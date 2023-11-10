ملخص أهداف ونتيجة مباراة المغرب وبنما كأس العالم تحت 17 سنة (افتتاحية متميزة للأسود!)

مع حلول الظهيرة من صبيحة اليوم الجمعة الموافق 10 نوفمبر 2023، سنعرف نتيجة مباراة المغرب وبنما في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، لحساب الجولة الأولى عن دور المجموعات، وذلك بالمجموعة الأولى A (مجموعة البلد المنظم)، في النسخة التي تستضيفها إندونيسيا خلال الفترة من 10 نوفمبر إلى 2 ديسمبر من العام الجاري، يسعى من خلالها شباب أسود الأطلسي إلى تكرار إنجاز الكبار في المونديال التاريخي قطر 2022، بينما يأمل المد الأحمر في تسجيل حضور ثالث مميز في النهائيات.

عمومًا، سنتناول بالتفاصيل في التقرير التالي، ملخص ونتيجة مباراة المغرب وبنما وموعد اللقاء والقنوات الناقلة، فضلًا عن تاريخ مشاركات وإنجازات المنتخبين في نهائيات كأس العالم للشباب دون 17 عامًا قبل النسخة الـ19 لعام 2023.

* الآن يمكنكم متابعة ملخص أهداف ونتيجة اللقاء + إحصائيات المواجهة كاملة، وتفاصيل أخرى، فقط بالتمرير إلى الأسفل قليلًا…

مع اللقاء الثاني عن الدور الأول في FIFA U-17 World Cup Indonesia 2023™، حيث مواجهة بنما ضد المغرب.

هذا، وتضم المجموعة الأولى A أيضًا منتخبا إندونيسيا (المنظم للبطولة) والإكوادور.

المنتخب المغربي للناشئين

نستهل تغطيتنا مع أسود الأطلسي ممثل العرب الوحيد في مونديال الناشين.

غرفة ملابس منتخبنا الوطني لأقل من 17 سنة جاهزة 💯 The locker room is fully prepared to receive our U17 National Team #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/J48rJiV4gH — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 10, 2023

حيثما يسجل Morocco national under-17 football team حضوره المونديالي الثاني:

إذ بلغ أسود الأطلسي دور الـ16 بالمشاركة الوحيدة في نسخة الإمارات 2013.

قبل الخسارة من أمام ساحل العاج بنتيجة (1-2).

تأتي مشاركة منتخب المغرب للناشئين في النسخة الجديدة من النهائيات:

إثر حصده للميدالية الفضية في كأس الأمم الأفريقية 2023 بالهزيمة من السنغال (1-2) بالمباراة النهائية.

المنتخب البنمي تحت 17 عامًا

من جهة أخرى، يرغب المد الأحمر على غرار منافسه اليوم، في تدشين مشاركة ثالثة مميزة بالمونديال.

¡LLEGAMOS AL 🏟️! La selección #PanamaSub17 🇵🇦 ya está en el 🏟️ Gelora Bung Tomo, en Surabaya, lista para su debut 🆚 Marruecos 🇲🇦 por la Copa Mundial Sub-17 🏆 de la @FIFAcom. El partido arranca 4 am ⚽️.#TodosSomosPanamá 💪🏾 pic.twitter.com/t6qotk4UZM — FEPAFUT (@fepafut) November 10, 2023

¡HABLA EL DT! 🎙️DT Mike Stump: “Desde que empezó este proyecto, ellos soñaban este momento y ahora llegó”. El entrenador de #PanamáSub17 🇵🇦 habla en la previa del primer partido 🆚 Marruecos 🇲🇦 en el estreno mañana a las 4am del Mundial Sub-17 🏆.#TodosSomosPanamá 💪🏾 pic.twitter.com/EM2YJcRAEn — FEPAFUT (@fepafut) November 10, 2023

إذ كان الحضور الأبرز لـPanama national under-17 football team في نسخة المكسيك 2011:

وذلك بالخسارة من البلد المنظم وبطل النسخة بثنائية دون رد.

بينما غادر البطولة من دور المجموعات، في الإمارات 2013، في مشاركته الثانية من المونديال.

عمومًا، إليكم سجل المنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب كأس العالم للناشئين قبل النسخة الجديدة:

وهذه مجموعات مونديال تحت 17 سنة 2023:

***

جدير بالذكر، أن منتخبا المغرب وبنما جمعتهما مواجهة واحدة في نهائيات كأس العالم للناشئين:

وذلك في الجولة الثالثة من دور المجموعات بنسخة الإمارات 2013.

حيثما تغلب أسود الأطلسي بنتيجة (4-2)، سجل خلالها مهاجم كياسو السويسري يونس بن مرزوق Younes Bnou Marzouk ثنائية لممثل العرب.

***

موعد مباراة المغرب ضد بنما والقنوات الناقلة

أخيرًا، ستلعب مواجهة Morocco vs Panama ضمن دور المجموعات من كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة إندونيسيا 2023، صباح اليوم الجمعة، عند:

الثانية عشر ظهرًا (12:00 م) بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والعراق.

الحادية عشر صباحًا (11:00 ص) بتوقيت مصر وإسبانيا وألمانيا والسودان وليبيا وهولندا وإيطاليا وفرنسا.

العاشرة (10:00 ص) بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

التاسعة (9:00 م) بالتوقيت العالمي غرينتش والبرتغال وإنجلترا.

أما عن حكم اللقاء، فقد أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) إلى الحكم الدولي البرتغالي جواو بينهيرو Joao Pinheiro إدارة المباراة.

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل أحداث المواجهة، وذلك عبر فضائية beIN Sports HD المفتوحة.

إضافة إلى الرياضية المغربية الأرضية.

من ناحية أخرى، وعن معلق مباراة المغرب وبنما فقد كلفت بي إن سبورتس المعلق الرياضي المغربي جواده بده بالمهمة.

***

انتهت مواجهة Morocco vs Panama في افتتاح لقاءات اليوم الأول عن الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة إندونيسيا 2023.

حيثما أسفرت نتيجة اللقاء عن فوز تقدم أسود الأطلسي بهدفين نظيفين (2-0)

أما عن أهداف المواجهة:

فقد افتتحها لممثل العرب الوحيد توقيع المدافع المغربي سيف الدين شلغمو Saifdine Chlaghmo في الدقيقة 16.

الهدف الأول للمنتخب المغربي أتى من عرضية من ركلة ركنية نفذت من الجانب الأيمن لدفاع البنميين، استقبلها سيف الدين برأسية بعد ارتقاء فوق الجميع سكنت الزاوية اليمنى الأرضية لمرمى الخصم.

قبل أن يضيف المهاجم أيمن العنير Ayman Ennair هدف الأسود الثاني بالدقيقة الخامسة من الوقت بدل من ضائع (الدقيقة 5+90).

هدف الأسود الثاني جاء من تمريرة بينية متقنة، مرت من بين مدافعي المنتخب البنمي – غير المنظم – ليستقبلها المهاجم أيمن بكل أرياحية، مسددًا الكرة من فوق رأس حارس المد الأحمر، لتسكن الزاوية العليا اليمنى للمرمى.

يخوض المنتخبان مواجهة اليوم بالتشكيل التالي:

* نعتذر على عدم قدرتنا على بث الأهداف “بالفيديو” بسبب حقوق الطبع والنشر، ونستعيض عنها بالشرح والوصف التفصيلي “وكأنك في الملعب”.

الآن مع إحصائيات المواجهة كاملة: