ملعب أسود الأطلسي.

توجيهات مستمرة من خارج الخطوط من جانب وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي.

الدقيقة 7: فرصة هجومية مغربية لا تكتمل، بتمريرة تقطع على حدود منطقة جزاء أصحاب الأرض.

الآن خطأ لصالح فرانك كيسي قائد المنتخب الإيفواري ولاعب الأهلي السعودي.

8 دقائق: خطأ آخر على سيباستيان هالير لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

المغاربة يضغطون بقوة الآن، والتركيز نسبيًا على الجانب الأيمن التي يتواجد بها أشرف حكيمي.

الدقيقة 9: تمريرة طولية من يحيى عطية الله لاعب الوداد الرياضي المغربي، ولكن تصل سهلة في يد الحارس يحيى فوفانا.

نلاحظ أن الحكم البنيني يحتسب أي لمسة خطأ لصالح الإيفواريين.

عمومًا خطأ على غانم سايس في وسط ملعب أصحاب الديار.

10 دقائق مرت من زمن شوط اللقاء الأول.

لازالت نتيجة مباراة كوت ديفوار والمغرب هي التعادل بلا أهداف (0-0).

11 دقيقة: فرصة خطيرة للمنتخب الإيفواري وتسديدة من هالير من داخل منطقة جزاء الأسود، ولكن الهجمة تتوقف بداعي لمسة يد على الأفيل.

الدقيقة 12: الكرة تعود مرة أخرى مع المنتخب الإيفواري، وتمريرة طولية تخرج إلى رمية تماس على يحيى عطية الله في وسط الملعب.

13 دقيقة: تناقل للكرات مستمر بين أقدام مستضيف كأس الأمم الأفريقية 2023.

الآن عرضية من ويلفريد سينغو مدافع تورينو الإيطالي، والكرة سهلة في أحضان ياسين بونو حارس الهلال السعودي.

14 دقيقة: خطأ لصالح أمين حارث لاعب المنتخب المغربي بعد تدخل من الخلف في وسط ملعب أسود الأطلسي.

أووووه فرصة خطيرة بتمريرة طولية مع أمين عدلي، لكن تتوقف بعد شد من غيسلان كونان لاعب نادي الفيحاء السعودي والنصر السابق، والذي يتلقى بطاقة صفراء هي الأولى في المواجهة.

الدقيقة 15: ربع ساعة أولى مضت من عمر المواجهة.

لازالت نتيجة مباراة المغرب ضد كوت ديفوار (0-0).

27 دقيقة: فرصة خطيرة تضيع من المنتخب الإيفواري!.

32 دقيقة: الآن استراحة قصيرة من أجل شرب المياه والتقاط الأنفاس بتعليمات من الاتحاد الدولي الفيفا في مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

نتيجة اللقاء الحالية مازالت التعادل بدون أهداف (0-0).

45 دقيقة: نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول.

حكم اللقاء يقرر احتساب 3 دقائق وقت بدل من ضائع.

مازال التعادل السلبي (0-0) يحكم المواجهة،،

الدقيقة 3+45: جوووووووووول أول للمنتخب الإيفواري عن طريق المهاجم سباستيان هيلير Sebastien Haller نجن بوروسيا دورتموند الألماني.

الهدف الأول لأصحاب الأرض جاء بعد انطلاقة من جوناثان بامبا لاعب سيلتا فيغو الإسباني، الذي نجح في الإفلات بهجمة مرتدة من بعد منتصف ملعب الضيوف، ليمررها إلى هالير الذي يخترق الدفاع المغربي ويسدد لحظة خروج الحارس ياسين بونو على يسار المرمى.

لينتهي بعده الشوط الأول مباشرة.

والنتيجة الحالية هي تقدم كوت ديفوار على المغرب (1-0).

***

الآن ينطلق الشوط الثاني، والكرة أولًا مع أسود الأطلسي،،

هل ينجح رابع العالم وممثل العرب الليلة في العودة في اللقاء؟.

60 دقيقة: ساعة لعب مرت من زمن المواجهة.

لازالت نتيجة مباراة كوت ديفوار والمغرب هي تقدم الأول بهدف نظيف (1-0).

73 دقيقة: يتبقى حاليًا أقل من ثلث ساعة على نهاية المقابلة.

في الوقت الحالي المنتخب المغربي يكثف هجماته من أجل العودة في اللقاء، والخروج بالتعادل على أقل تقدير.

لكن مازالت النتيجة (1-0) للإيفواريين.

الدقيقة 81: جوووووووول التعادل للمنتخب المغربي عن طريق البديل أيوب الكعبي Ayoub El Kaabi مهاجم أولمبياكوس اليوناني.

جاء الهدف الأول لـ أسود الأطلسي، بعد تمريرة بينية وسط دفاعات الأفيال، فشل إيفان نديكا مدافع نادي روما الإيطالي في تشتيتها بعد تباطئ وتراخي كبير، لتصطدم في قدام الكعبي المتواجد أما المرمى، والكرة تعرف طريقها نحو الزاوية اليمنى الأرضية لمرمى الحارس يحيى فوفانا الذي فشل بدوره في التعادل معها.

حاليًا نحو 5 دقائق أخيرة بالمقابلة.

نتيجة مباراة المغرب ضد كوت ديفوار (1-1).

90 دقيقة: انتهى الوقت الأصلي من الشوط الثاني للمواجهة.

حكم اللقاء يقرر احتساب 5 دقائق وقت بدل من ضائع.

التعادل الإيجابي (1-1) مازالت نتيجة المقابلة.

الآن صافرة نهاية اللقاء.

نتيجة مباراة المغرب وساحل العاج النهائية هي التعادل الإيجابي (1-1).