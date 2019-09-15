نتيجة مباراة المصري وماليندي التنزاني الان في الكوندرالية الأفريقية

ننشر نتيجة مباراة المصري وماليندي التنزاني الآن اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019 ومباراة الذهب من دور 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث نقدم لكم تكشيل المصري وأهم أحداث اللقاء حتى معرفة النتيجة النهائية ومن فاز، يقود المصري البورسعيدي فنيا المدير الفني الوطني إيهاب جلال أوقى المرشحين لتولى قيادة منتخب مصر الأول خلال الفترة القادمة، إيهاب جلال كد على تركيزه الكبير من النادي المصري الان.







نتيجة مباراة المصري وماليندي التنزاني في الكونفدرالية الان

تشكيل المصري، أحمد مسعود، كريم العراقي، أحمد شوشة، إسلام أبو سليمة، عمر كمال، فريد شوقي، إيزا إيمكا، سعيد سمبوري، إسلام عطية، حسن علي، محمود وادي.

الدقيقة 27 هدف لمحمود وادي من رأسية ويتقدم للمصري البورسعيدي في تنزانيا.

الدقيقة 33 هدف ثاني للمصري عن طريق حسن على.

هدف ثالث للمصري في الدقيقة 40 يحرزه محمود وادي.

ماليندي يحرز الهدف الأول.

مع بداية الشوط الثاني يحرو محمود وادي هدفه الثالث والرابع للمصري.

نهاية المباراة

ماليندي 1 – 4 المصري